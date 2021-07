Komitee Spitex Wängi scheitert an Gemeindeversammlung

Ausserordentliche Gemeindeversammlung Nach Spitex-Kündigung: Wängemer sprechen ihrem Gemeinderat das Vertrauen aus Das Komitee Spitex Wängi vermochte es am Donnerstagabend nicht, eine Mehrheit hinter sich zu scharen. Die ausserordentliche Gemeindeversammlung stellte sich hinter den Gemeinderat. Olaf Kühne 02.07.2021, 16.50 Uhr

Für die Pflege ist in der Gemeinde Wängi ab kommendem Jahr die Spitex Regio Tannzapfenland verantwortlich. (Bild: Donato Caspari)

1012 hatten unterschrieben, gerade mal 49 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger unterstützen Iwan Wüsts Antrag. Der Wängemer EDU-Kantonsrat hatte im Rahmen der ausserordentlichen Gemeindeversammlung (siehe Box) gefordert, die Kompetenzen des Gemeinderates zu beschneiden: Nur noch die Gemeindeversammlung dürfe Verträge mit Spitex-Organisationen abschliessen, sollte künftig in der Gemeindeordnung stehen.

Gemeindeversammlung erzwungen Nachdem im Januar dieses Jahres bekannt wurde, dass der Wängemer Gemeinderat wegen zu hoher Kosten die Leistungsvereinbarung mit der örtlichen Spitex auflöst, startete ein bis heute nicht genau definiertes Komitee um die Wängemer Beat Schwager, Iwan Wüst und Bruno Schmid mit seiner Unterschriftensammlung. Gemäss Gemeindeordnung wären 645 Unterschriften (ein Fünftel der Stimmberechtigten) erforderlich, um eine ausserordentliche Gemeindeversammlung zu erzwingen. Das Komitee konnte nach wenigen Tagen gar 1012 Unterschriften einreichen. Zur gleichen Zeit wurde jedoch auch bekannt, dass der Gemeinderat eine neue Leistungsvereinbarung mit der Spitex Regio Tannzapfenland unterzeichnet hat. Das Komitee beharrte aber weiterhin auf der Versammlung und versprach sich so, den gemeinderätlichen Entscheid wieder kippen zu können. Später reichte man dann eine «Traktandenliste» nach mit unter anderem dem Antrag, dass die Gemeindeordnung dahingehend zu ändern sei, dass nur noch die Gemeindeversammlung Verträge mit Spitex-Organisationen absegnen darf. Dieser Antrag scheiterte am Donnerstagabend klar. Spitex für sieben Gemeinden Die Spitex Regio Tannzapfenland ist 2018 aus den drei Organisationen Spitex Tannzapfenland, Spitex-Verein Münchwilen-Eschlikon und Verein Spitex Sirnach entstanden. Aktuell erbringt sie die Spitex-Dienstleistungen für die Hinterthurgauer Gemeinden Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Fischingen, Münchwilen, Rickenbach und Sirnach. Und ab 2022 auch für Wängi. (kuo)

83 Wängemer erteilten diesem Antrag eine Abfuhr und beendeten damit vorerst ein – zumindest für Wängemer Verhältnisse – lokalpolitisches Erdbeben. Dem Entscheid vorausgegangen war eine fast zweistündige Diskussion, welche vor allem Jasmin Abt einiges abverlangte. Die Steueramtschefin hatte den Job gefasst, das einzige Mikrofon zu den jeweiligen Votanten zu bringen und es zwischen den Voten zu desinfizieren. Angesichts der zahlreichen Wortmeldungen und der grosszügig bestuhlten Dreifachhalle eine Herausforderung.

Komitee-Vertreter Beat Schwager spricht zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung, Gemeindepräsident Thomas Goldinger und der Gemeinderat hören zu. (Bild: Olaf Kühne)

Gehässig vorgetragene Voten musste das besagte Mikrofon nicht übertragen, in Nettigkeiten verpackte Gehässigkeiten hingegen sehr wohl. Einzig Gemeindepräsident Thomas Goldinger war sichtlich bemüht, möglichst sachlich durch seine vier Pro-Forma-Traktanden zu führen. Pro Forma, weil keinerlei Abstimmungen traktandiert waren, und weil der Abend nur ein Thema kannte: Weshalb hatte der Gemeinderat den langjährigen Vertrag mit der Spitex Wängi gekündigt und mit der Spitex Regio Tannzapfenland per 2022 eine neue Leistungsvereinbarung unterzeichnet?

