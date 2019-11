Auf Zeitreise mit dem Findelkind: Am Sonntag feiert das Musical «Felicitas» im Casino Frauenfeld Premiere 46 Kinder und Jugendliche des Kindertheaters Floh aus Frauenfeld arbeiten seit fast einem Jahr zusammen mit Jörg Bernhard am Musical «Felicitas». Insgesamt führen sie das Stück viermal auf. Laura Sachers

Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas Frauenfeld TG , 04.11.2019 / Kindertheater Felicitas

Von bunten Kleidchen über bürgerliche Trachten bis hin zu strammen Anzügen: So vielfältig sind die Kostüme. Momentan geht es lebhaft zu und her in den Räumlichkeiten des Brückenangebots in Frauenfeld. In altertümlicher Kleidung tummeln sich die jungen Darstellerinnen und Darsteller im Probesaal. Am kommenden Sonntag, 10. November, führen 46 Kinder im Alter von 12 bis 16 Jahren das Musical «Felicitas» im Casino zum ersten Mal auf. Die lange Vorbereitungszeit ist zu Ende, nun geht es für die Jungschauspieler auf die grosse Bühne und auf Thurgau-Tournee.

Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Jörg Bernhard, Leiter des Frauenfelder Kindertheaters Floh, an diesem Stück. Bernhard meint:

«Von den ersten Ideen bis zum Gesamtkonzept braucht es genügend Zeit.»

Jörg Bernhard, Leiter des Frauenfelder Kindertheaters Floh. (Bild: Andrea Stalder)

Dazwischen legt er das Stück immer wieder zur Seite und fügt ab und zu einzelne Notizen oder Ideen hinzu, die ihm bei unterschiedlichen Gelegenheiten in den Sinn kommen.

Was lange währt, ist nun endlich gut gekommen. Bernhard konnte Anfang Jahr die ersten Rollen vergeben. «Intensiv arbeiten wir erst seit unserem Musical-Lager im April zusammen», sagt Bernhard. Der Fortschritt, den die Kinder und Jugendlichen bis kurz vor der Premiere erreicht haben, sei grossartig und bewundernswert.

Ein Witwer mit sieben frechen Kindern

Das Musical «Felicitas» erzählt die Geschichte einer alten Frau, die sich an ihre Kindheit erinnert und die Zuschauer in die Vergangenheit entführt. Ein Witwer namens Vater Raabe muss sich anfangs um sechs freche Töchter kümmern, die so einiges an Unsinn im Kopf haben. Eines Tages kommt die Tante vorbei und bringt das Findelkind Felicitas zu Vater Raabe, der sich ab sofort um sieben Kinder zu kümmern hat. Zudem hütet Felicitas ein Geheimnis, von dem sie noch nichts weiss.

Kindermusical geht auf Thurgau-Tournee An den kommenden Sonntagen im November sowie am ersten Sonntag im Dezember findet das Musical «Felicitas» jeweils um 14.30 Uhr an verschiedenen Orten in der Region statt. Die Premiere feiert das Musical im Casino Frauenfeld, danach spielt es im Stadtsaal Wil kurz ausserkantonal, um im Dreispitz in Kreuzlingen wieder in den Thurgau zurückzukehren. Die Tournee endet mit der Aufführung im Thurgauerhof in Weinfelden. Saalöffnung ist jeweils um 14 Uhr. Die Besucher können Tickets online oder an diversen Verkaufsstellen erwerben. Infos: www.theaterworks.ch

In regelmässigen Abständen bringt das Kindertheater Floh Musicals auf die Bühne. «Felicitas» wird hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen inszeniert. Bernhard sagt:

«Sie haben hart an diesem Musical gearbeitet.»

Trotzdem sei es schwierig gewesen, die Konzentration der Jungschauspieler bei den Proben auf hohem Niveau zu halten. Nun lasse sich das Ergebnis sehen. Alle freuen sich auf ihre Auftritte und auf zahlreiche Besucher. Jetzt steht laut Bernhard nur noch eine Herausforderung bevor:

«Vor der Premiere sind alle sehr nervös.»