«Aufsichtspflicht wurde missachtet»: GLP Bezirk Frauenfeld reicht nun Wahlrechtsbeschwerde ein gegen das Resultat der Grossratswahlen Bei den Grossratswahlen gab es im Frauenfelder Wahlbüro einen Fehler zuungunsten der Grünliberalen. Diese gehen nun den Amtsweg. Mathias Frei 19.03.2020, 14.38 Uhr

Urnenoffizianten zählen bei einer eidgenössischen Abstimmung die eingegangen Stimmzettel.

(Bild: Stefan Kaiser/Zuger Zeitung)

Die offizielle Maschinerie kommt nun ins Rollen. Die GLP des Bezirks Frauenfeld in Person von Bezirkspräsident Andreas Schelling sowie Marco Rüegg (erster Ersatz auf der GLP-Liste) als weiterer Beschwerdeführer haben am Mittwochabend fristgerecht eine Wahlrechtsbeschwerde eingereicht – gegen das Resultat der Grossratswahlen im Bezirk Frauenfeld.



Andreas Schelling, GLP-Bezirkspräsident. (Bild: PD)

Schelling war schon am Wahlsonntag die extrem niedrige Anzahl unveränderter GLP-Wahlzettel aufgefallen.

«Das ist statistisch nicht nachvollziehbar.»

Das war ihm sofort klar. Er machte die Stadt und die Staatskanzlei darauf aufmerksam. Am Dienstagmittag hat sich herausgestellt, dass am Wahlsonntag im Wahlbüro der Stadt Frauenfeld versehentlich ein Fehler passiert ist. So wurde ein Couvert mit 100 unveränderten Wahlzetteln für die GLP bei der SVP abgelegt. Es geht also um 3200 Parteistimmen, die zu Ungunsten der Grünliberalen für die SVP gezählt wurden. Laut Marius Kobi, Leiter Rechtsdienst der Staatskanzlei, führen diese richtig umgelagerten Parteistimmen nun aber zu keiner Sitzverschiebung.



Schelling: «Aufsichtspflicht wurde verletzt»



«Wir sind der Meinung, dass sowohl die Leitung des städtischen Wahlbüros als auch die Staatskanzlei ihre Aufsichtspflicht missachtet haben», sagt der GLP-Bezirkspräsident.

«Spätestens nach dem auf unser Beharren erfolgten Fund eines Bündels GLP-Wahlzettel in der Ablage der SVP hätten diese Stellen eine vollständige Neuauszählung aller unveränderten Wahlzettel von Amtes wegen veranlassen sollen.»

Weil die geforderten Abklärungen aber nur zögerlich und unvollständig vonstatten gegangen seien, habe man nun Wahlrechtsbeschwerde eingereicht.



Marco Rüegg, erster nicht gewählter Kandidat auf der GLP-Liste. (Bild: PD)

Schelling sagt, ihm sei bewusst, dass es derzeit auch Dringlicheres gebe. Gleichwohl dürfe die Demokratie nicht darunter leiden respektive das Vertrauen in diese geschwächt werden. An der Forderung nach einer vollständige Auszählung aller unveränderten Wahlzettel aller Parteien in Stadt Frauenfeld, «begleitet und beglaubigt durch einen unabhängigen Experten», halte man darum fest.



Zähl- und Kontrollablauf im Frauenfelder Wahlbüro müsse überprüft werde, um die Ursache für den Fehler zu finden. Schelling regt an, die aktuell unterschiedlichen Prozesse in kommunalen Wahlbüros kantonal zu vereinheitlichen, «wobei das Prinzip der ‹Best Practice› angewendet werden sollte».