«Ausbau von Schleichwegen»: Anwohner und Umweltverband wehren sich gegen Strassensanierung zwischen Schlatt und Basadingen Zu befahren, zu laut, zu gefährlich: Deshalb gehen Anwohner und der VCS Sektion Thurgau gegen Pläne des kantonalen Tiefbauamtes für die Sanierung einer Kantonsstrasse vor. Samuel Koch 06.08.2020, 04.10 Uhr

Im Ortsteil Basadingen der Gemeinde Basadingen-Schlattingen beginnt die Trüllikerstrasse. Bild: Reto Martin

Knapp 3400 Meter Strasse haben es schwer. Auf der Trüllikerstrasse von Basadingen hinauf zum Dickihofkreisel in der Gemeinde Schlatt fahren täglich ebenso viele Fahrzeuge durch, wie die Strasse lang ist. Das steht in der Verkehrsstatistik des kantonalen Tiefbauamtes. Und weil unter anderem der Asphalt in einem schlechten Zustand ist, plant der Kanton, diesen Abschnitt Kantonsstrasse bis 2021 komplett zu sanieren.

Die Strasse soll von derzeit sechs auf siebeneinhalb Meter verbreitert werden. Ausserdem sollen die Entwässerungsleitungen und -anlagen ersetzt werden. Innerorts werde die bestehende Strassenbreite bis auf einen kleinen Abschnitt zwischen der Gemeindestrasse Eschenwis und der Brücke Chatzebach so beibehalten, wie es im technischen Bericht des kantonalen Tiefbauamtes heisst.

Nun opponieren aber mehrere Anwohner gegen die geplante Strassensanierung, wie der zuständige Projektleiter Rolf Stuhlmann auf Anfrage sagt. Zudem wehrt sich der VCS Sektion Thurgau gegen den «Ausbau von Schleichwegen». VCS-Präsident Peter Wildberger sagt:

Peter Wildberger, Präsident VCS Sektion Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Je attraktiver eine Strasse ist, desto mehr Verkehr zieht sie an.»

Das vom VCS proklamierte Problem: Die Strecken via Dickihofkreisel, einerseits von Schaffhausen und andererseits von Ramsen/Singen herkommend in Richtung Frauenfeld respektive Andelfingen/Winterthur nutzen sowohl viele Auto- als auch der Lastwagenfahrer als Transitroute, weil sie auf Navigeräten als kürzeste Verbindungen angegeben werden. «Dabei sollte vor allem der Schwerverkehr lieber über die Autobahnen A4 via Schaffhausen oder A7 via Kreuzlingen rollen», fordert Wildberger.

Es gehe ja nicht nur um den Verkehr an sich, sondern auch um unvermeidbare Mitbringsel wie Lärm und Unfallgefahr. Der Blick in andere Gemeinden wie Wagenhausen oder ins nahe gelegene zürcherische Ossingen zeigten das Leiden der Dorfbewohner deutlich.

Tempo 40 als Schritt in die richtige Richtung

Der VCS und Wildberger stellen gegenüber dem Tiefbauamt weitere Forderungen. Statt der blossen Strassensanierung verlangen sie verkehrsberuhigende Massnahmen, wie es der Kanton etwa mit dem Temporegime 40 durch Basadingen-Schlattingen schon vorgemacht habe. Wildberger sagt:

«Wir wollen, dass die Strecken nicht ausgebaut, sondern verlangsamt werden.»

Als Beispiel nennt er den Bau von sogenannten Pförtneranlagen. Das sind Bäume oder Inseln, die den Verkehr bei Ortseinfahrten verlangsamen. «Und auch die gefährlichen Strassenüberquerungen zum Rad- und Flurweg zwischen Sennhof und Basadingen, den Schüler und Velofahrer nutzen, sollen sicherer werden», sagt Wildberger.

Das Risiko sei derzeit für Velofahrer schon gross, im Dickihofkreisel übersehen und angefahren zu werden. «Dieser Überlandkreisel ist durchaus mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h zu befahren», sagt Wildberger.

Einfahrt in den Dickihofkreisel zwischen Schlatt und Basadingen. Bild: Susann Basler, 7. April 2003

Kosten von sechs Millionen Franken «im Rahmen»

Beim kantonalen Tiefbauamt geht man nicht genauer auf die Pläne für die Trüllikerstrasse ein. «Wir befinden uns in einem laufenden Verfahren», sagt Projektleiter Rolf Stuhlmann in Absprache mit dem kantonalen Rechtsdienst. Viel mehr könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, weder zum Inhalt der Einsprachen noch zu den Entwicklungen der Verkehrsstatistiken auf eingangs erwähnten Strassen.

Er äussert sich aber zum sogenannten Bankettbereich unter dem Strassenbelag sowie zu den Kosten. «In einzelnen Abschnitten der Trüllikerstrasse haben Bodenproben ergeben, dass der Bankettbereich belastet ist, ausgebaut und entsorgt werden muss», sagt Stuhlmann. Einigen sich die Behörden mit den Einsprechern, kostet die gesamte Sanierung rund sechs Millionen Franken. Stuhlmann sagt: «Diese Kosten liegen absolut im Rahmen eines solchen Projekts.»