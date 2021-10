Hausbesuch bei Künstler Mark J.Huber im Thundorfer Atelier

Bildende Kunst Auf Hausbesuch beim Jäger des Lichts: Mark J. Huber lud zur Atelierausstellung nach Thundorf Von Freitag bis Sonntag hatte der Frauenfelder Kunstschaffende sein Atelier an der Hauptstrasse 2 in Thundorf. Die Schau war gut besucht. Zum Auftakt am Freitag sorgte zudem das Beat-Schaub-Quartett für musikalische Zwischenspiele. Andreas Taverner 24.10.2021, 16.00 Uhr

Konzentriert: Ein Besucher studiert an der Atelierausstellung von Mark J. Huber die Liste der Exponate. Bild: Andreas Taverner

«Das Bild erinnert an Rom und an Ferien», bemerkt eine der zahlreichen Besucherinnen. Mark J.Huber hatte am Freitagabend zur Atelierausstellung an die Hauptstrasse 2 eingeladen. Hubers Begabung für die Malerei geht rund 50 Jahre zurück.

Mark J.Huber an seiner Atelierausstellung. Bild: Andreas Taverner

«In der fünften Klasse füllte ich eine Zeichnungsmappe mit Bildern. Als die Lehrerin die Werke sah, erschrak sie.»

So erinnert sich der pensionierte Sekundarlehrer an seine künstlerischen Anfänge. «Als aktiver Lehrer konnte er kreative Fächer wie bildnerisches Gestalten unterrichten», ergänzt Hubers Frau.

Hubers Bilder könnten auch um 180 Grad verkehrt hängen

Die Brechungen des Lichts in Form von Spiegelungen und Überblendungen bringt er in seinen Bildern so raffiniert zum Ausdruck, dass der Betrachter nicht weiss, wo oben und unten ist.

Zwei Besucherinnen der Atelierausstellung. Bild: Andreas Taverner

«Das Wasserbild könnte genauso um 180 Grad verkehrt hängen werden.»

So erklärt Huber den Effekt, den die Spiegelung beim Betrachter hervorruft. Er selbst bezeichnet sich deshalb als Jäger des Lichtes. Eine Besucherin ist fasziniert, wie er besagtes Phänomen bildnerisch darstellen kann. «Mich fasziniert, wie meisterhaft er mit dem Spiegeln umgeht», sagt sie. «Von dem Bild, das die Gläser darstellt, habe ich einige Postkarten, die kann ich mir leisten», meint ein anderer Besucher, um sich kurz darauf einmal mehr vom Zauber des Bildes faszinieren zu lassen. Viel Lob findet die Fläche, die der Künstler für seine Arbeiten benutzen kann. «Super, dass man die Bilder auch aus der Distanz betrachten kann», ist ein wiederholt geäussertes Lob. Musikalisch abgerundet wird der Abend vom Beat-Schaub-Quartett.