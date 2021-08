Thundorferstrasse Frauenfeld: Sperrung/Umleitung bis Ende Jahr

Ausnahmesituation Sperrung, Umleitung bis Ende Jahr und zwei Millionen Franken Kosten: Das sind die Auswirkungen nach dem Wasserrohrbruch in Frauenfeld Wann ist die Thundorferstrasse wieder befahrbar? Wie lange dauert die Umleitung durch die Brotegg noch? Diese Fragen können die Tiefbauämter von Stadt und Kanton sowie Thurplus nun beantworten. Die notfallmässige Sanierungsplanung für die 400 Strassenmeter mitsamt Werkleitungen war und ist eine Herausforderung.

Mathias Frei 13.08.2021, 12.00 Uhr

Eine Detailansicht: Die Thundorferstrasse ist massiv beschädigt. Bild: Andri Vöhringer

Der Ausdruck «normalerweise» ist hier fehl am Platz. Normalerweise haben Sanierungen von Strassen und Werkleitungen eine mehrjährige Vorlaufzeit. Vom Finanzplan geht es ins Budget, dann in die Projektierung und schliesslich in die Ausführung, sprich den Tiefbau. Aber Ereignisse wie den Wasserrohrbruch am frühen 1.-August-Morgen auf der Thundorferstrasse – eine Kantonsstrasse – zwischen General-Weber-Strasse und Rosenbergstrasse und die darauf folgenden massiven Beschädigungen an der Strasse lassen sich nicht planen.

Auf der Baustelle: Peter Wieland, Thurplus, Bruno Keller, Tiefbauamt Thurgau, und Beat Luchsinger, Amt für Tiefbau und Verkehr Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Knapp zwei Wochen später sind nun viele offene Fragen geklärt. Die Antwort auf die wichtigste Frage: Die Thundorferstrasse zwischen Brotegg- und General-Weber-Strasse bleibt voraussichtlich bis Ende Jahr gesperrt, solange dauert auch die Umleitung durch das Quartier. Die zuständigen Stellen arbeiteten Hand in Hand und unter Hochdruck. Bruno Keller, Leiter Betrieb kantonales Tiefbauamt, Peter Wieland, Geschäftsführer Thurplus, und Beat Luchsinger, Oberbauleiter städtisches Amt für Tiefbau und Verkehr, sind sich einig:

«Das war und ist eine gemeinsame Glanzleistung.»



Das neue Umleitungsregime ab 19.August. Karte: PD/Tiefbauamt Thurgau

Planer haben ihre Ferien unterbrochen. Innert fünf Arbeitstagen wurde die Baustelle aufgegleist. Grosso modo steht das Sanierungsprojekt. Es geht zum einen um die Wasserleitungen, zum anderen um den Strassenkörper auf einem Abschnitt von 400 Metern, davon sind 250 Meter massiv beschädigt. Das geht ins Geld. Insgesamt werden wohl Kosten von rund zwei Millionen Franken auflaufen, die sich Stadt, Kanton und Thurplus teilen. «Diese Sanierung hatten wir nicht budgetiert. Aber jetzt haben wir keine andere Wahl», sagt Bruno Keller. Und Peter Wieland ergänzt: «Wir bedauern die Situation sehr.»



Ein schadhaftes Gussrohr aus dem Jahr 1965 Am Schadensort etwas unterhalb der Einmündung der General-Weber-Strasse in die Thundorferstrasse liegen drei Wasserleitungen in nächster Nähe, die zu zwei verschiedenen Druckzonen gehören. «Eine unübliche Situation», wie Peter Wieland, Geschäftsführer Thurplus, erklärt. Zwei der drei Leitungen sind Hauptleitungen. Das schadhafte Rohr hat einen Durchmesser von 200 Millimetern, ist eine duktile Gussleitung und stammt aus dem Jahr 1965. Über die Gründe für das Loch in der Leitung kann Wieland nur spekulieren. Möglich sei eine zu starke Korrosion oder auch eine zu starke Belastung durch den Strassenkörper. Zwei der drei Leitungen sind sogar schon 101 Jahre alt und bestehen aus Grauguss. Im Zuge der notfallmässigen Sanierung werden zwei Wasserleitungen zusammengelegt sowie das elektrische Papier-Blei-Kabel und die energiesparende Strassenbeleuchtung ersetzt. Wie Wieland sagt, liegt nur schon der Materialaufwand für den 400 Meter langen Abschnitt bei einer Million Franken. Denn im vergangenen Jahr habe eine Kostensteigerung von bis zu 40 Prozent stattgefunden. Zudem gibt es Probleme in der Lieferkette. Bevor die Werkleitungen ersetzt werden, erstellt Thurplus eine provisorische Wasserversorgung für das betroffene Gebiet. Durch den Einsatz von Geräuschsensoren im Rohrnetz, die Unregelmässigkeiten registrieren, konnte Thurplus die Zahl der Wasserrohrbrüche in Frauenfeld in jüngerer Vergangenheit stark reduzieren. Wie Wieland sagt, nimmt Thurplus die Sanierungspläne betreffend Wasser und EW für den unteren Abschnitt der Thundorferstrasse bis zum Chappenzipfel-Kreisel in Angriff, sobald der schadhafte Abschnitt saniert beziehungsweise instand gesetzt ist. (ma)



