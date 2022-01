Ungewöhnlich: Neujahrskonzert der Frauenfelder Abendmusiken

E-Musik Aus klingenden Wolken in Sturzbäche und retour: Reizvolles Neujahrskonzert in der evangelischen Stadtkirche Frauenfeld Die Frauenfelder Abendmusiken luden zum traditionellen Neujahrskonzert: Das Streichorchester Arco volante spielte am Abend des 1.Januar unbekannte Werke von «Meistern der zweiten Reihe». Christof Lampart 02.01.2022, 16.50 Uhr

Beim Abschlussapplaus für das Streichorchester «Arco volante» unter der Leitung von Reto Schärli. Bild: Christof Lampart

Neujahrskonzerte verbindet man in unseren Breitengraden häufig mit holder Wiener Melodienseligkeit: mit Programmen, die mehrheitlich aus diversen Polkas, Walzern und Operetten-Evergreens bestehen – und natürlich auch dem «Radetzkymarsch». Dass es jedoch auch ganz anders geht und sich lohnen kann, eher unbekannte Werke bekannter Musikgrössen für sich zu entdecken, zeigte der Auftritt des Streichorchesters Arco volante, das unter der musikalischen Leitung von Reto Schärli stand. Letzterer genoss ein Heimspiel, ist er doch nicht nur seit 2018 Chorleiter des Kirchenchors der katholischen Kirche St.Nikolaus in Frauenfeld, sondern gehört auch der Kommission der Frauenfelder Abendmusiken an. Jener Institution also, welche am Samstagabend in die evangelische Stadtkirche zum Neujahrskonzert einlud.