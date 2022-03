Aufnahmeprüfungen Corona ist wohl mitverantwortlich: Der Run auf die Thurgauer Mittelschulen hält an Immer mehr Jugendliche wollen eine Thurgauer Mittelschule besuchen. Besonders beliebt ist die PMS Kreuzlingen. Sie führt ab dem nächsten Schuljahr eine zweite Kunst- und Sportklasse. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.10 Uhr

Fünf Jugendliche vor ihrer mündlichen Aufnahmeprüfung an der Kantonsschule Frauenfeld im Jahr 2020. Bild: Andrea Stalder

Am Dienstag, 15. März, um 12 Uhr sassen wahrscheinlich 863 Thurgauer Sekschülerinnen und Sekschülern gebannt vor ihren Computern. Bestanden? Oder muss noch die mündliche Prüfung abgelegt werden? Die Jugendlichen haben alle dieses Jahr die Aufnahmeprüfung für eine Mittelschule geschrieben und erhielten gestern ihren Bescheid. Damit sind sie 77 Prüflinge mehr als im letzten Jahr.

Harry Wolf ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Amt für MIttel- und Hochschulen des Kanton Thurgaus. Bild: PD

«Einen Anstieg an Anmeldungen beobachten wir erst seit zwei Jahren. Davor gingen sie stetig zurück», sagt Harry Wolf vom Thurgauer Amt für Mittel- und Hochschulen. Die Gründe für das gestiegene Interesse kennt er nicht. Er vermutet: «Stärker werdende Jahrgänge und die Coronapandemie könnten eine Rolle spielen.»

Manuel Zahner ist Sekundarlehrer in Aadorf und Präsident der Konferenz der Thurgauer Sekundarschullehrkräfte. An seiner Schule seien es auch leicht mehr Schülerinnen und Schüler als in den Vorjahren, die die Aufnahmeprüfung für eine Mittelschule gemacht haben. Den grossen Anstieg im Thurgau erklärt er zumindest teilweise mit der Coronapandemie: «Eine Zeit lang konnten die Schülerinnen und Schüler in den Betrieben nicht schnuppern. Dadurch hat wohl der eine oder die andere mehr eine Mittelschule als Berufsweg gesehen.»

Mehr Maturanden, mehr Studienabbrecher

Die Eltern als Treiber hinter dem Prüfungstrend – das kann Zahner nicht bestätigen. Ausserschulische Förder- und Nachhilfekurse hätten aber in den letzten Jahren massiv zugenommen, was sicher teilweise auf die Eltern zurückzuführen sei.

Zahner sieht insgesamt einen Trend zur Akademisierung, nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa. Das beurteilt er kritisch:

«Je höher die Akademisierungsquote, desto grösser ist die Gefahr für ein tiefes Bildungsniveau an den Universitäten. Die Menschen sind ja nicht intelligenter geworden.»

Im Vergleich zu anderen Kantonen absolvieren im Thurgau eher wenige Personen die Matura. Das begrüsst Manuel Zahner: «Studien zeigen, dass Kantone mit einer höheren Maturitätsquote mehr Studienabbrecher hervorbringen. Es bringt den Jugendlichen nichts, wenn sie mit 20 steckenbleiben, weil sie das Leistungsniveau für ein Studium doch nicht mitbringen.» Zahner beruhigt es auch, dass der Prozentsatz derjenigen, die die Aufnahmeprüfung bestehen, in den letzten Jahren immer etwa gleich hoch war. Auch wenn mehr Jugendliche die Prüfung geschrieben haben.

Nicht alle Schulen sind gleich beliebt

Wie viele der 863 Jugendlichen die Prüfung dieses Jahr bestanden haben, kann Harry Wolf noch nicht sagen. Die mündlichen Prüfungen finden erst nächste Woche statt. In den letzten Jahren hätten immer um die 60 Prozent der Prüflinge bestanden. Er sagt:

«Die Aufnahmequote hängt auch davon ab, wie stark die einzelnen Jahrgänge sind.»

Auch wenn die Aufnahmequote in den letzten Jahren stabil war: Bei mehr Prüflingen müssten auch mehr Schülerinnen und Schüler an die Mittelschulen kommen. Trotzdem haben die Schülerzahlen bei den Kantonsschulen in Frauenfeld, Kreuzlingen und Romanshorn in den letzten Jahren stagniert oder sogar abgenommen. Einzig an der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen stiegen die Schülerzahlen in den letzten Jahren merklich.

Vier Jahrgänge mit sieben Klassen

Brigitte Pallmann ist seit August 2021 Rektorin der PMS Kreuzlingen. Bild: PD

«Vor sieben Jahren hatten wir das erste Mal sieben anstatt sechs Klassen», sagt Brigitte Pallmann, Rektorin der PMS Kreuzlingen. Nun sei es das erste Schuljahr, in dem es in allen vier Jahrgängen sieben Klassen gebe. Das sind sechs reguläre Klassen und eine Kunst- und Sportklasse. Diese fördert sportlich oder musisch besonders begabte Jugendliche. Während die Schülerinnen und Schüler in den anderen Klassen bereits einen Teil der Lehrpersonenausbildung durchlaufen, fällt dieser Teil bei der sogenannten K+S-Klasse weg.

Die musische Ausrichtung der Schule scheint anzukommen, immer mehr Schülerinnen und Schüler möchten die PMS Kreuzlingen besuchen. «Woran das liegt, wissen wir nicht genau», sagt Pallmann. «Wir als Schule versuchen einfach, unseren Schülern eine gute Betreuung zu bieten und profitieren wohl von einem guten Ruf.»

Regierungsrat bewilligt zweite K+S-Klasse

Für das Schuljahr, das im kommenden August startet, gab es besonders viele Anfragen für die Kunst- und Sportklasse. Anfang Woche hat der Regierungsrat nun eine zweite Klasse bewilligt. Im Jahrgang von 2022 werden voraussichtlich 32 Schülerinnen und Schüler in zwei Kunst- und Sportklassen unterrichtet. «Natürlich müssen wir jetzt im Stundenplan und in den Räumen Platz schaffen, aber ich freue mich wirklich sehr über die zusätzliche Klasse», sagt Rektorin Pallmann.

Mit einer zusätzlichen Klasse sind auch höhere Kosten verbunden: «Insgesamt sind die Kosten pro Schüler in der Sportklasse aber tiefer, als wenn diese eine reguläre Klasse besuchen würden. Denn bei der Sportklasse fällt der Anteil der Lehrerbildung weg», sagt Harry Wolf. Ein Sportschüler kostete 2020 16’420 Franken, eine «normale» PMS-Schülerin rund 3000 Franken mehr, wie dem Geschäftsbericht des Kanton Thurgaus zu entnehmen ist.

