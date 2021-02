Ausblick GLP Thurgau strebt im 2021 nach noch mehr Transparenz Die Thurgauer Grünliberalen blicken auf ein erfolgreiches 2020 zurück und verfolgen 2021 Themen wie Frauenförderung, Transparenz-Themen und Umwelt- und Digitalisierungsfragen. Christof Lampart 11.02.2021, 17.10 Uhr

Screenshot der GLP-Medienkonferenz. Bild: Christof Lampart

An der Jahresmedienkonferenz, welche online durchgeführt wurde, zog der Co-Präsident der Grünliberalen Partei des Kantons Thurgau, Stefan Leuthold, fürs Jahr 2020 zufrieden Bilanz, sei es doch «erfolgreich und turbulent» gewesen.

Kampf fürs CO2-Gesetz



Nebst dem knapp verpassten Einzug von Kantonsrat Ueli Fisch in den Regierungsrat und dem Anwachsen der GLP-Fraktion von sieben auf neun Sitze bei den Grossratswahlen im März 2020 zeuge auch die ins Leben gerufene GLP-Frauengruppe von der Aufbruchstimmung in der GLP, so Leuthold. Zeitnah werde die GLP «mit aller Kraft und voller Überzeugung» gegen das von der SVP ergriffene Referendum gegen das CO2-Gesetz ankämpfen.

Auch die Trinkwasser-Initiative sei der GLP «ein grosses Anliegen», trage sie doch dazu bei, dass die Landwirtschaft pestizidfrei produziere, die Biodiversität erhalte, Antibiotika nicht prophylaktisch einsetze und einen Tierbestand halte, den sie mit Schweizer Futter ernähren könne, so Leuthold.

Bald Parlamentsarbeit vom Bett aus möglich?

Für den GLP-Fraktionspräsidenten im Grossen Rat, Ueli Fisch, stehen im 2021 zwei Transparenz-Themen im Fokus. Zum einen gehe das Gesetz zum Öffentlichkeitsprinzip eineinhalb Jahre nach Annahme der Initiative «endlich in die Vernehmlassung». Und zum anderen könne die Bevölkerung die Grossratssitzungen zukünftig per Livestream-Übertragung mitverfolgen: «Dies ist ein wichtiges Zeichen. Gerade in der aktuellen Zeit, in der die Bevölkerung wegen Covid-19 seit bald einem Jahr von den Grossratssitzungen ausgeschlossen ist», so Fisch.

Doch sei damit noch lange nicht das Ende der digitalen «Fahnenstange» erreicht. «Eine weitere Motion von mir fordert, dass künftig Grossratssitzungen in ausserordentlichen Situationen – wie aktuell mit der Pandemie – digital stattfinden können», so Fisch.

Pagnoncini: GLP-Mitglieder für Exekutivämter begeistern

Christina Pagnoncini, Co-Präsidentin der GLP Thurgau, Gemeindepräsidentin von Kemmental und Kantonsrätin in Personalunion, wünschte es sich, dass noch mehr GLP-Mitglieder ein Exekutivamt anstrebten. Nebst der Möglichkeit, in vielen wichtigen Gremien mitwirken zu können, stünden einem Behördenmitglied auch viele Türen offen:

«Viele Themen werden an mich herangetragen, welche unsere Zukunft massgebend beeinflussen. Es ist eine grosse Herausforderung, Steuergelder sinnvoll einzusetzen. Aber es ist auch eine enorme Bereicherung und Erfüllung, diese Tätigkeit ausführen zu dürfen», rührte Pagnoncini die Werbetrommel.

Digital nahmen viel mehr Junge teil

Die Präsidentin der GLP-Frauen Thurgau, Celina Hug, verwies darauf, dass 2021 das 50-Jahr-Jubiläum des Schweizer Frauenstimmrechtes anstehe, in dessen Zug die GLP zahlreiche (Online-)Events mitgestalten wolle. Auch sollen erstmals vier GLP Frauen-«Höggs» analog stattfinden – sofern es die Pandemielage erlaubt. Die «Höggs» sollen eine niederschwellige Plattform sein, bei der sich Parteimitglieder übers politische Geschehen austauschen können.

Die Co-Präsidentin der Jung-GLP, Nathalie Fäh, erklärte, dass die jungen Grünliberalen die Coronapandemie stark gespürt hätten, da viele Junge sich mit grossen Problemen bei der Aus- und Weiterbildung konfrontiert gesehen hätten. Die Jungpartei habe jedoch das Beste daraus gemacht: «Wir haben die digitalen Medien dazu genutzt, um uns weiter zu vernetzen, was dazu geführt hat, dass an den digitalen Events mehr Mitglieder teilgenommen haben, da Anfahrts- und Rückweg wegfielen und die Jungen viel weniger verplant waren», so Fäh.