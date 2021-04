Guntershausen Nach dem Spaziergang zurück in die Wohnung: Hinterthurgauerin hält sich zwei Minipigs Die Guntershauserin Katrin Massolin hat auf ihren Spaziergängen aussergewöhnliche Begleiter: zwei Minipigs. Maya Heizmann 02.04.2021, 17.30 Uhr

Die Minipigs Mia und Lena folgen ihrer Halterin Katrin Massolin aufs Wort. Bild: Maya Heizmann

Sie sind unzertrennlich: Mia, im weiss-schwarz gepunkteten Borstenkleid bringt 26 Kilogramm auf die Waage, ihre Schwester im braunen Tricot gar 28 Kilogramm. Die beiden sechsjährigen Minisäuli sind wohlerzogen und gehorsam, sie gehen mit ihrer Halterin Katrin Massolin aus Guntershausen ohne Leine auf Waldspaziergänge.

Rund um den Aadorfer Eisweiher: Trippeln, Schnauze tief und feines frischgrünes Gras am Wegesrand fressen, das ist für die beiden Minipigs eine wahre Wander-Gourmet-Freude. So schmatzen sie vergnügt vor sich hin bis ihre «Chefin» sie zum Weitergehen animiert. Mit ein paar verlockenden Leckerlis ­folgen sie ihr aufs Wort. «Es brauchte lange Zeit, bis ich meine beiden Säuli so weit hatte, dass ich mit ihnen so frei spazieren gehen konnte», sagte Katrin Massolin. Es war viel Einfühlungsvermögen, Training und Geduld notwendig.

Katrin Massolin mit ihren Minipigs auf ihrem Spaziergang im Wald. (Bild: Maya Heizmann)

Karin Massolin besass einst ein Nagelstudio und arbeitete bereits in vielen Berufen, wie Kellnerin, Zirkusassistentin, Taxichauffeurin und heute als Aufladerin in Winterthur. Als sie vor einiger Zeit ein Minipig in einem Zirkus kennen lernte, war sie so angetan von diesem Schweinchen, dass sie sich zwei junge Minipigs, Mia und Lena, aus Österreich holte. «Damals waren sie erst zehn Wochen alt und sehr scheu», erinnert sich Katrin Massolin. Langsam gewöhnten sich die kleinwüchsigen Hausschweine zwanglos an die Leine und befolgten einige Kommandos wie «Sitz!», «Komm!», «Is Chistli gah!» und mehr. Ausserdem besuchte die Halterin eine Hundeschule mit privatem Haustiertrainer in Seelmatten.

Haltung erfordert Bewilligung

Für die Hobbyhaltung von Minipigs, da sie als Nutztiere gelten, braucht es im Privathaushalt eine Bewilligung und Kontrollen vom kantonalen Veterinäramt. Bei Katrin Massolin in der Wohnung im Mehrfamilienhaus haben es die Schweinchen schön. Nebst einem Kot-, Harn- und Schlafplatz haben sie jederzeit Zugang in die Aussenanlage, wo ihnen auf dem Schnitzelplatz ein Stall mit Stroh, ein Häuschen und ein Platz zum Suhlen, im Sommer zum Baden, zur Verfügung stehen. Morgens und abends erhalten sie Futter wie Körner, Obst und Gemüse sowie Quark oder Joghurt. Ausserdem verstreut Massolin einige Sonnenblumenkerne im Schnitzelboden, diese zusätzliche Futterverabreichung erhöht für die Tiere einen Beschäftigungseffekt.

Die sensiblen Minischweinchen sind sehr reinlich und können gut in der Wohnung, aber mit Auslauf ins Freie, gehalten werden. Gerne kuscheln sie und legen sich auf die Seite, dann kann ihnen die Halterin ihre Bäuche kraulen, dann grunzen sie wohlig. Abends unter der Woche und übers Wochenende geht Katrin Massolin mit ihren beiden Borstentieren im Wald spazieren. «Ich bin sehr glücklich mit meinen geliebten Tieren. Die Schweinchen bringen mir sehr viel Glück», sagt sie.