Die Spitex Wängi ist aufgrund ihrer geringen Grösse zu teuer und beschert der Gemeinde die höchsten Pro-Kopf-Kosten im ganzen Thurgau, lautet zusammengefasst die plausible Erklärung. Der Gemeindepräsident lieferte diese Antwort indes erst spät, für manche zu spät. So meinte ein Stimmbürger zu bereits fortgeschrittener Stunde:

«Jetzt höre ich seit 90 Minuten zu und weiss immer noch nicht, wer recht hat.»

Recht zu haben glaubte zumindest Komitee-Mitglied Beat Schwager. Er bildete an diesem Abend Goldingers Gegenpart, meldete sich regelmässig und ausführlich zu Wort und war so das Sprachrohr des Komitees. «Unser Ziel war es nie, den Gemeinderat schlecht zu machen», beteuerte er. «Wir kämpfen für die bestmögliche Spitex-Versorgung in unserer Gemeinde.» Jahrzehntelang habe die Pflege in Wängi perfekt funktioniert, nie habe es Beanstandungen gegeben. «Wir haben dem Gemeinderat vorgerechnet, dass mit der Spitex Regio Tannzapfenland die Kosten gar um 40 Prozent steigen werden, doch der blieb einfach stur.» Dafür erntete er zustimmendes Nicken und Applaus. Ein Anwesender sagte: «Ich habe den Eindruck einer gewissen Arroganz des Gemeinderates.»

Kein Ruhmesblatt der Kommunikation

Allerdings stand auch das Komitee in der Kritik. Mehrere Stimmbürger monierten, sie hätten zwar auch unterschrieben, seien dabei aber falsch informiert worden. So sagte der ehemalige Wängemer Pflegezentrumsleiter und heutige Organisationsberater Stefan Wohnlich:

«Mir wurde erzählt, alle verlieren ihre Stelle, auch die Lernenden. Und der Gemeinderat habe keinen Plan, wie es weitergehe.»

Wenige Tage später habe er dann erfahren, dass der Gemeinderat die Vereinbarung mit der Spitex Tannzapfenland unterzeichnet habe, und diese alle Mitarbeiter aus Wängi übernehmen wolle. «Ich kenne mich aus in der Branche», sagte Wohnlich. «Niemand kann mir erzählen, dass das in nur zwei Wochen möglich ist. So etwas dauert Monate.» Die Behörde habe also offenbar schon länger auf eine Anschlusslösung hingearbeitet.

Spitex-Wängi-Präsident Karl Scheck legt den 168 Stimmberechtigten seine Sicht dar, Steueramtsleiterin Jasmin Abt hält Desinfektionstücher für das Mikrofon bereit. (Bild: Olaf Kühne)

Die Fronten aufzuweichen vermochte just der Wängemer Spitex-Präsident Karl Scheck mit seinem Votum:

«Es stimmt, wir sind die kleinste Spitex im Kanton und hätten irgendwann fusionieren müssen.»

Nur hätte man sich seitens Spitex Wängi einen Zeithorizont von drei bis vier Jahren gewünscht, für einen sanfteren Übergang. Und nicht dieses abrupte Ende, welches der Gemeinderat nun geschaffen habe.

Ein ziemlich breiter Konsens bestand an diesem Abend vor allem darin, dass der Wängemer Gemeinderat die ganze Angelegenheit weitaus besser hätte vermitteln können. Sodass schliesslich auch der Gemeindepräsident eingestehen musste: «Das war kein Ruhmesblatt der Kommunikation.»

Stellvertretend für offensichtlich die Mehrheit der Anwesenden sagte ein weiterer Bürger: «Ich habe Vertrauen in unseren Gemeinderat. Wir können ihn ja daran messen, ob unsere Spitex-Kosten wirklich sinken werden.»