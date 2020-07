Serie Aus Liebe zu den Gehörnten: Ein Tuttwiler züchtet die Rinderrasse Texas Longhorns Der 30-jährige Pascal Nyfeler aus Tuttwil züchtet seit 2013 Texas Longhorn. Die Rinderrasse ist hierzulande selten. Christoph Heer 11.07.2020, 05.20 Uhr

Züchter Pascal Nyfeler mit einem seiner Texas Longhorn, die er unter anderem in Frauenfeld weiden lässt. Bild: Christoph Heer

«Ich reiste durch die USA und verliebte mich auf Anhieb in die Texas Longhorns», erinnert sich Pascal Nyfeler. Eine Aussage, die eigentlich schon alles zusammenfasst, was seine mittlerweile siebenjährige Erfolgs- und Liebesgeschichte mit dieser Rinderrasse betrifft. Spricht der Tuttwiler über den Ursprung der Texas Longhorns vor vielen hundert Jahren (siehe Kasten) oder über die Schwierigkeiten eines Lebend-Imports aus Kanada oder den USA in die Schweiz, blüht er auf. Sein Schwärmen offenbart ein grosses Fachwissen.

Bis heute haben die Texas Longhorns kaum etwas von ihrem Glanz verloren. Zwar waren sie zwischenzeitlich – der Weltgeschichte geschuldet – etwas weniger interessant für Züchter und Farmer, doch wer sich mit der Rasse auseinandersetzt, merkt schnell, dass die Texas Longhorns nur einmal am Rande eines Aussterbens standen. Dank umsichtiger Züchter wie des 30-jährigen Nyfeler sind die optisch auffallenden Tiere auch vermehrt in Europa und der Schweiz zu sehen. In Fachkreisen gilt der Tuttwiler gar als Vorreiter, was den Import und die Zucht der Rinderrasse in der Schweiz betrifft. Hauptberuflich arbeitet er bei Anicom, der Vermarktungsorganisation der Schweizer Bauern, im Aussendienst.

Als Erster Texas Longhorn in die Schweiz importiert

2013 fuhr Pascal Nyfeler mit dem Auto auf der berühmt-berüchtigten Route 66, als er zum ersten Mal ein Texas Longhorn erblickte. «Es war wie Liebe auf den ersten Blick und für mich war sofort klar, dass ich mich über diese Rasse informieren muss», sagt er. Schnell habe er bemerkt, dass es damals in Europa noch fast keine Texas Longhorns gab. «So waren wir dann die Ersten, die Lebend-Importe aus Kanada organisierten.» Rund 25 Tiere fanden am Ende den Weg in die Schweiz und wurden – nach zwei vorangegangenen Quarantänen in Kanada und in der Schweiz – zwischen fünf Züchtern aufgeteilt. «Die erste Kuh – mittlerweile mit eigenem Kalb – und ein Rind leben heute noch bei mir», sagt Nyfeler, während er den dreien trockenes Brot verfüttert.

Imposant sind die Spannweiten zwischen den Hörnern. Sie bewegen sich laut Nyfeler zwischen 250 und 280 Zentimetern. «Die Hörner sind selbstredend das Auffallendste an diesen Tieren», sagt er. «Es gibt kaum einen Fussgänger, der an meinen Tieren vorbeigeht, ohne ein Foto zu schiessen oder mir Fragen zu stellen.» Da die Texas Longhorns in unseren Breitengraden nicht unbedingt bekannt sind, werden Pascal Nyfeler oft Fragen zu deren Farben und Fleisch gestellt. Farblich sei in einer Zucht alles möglich. «Vielfach verändert sich die Farbe des Fells im Laufe der Jahre», sagt er. Das Fleisch sei gefragt, da es ziemlich fettarm und mit wenig Cholesterin behaftet sei. Nyfeler selbst geniesst am liebsten ein gutes Stück Fleisch, welches er auf dem Grill und nur spärlich gewürzt zubereitet hat.

Mutterkuh Dalmi mit ihrem Kalb Nebraska. Bild: Christoph Heer

Auf die Frage, ob die langen Hörner für Mensch und Tier nicht enorm gefährlich sind, winkt der Fachmann ab.

«Für Menschen und Artgenossen sind diese Langhörner tendenziell sogar weniger gefährlich als die kurzen, spitzen Hörner der uns hier bekannten Rassen.»

Tatsächlich sind die Tiere auch einem Fremden gegenüber augenscheinlich wohlgesinnt. Sich streicheln lassen, das geniessen die ruhigen Tiere, die Nyfeler in mehreren Gruppen von April bis Anfang Winter an verschiedenen Standorten im Kanton weiden lässt. Die Milch wird ausschliesslich für das Kalb gebraucht, «eine Mutterkuh produziert im Vergleich zu den hier bekannten Rassen weniger Milch, einfach so viel, dass es für ihr eigenes Kalb reicht», sagt er.

Es braucht neue Munis wegen des frischen Bluts

Als Züchter verkauft Nyfeler Zucht- und Schlachttiere. Betreffend Import sagt er, dass es ein teures Unterfangen sei. «Trotzdem importiere ich immer wieder Munis, denn in meiner Zucht brauche ich regelmässig frisches Blut.» Sein Stall hebt sich derweil von den hinlänglich bekannten Stallbauten nicht ab. Eine weiche Unterlage, genug zu fressen und genug Freiraum für die langen Hörner – wobei bei der Haltung von Texas Longhorns nicht unbedingt mehr Platz benötigt werde. «Die Tiere gehen derart geschickt mit ihrer riesigen Spannweite um, dass es gar keine baulichen Massnahmen benötigt», betont Nyfeler.