Schon 15 Minuten nach Kapo-Meldung war Thurplus-Pikettdienst vor Ort

Wo das Loch ausgehoben ist, hat sich der Wasserrohrbruch ereignet. Bild: Andri Vöhringer

Um 3.50 Uhr meldete eine Patrouille der Kantonspolizei einen möglichen Wasserrohrbruch an der Thundorferstrasse. Schon 15 Minuten nach dem Aufgebot war der Pikettdienst von Thurplus vor Ort. Das Wasser wurde abgestellt. Rund zehn Liegenschaften waren deshalb bis vormittags um 10.30 Uhr ohne Wasser. Weitaus schlimmer sind aber die Schäden an der Strasse. Eine halbe Million Liter Wasser war ausgetreten, die Strasse wurde komplett unterspült. Beat Luchsinger erklärt:

«Durch die Gewalt der Wassermassen hat es einfach den Belag gelupft. Der Strassenkörper wurde instabil. Und danach kam es noch zu Setzungen.»



Zuerst war man davon ausgegangen, dass man die Sanierungsarbeiten unter Verkehr mit einer Lichtsignalanlage durchführen kann. Doch am 2. August gab es die besagten Setzungen. Das heisst: Der Belag brach grossflächig ein. Keller sagt: «Darum haben wir uns gemeinsam für die Vollsperrung entschieden – aus Gründen der Verkehrssicherheit.» Gesperrt ist der Strassenabschnitt nun seit dem Wasserrohrbruch am 1. August. Damit einher geht auch die Umleitung des gesamten Verkehrs durch die Brotegg, darunter alle Blaulichtfahrzeuge von und zum Kantonsspital sowie der Stadtbus.

Massive Beschädigungen der Thundorferstrasse. Sicht Richtung Stadt hinunter. Bild: Andri Vöhringer

Stadt und Kanton hoffen auf Verständnis der Anwohnerinnen und Anwohner

Die beteiligten Stellen nehmen gemäss aktuellen Plänen die Notfallsanierung in drei Etappen in Angriff. Phase 1 hat am vergangenen Montag begonnen und dauert bis Ende Oktober: Im Abschnitt Rosenbergstrasse bis General-Weber-Strasse stehen der Vollausbau der Strasse, der Ersatz der Werkleitungen sowie der Einbau Trag- und Binderschicht. Dieselben Arbeiten sind danach bis Ende Dezember auf dem Abschnitt General-Weber-Strasse bis Spitalkreisel auf dem Programm. In dieser Zeit, also bis Ende Jahr, ist eine Vollsperrung der Thundorferstrasse ab oberhalb der Broteggstrasse bis unterhalb der General-Weber-Strasse notwendig.

Im Moment erfolgt die Umleitung noch im Gegenverkehr über die Broteggstrasse. Ab 19.August wird das Umleitungskonzept geändert. Der Verkehr wird dann neu in Richtung Kantonsspital via Broteggstrasse (Einbahn) und vom Spital via General-Weber-Strasse (Einbahn) in die Neuhauserstrasse geführt. In Phase 3 erfolgt im Sommer 2022 der Einbau eines lärmhemmenden Deckbelags im Abschnitt Rosenbergstrasse bis Spitalkreisel.

Beat Luchsinger ist sich bewusst, dass die Umleitung durch das Quartier vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner belastet. Er hofft namens Stadt und Kanton auf deren Verständnis und sagt:

«Wir haben keine andere Möglichkeit.»

Der Abschnitt der Thundorferstrasse zwischen Chappenzipfel- und Spitalkreisel war sowohl beim Kanton als auch bei der Stadt (Tiefbau, Thurplus) im Finanzplan. Das wird nun hinfällig. Wie Keller sagt, reiche es nicht, nur die beschädigten 250 Meter zu sanieren. Denn wenn sich in Zukunft auf den 140 Metern zwischen dem Reservoir Bühl beim Spitalkreisel und der Schadensstelle ein weiterer Rohrbruch ereigne, sei man mit denselben Problemen konfrontiert. Keller zeigt auf die Schäden am Strassenkörper und sagt:

«Hier sieht man, wie die Strasse lebt.»