Reportage 500 Übertretungen in den ersten Monaten: Thurgauer Ranger patrouilliert zum Schutz der Natur Er hat vor allem Hündeler und Mountainbiker im Auge: In den Thurgauer Naturschutzgebieten schauen zwei Ranger zum Rechten. Laufend müssen sie Besucher auf Fehlverhalten hinweisen. Nicht alle reagieren freundlich. Eine Reportage. Silvan Meile 18.09.2021, 09.00 Uhr

Ranger Andri Chesini beobachtet das Seeufer bei der Triboltinger Badi. Bild: Andri Vöhringer

Andri Chesini schaut durch seinen Feldstecher über das Ermatinger Riet in Richtung Seerhein. «Das sind keine 25 Meter Abstand», sagt er. Ein Boot liegt auffallend nahe am Ufer des Naturschutzgebietes. Das schrecke die Wildtiere auf, die dort im hohen Schilf Schutz suchen. Das müssten auch die Bootsfahrer wissen.

Doch von hier aus, dem Anlagesteg bei der Seebadi in Triboltingen, kann es ihnen Chesini nicht sagen. «Ich bräuchte ein Stand-Up-Paddle oder ein Ruderboot, um diese Leute auf ihre Übertretung aufmerksam zu machen», sagt er und versucht, mit seinem Feldstecher die Bootsnummer zu lesen. Vielleicht kann er es den Bootsbesitzern später noch mitteilen.

Der Mensch ist im Naturschutzgebiet nur zu Gast

Andri Chesini ist einer von mittlerweile drei professionellen Thurgauer Rangern, die im Auftrag des Kantons seit diesem Jahr in Naturschutzgebieten mit der Bevölkerung das Gespräch suchen und diese auf die Verletzlichkeit der Natur hinweisen. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Hüttwiler Seen, dem Ermatinger Riet und dem Schaarenwald bei Diessenhofen.

Aber auch beim Lengwiler Weiher, im Seebachtal, bei den Kiesbänken an der Thur und im Hudelmoos schauen die Ranger gemäss Chesini regelmässig zum Rechten. Denn im Naturschutzgebiet ist der Mensch bei Fauna und Flora nur zu Gast, hat deshalb klare Regeln zu befolgen.

«Zum Schilf gilt ein Abstand von 25 Metern», sagt Chesini auch einer Dame, die an diesem warmen Septembertag mit ihrem Surfbrett bereits knietief im Wasser steht und lospaddeln will. «Ich weiss, Sie haben mir das schon einmal gesagt», antwortet sie freundlich. Gut. Alle Gesichter kann sich Ranger Chesini eben auch nicht merken. Schliesslich ist die Badi Triboltingen, idyllisch eingebettet ins Naturschutzgebiet, gerade bei schönem Wetter sehr gut besucht.

Auch Blumenpflücken und Pilzsammeln ist verboten

Der 55-jährige Ranger trägt Wanderschuhe, grüne kurze Hosen und ein grünes T-Shirt. «Aufsicht – Naturschutzgebiet – Thurgau», steht darauf. 500 Personen habe er seit Anfang Jahr wegen Übertretungen in Naturschutzgebiet angesprochen. Oftmals geschehe das wegen Hunden, die nicht an der Leine geführt werden, obwohl das für den Schutz der Wildtiere wichtig ist. Oder wegen Mountainbikern, die verbotenerweise auf den Wanderwegen durchs Naturschutzgebiet pedalen. Auch das Blumenpflücken oder Pilzesammeln ist hier strikt verboten.

Andri Chesini ist hauptberuflich Forstwart und hat eine Zusatzausbildung zum Ranger gemacht. Bild: Andri Vöhringer

Die meisten Leute zeigten Verständnis und seien freundlich, wenn er sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam mache, sagt Chesini. In einzelnen Fällen habe er aber ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit solchen, die sich uneinsichtig zeigen, sich nichts sagen lassen, letztlich sogar ihren Unmut bei ihm abladen. Persönlich nehme er das nicht, sagt Chesini. Wenn jemand schimpfe, gelte das seiner Funktion, perle deshalb an seinem Ranger-T-Shirt ab.

Anzeigen gegen Unverbesserliche

Er sieht sich als Vermittler zwischen Mensch und Natur, patrouilliert in seiner Aufsichtsfunktion für den Dialog, Bussen verteilen gehört nicht zu seinen Aufgaben. Aber in zwei Fällen habe er bei der Polizei Anzeige erstattet. Einmal, weil jemand partout den Hund nicht an die Leine nehmen wollte. Ein anderes Mal, weil jemand trotz Ermahnung das Fahrverbot missachtete, ihn beim Wegfahren noch anrempelte.

«Das lass ich nicht auf mir sitzen.»

Was aus den Anzeigen geworden ist, weiss Chesini nicht. Für ihn ist ein solcher Fall mit der Meldung erledigt.

Ranger sind 400 Stunden im Jahr unterwegs

Weil sich nicht alle Besucher der Naturschutzgebiete an die Regeln halten, hat der Kanton Thurgau die Aufsicht ausgebaut, damit auch bedrohte Pflanzen und Tiere eine Zukunft im Naherholungsgebiet haben. Während 400 Stunden im Jahr sind deshalb zwei Ranger zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs. Bald könnte ein dritter Ranger hinzukommen, wie Chesini sagt.

Bisher machten das Ehrenamtliche. Doch dieses System kam mit der steigenden Anzahl an Besuchern in den Naturschutzgebieten an seine Grenzen. «Die Ranger sollen die Besuchenden für die Verletzlichkeit der Natur und das richtige Verhalten sensibilisieren und bei grobem Fehlverhalten auch verzeigen», hiess es in einer Mitteilung des Kantons Ende 2020.

«Die Kosten betragen knapp 60'000 Franken. Der Bund beteiligt sich mit 65 Prozent.»

Andri Chesini arbeitet hauptberuflich als Forstwart in Kreuzlingen und hat in Lyss eine Zusatzausbildung zum Ranger gemacht. Ob die Ranger-Tätigkeit im Thurgau auf weitere Gebiete ausgeweitet werden soll, sei ein politischer Entscheid, sagt Chesini. Sein Engagement, das er in einem 20-Prozent-Pensum wahrnimmt, zeige auf jeden Fall Wirkung.

Ranger Andri Chesini. Bild: Andri Vöhringer

«Die meisten Leute sind durchaus bereit, ihr Verhalten zu ändern.»

Für ein persönliches Fazit sei es aber noch zu früh. Jede Beobachtung und jedes Gespräch notiert sich der Ranger in seinem Tagesrapport. So könne er später sehen, in welchem Verhältnis die Übertretungen zu den Gesamtbeobachtungen stehen und wie sie sich entwickeln, sagt er. So spricht er weiterhin alle an, die sich im Naturschutzgebiet nicht korrekt verhalten. Eins sei schliesslich sicher: «Steter Tropfen höhlt den Stein.»