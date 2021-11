Auftakt zu "Luschtigs und Gluschtigs" im Turmhof in Steckborn

Auftaktveranstaltung «Wie so oft hütete ich die Kühe»: Untersee-Original Mary Sauter zu Gast bei «Luschtigs und Gluschtigs» im Steckborner Turmhof Sie ist Wirtin, Bäuerin und Buchautorin: Mary Sauter vom «Kehlhof» in Ermatingen war erster Gesprächsgast bei Bea Petris neuem Veranstaltungsformat im Foyer des Turmhofs in Steckborn. Für die vielen Besucherinnen und Besucher war es ein grosses Amüsement, dem Original zuzuhören. Margrith Pfister-Kübler 11.11.2021, 11.40 Uhr

Moderator Thomas Feurer (ganz links) im Gespräch mit Wirtin Mary Sauter. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Gleich ein grosser Name zum Auftakt: Damit konnte Bea Petri kürzlich beim ersten Abend ihrer neuen Eventserie «Luschtigs und Gluschtigs» im Foyer des Turmhofs aufwarten. Mary Sauter vom «Kehlhof» in Ermatingen, die bodenständige Grande Dame vom Untersee, liess sich von Thomas Feurer, früherer Schaffhauser Stadtpräsident und mittlerweile Steckborner Einwohner sowie Ehemann von Bea Petri, interviewen. Sie fackelten nicht lange, sondern legten gleich los.

«Mary, mein neuer Schwarm.»

So gab sich Feurer charmant und gestand, dass man sich noch nicht lange kenne. Für die Vorgespräche hatten sich Petri und Feurer nach Ermatingen in den «Kehlhof» zu Mary Sauter begeben: Bäuerin, Wirtin, Mutter, Witwe und Buchautorin.

Mut zu neuer Veranstaltungsreihe

Mary Sauter am Holzherd. Bild: Reto Martin (2. April 2014)

Vorweg genommen: Schon der erste Abend von «Luschtigs und Gluschtigs» sorgte für grosse Aufmerksamkeit. Nach pandemiebedingten Pause wagte Bea Petri ihre neue Idee umzusetzen. Geplant sind regelmässige Events mit ganz speziellen Leuten. Das muss man sich erst einmal trauen.

Mary Sauter offenbarte im Turmhof-Foyer mit ihrer echten Ermatinger Sprachfärbung ihre Kindheit in Triboltingen, wo man als «Gof mitschaffe hät muesse». «Gofe» als Bezeichnung für Kinder sei absolut nicht abwertend, präzisierte Mary. Sie berichtete von den alten Zeiten, wo sie die Wirtschaft hätte hüten sollen, und dann mit Kreide auf die Tafel schrieb «Heute geschlossen, Mutter verreist». So lautete auch der Titel ihres Buches.

Und all das Prägende aus der Kindheit, der donnernde Vater, die Geschwister, der Lehrer Ribi, die Schule bis zu den acht Kühen mit den Ochsen Sepp und Toni, die das Weite suchten. Und sie erzählte: «Wie so oft hütete ich die Kühe.» Die unverblümten und präzisen Erzählungen fesselten das Publikum.

Schinkli und Härdöpfelsalat für Bundeskanzler Helmut Schmidt

«Luschtigs und Gluschtigs» soll regelmässig im Turmhof in Steckborn über die Bühne gehen. Bild: PD

Als Erzählerin von früheren Zeiten hatte Sauter Botschaften, welche das Annehmen und das Austarieren der jeweiligen Lebenssituationen als Mehrwert herausstellen. So folgte das Publikum in die Welschlandzeit und zurück nach Triboltingen bis zum «Kehlhof». Sie liess wissen, was abging und mit wie wenig auszukommen war. Feurer zog den Draht zu den heutigen coronabedingten Versorgungsengpässen. Sauter sagte:

«Jeder Nachteil hat einen Vorteil.»

Die Ohren spitzte das Publikum auch bei den «Kehlhof»-Stories, wo Nationalrat Ernst Mühlemann in der Gerichtsstube mit dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt oder US-Aussenminister Henry Kissinger zu Besuch kam. Kartoffelsalat und Schinken habe sie meistens serviert. Das Publikum dankte mit lang anhaltendem Applaus. Eine junge Besucherin wollten noch wissen, wie man so positiv durchs Leben kommt. «Wenn's nid am Holz isch, giits kein Pfiife», zitierte Mary Sauter ihren Vater.