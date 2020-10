Reportage Querdenker, Coronakritiker, Verschwörungstheoretiker: Aufmarsch der Skeptiker in Konstanz Weniger Querdenker als angekündigt demonstrierten am Wochenende in Konstanz. Weder am Samstag noch am Sonntag meldet die Konstanzer Polizei aussergewöhnliche Vorfälle oder grössere Verstösse. Einige Scharmützel waren dennoch zu beobachten. Urs Brüschweiler und Serafin Reiber 05.10.2020, 05.00 Uhr

Grosse Polizeiaufgebot bei der Anti-Corona-Demo in Konstanz. Bild: Reto Martin

Am Sonntagnachmittag drohte die Lage kurzzeitig zu eskalieren. Eine Gruppe teilweise vermummter Antifaschisten traf an der Hafenstrasse in Konstanz auf die Querdenker. Es kam zu lauten Anfeindungen und gegenseitigen Nazi-Vorwürfen. Doch die deutsche Polizei war mit mehreren Hundertschaften vor Ort, kesselte die linke Gruppierung ein und verhinderte, dass es zu einem direkten Aufeinandertreffen kam. In diesem Zusammenhang setzten die Beamten auch Pfefferspray ein, da einige Demonstranten die Absperrung durchbrechen wollten.

Die Antifaschisten waren in Konstanz auch zugegen. Reto Martin

Das Wochenende verlief aber, bis auf wenige Scharmützel, friedlich. Zur grossen Querdenker-Kundgebung am Sonntag und zur Friedenskette rund um Bodensee kamen auch deutlich weniger Menschen als erwartet und angekündigt. Von 60'000 Unterstützern, allein am Samstag, berichtete der Konstanzer Demo-Organisator Gerry Mayr. Laut deutscher Polizei waren es jedoch nur rund 11000 Personen, die sich auf deutscher Seite um den Bodensee versammelt hätten.

Massive Polizeipräsenz – keine grösseren Vorfälle

Weder am Samstag noch am Sonntag meldet die Konstanzer Polizei aussergewöhnliche Vorfälle oder grössere Verstösse. Allerdings seien die Abstände der Besucher vor allem am Sonntag in der Hafenstrasse aufgrund des hohen Personenaufkommens oft nicht eingehalten worden, heisst es. Man weist darauf hin, dass deutlich weniger Menschen an den Veranstaltungen teilnahmen als angemeldet wurden. Andere Veranstaltungen hätten gar nicht erst stattgefunden. Auf Klein Venedig spricht die Polizei am Sonntagabend von rund 1300 Personen. Bei der Gegendemonstration am Sonntag berichtet das Polizeipräsidium Konstanz von rund 400 Teilnehmern. Die Kantonspolizei Thurgau meldet keine Zwischenfälle. Sie war ebenfalls in grosser Stärke präsent. Sie erhielt sogar Unterstützung von ausserkantonalen Einsatzkräften. (ubr)



«Wir werden immer mehr», rief Mayr der Menschenmenge auf Klein Venedig von der Bühne aus zu. Seine zahlreichen Zuhörer antworteten und skandierten:

«Wir sind viele!»

Die meisten verzichteten auf das Tragen einer Schutzmaske. Allerdings wurde von den Ordnern der Organisatoren stets Wert darauf gelegt, dass die Mindestabstände eingehalten wurden.

Teilnehmer der Kundgebung vom Sonntag in Konstanz auf dem Gebiet Klein Venedig Reto Martin

Die von den Querdenkern auf Transparenten und Schildern präsentierten oder in Rede- und Musikbeiträgen sowie Diskussionsrunden auf der Bühne vorgetragenen Haltungen waren in einem Punkt einhellig: Die Coronaschutzmassnahmen sind massiv übertrieben. Schutzmasken nützen nichts, sondern schaden. In der Ausprägung setzten die Kundgebungsteilnehmer und ihre Vordenker aber unterschiedliche Akzente – von der Kritik am drohenden Impfzwang bis hin zu den lügenden Mainstream-Medien und Regierungen.

Viele umstrittene Coronaskeptiker vor Ort

Coronaskeptiker finden sich in Konstanz zusammen und halten ihre Botschaft in die Luft. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Nicht erst am Sonntag fanden sich unter den von der Menge bejubelten Podiumsdiskutanten auch umstrittene Coronaskeptiker, wie etwa der freigestellte Wattwiler Amtsarzt Rainer Schregel. Manche redeten sich förmlich in Rage:

«Wenn die Regierung Betrugstests benützt, dann sind in der Regierung alles Betrüger.»

Und während Seifenblasen über den Platz schwebten und Peace-Fahnen geschwenkt wurden, rief ein Mann ins Mikrofon: «Impfzwang ist Diktatur.» Auch für obskurere Vorträge gab es Beifall. Ein ehemaliger bayerischer Polizist erhob eine «öffentliche Anzeige» gegen die Verantwortlichen dafür, dass die Regierungen den Boden der freiheitlichen und demokratischen Grundordnung verlassen haben.

Ein anderer Redner erzählte von einem von der UNO anerkannten Volkstribunal, bei welchem die Naturrechte über der Verfassung stünden. Aufregung gab es am späteren Sonntagnachmittag, als eine Rauchbombe hinter der Bühne gezündet wurde. Die Querdenker beschuldigten in der Folge die Polizei. Diese würde sie zu wenig beschützen und sich nicht um die Aufklärung des Vorfalles kümmern.

Ruhigeres Wochenende in Kreuzlingen

Auf Kreuzlinger Seite der Grenze war übers Wochenende deutlich weniger los. Am Samstag führte die sogenannte Friedenskette von der Kunstgrenze bis durch den Seeburgpark. Die Kantonspolizei Thurgau berichtete von einigen hundert Personen, die sich dazu zwischen Romanshorn und Kreuzlingen eingefunden hätten.

Friedenskette 2020 an der Grenze in Kreuzlingen am Samstag, 3. Oktober. Reto Martin

Beim Schifffahrtshafen hatte sich der 33-jährige Marcel mit Gummistiefeln in die Kette eingereiht. «Es ist mir wichtig, für Frieden und Liebe einzustehen. Und nein, ich bin kein Covid-19-Leugner», sagte er. Das Virus könne gefährlich sein, «hat aber viel Ähnlichkeiten mit einer Grippe». Er wolle selber denken – solange man das noch könne. Die wenigsten Menschen in der Kette trugen eine Mund-Nasenbedeckung. Ein Mann rief dem Journalisten zu:

«Die Maske nützt im Fall nüt.»

Die SP Kreuzlingen zog derweil in einem Demonstrationszug an der Menschenkette vorbei Richtung Konstanz und skandierte: «Wer mit Nazis Händchen hält, hat nix kapiert.»

Mit Megaphon bewaffnet: Friedenskette an der Grenze in Kreuzlingen. Reto Martin

Die bewilligte Erntedankdemo der Querdenker am Sonntagnachmittag auf dem Kreuzlinger Hafenplatz begann um 16 Uhr mit verschiedenen Vorträgen. Mehr als 50 Personen waren dort bis am frühen Abend aber nicht zugegen.