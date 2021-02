Ausblick Thurgauer EVP stellt sich gegen Ausbeutung – und sie nimmt wegen vermehrter Kinderpornografie die Kantonspolizei in die Pflicht Die Coronapandemie zeige die Zerbrechlichkeit unserer Gesellschaft auf, sorgt sich die EVP. Das Jahr 2021 werde zu einem Prüfstein des Zusammenhalts und der Solidarität. 14.02.2021, 17.00 Uhr

Die EVP Thurgau in Zeiten vor Corona. Bild: PD

(red) Die Thurgauer EVP will sich mit einer Interpellation im Grossen Rat für Frauen in der Prostitution stark machen. «Die EVP sieht Formen der Ausbeutung in der Prostitution, weshalb sie sich für Verbesserungen der Rechte betroffener Frauen einsetzt.» Das schreibt die Partei in Mitteilung. «Oft kommen sie aufgrund des Menschenhandels oder finanzieller Notlage zur Prostitution.» Ihre körperliche und psychische Verletzbarkeit gelte es vor Ausbeutung zu schützen.