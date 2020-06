Auf Expansionskurs: Die Wängemer Bäckerei Nafzger eröffnet bald eine Filiale in Aadorf Die Bäckerei und Konditorei Nafzger ist weit herum bekannt für ihre Thurgauer Mosttorte. In Frauenfeld betreibt sie bereits eine Niederlassung. Im August nun folgt Aadorf. Kurt Lichtensteiger 15.06.2020, 11.30 Uhr

Romina Nafzger-Amstalden und Marco Amstalden vor den Plänen ihres neuen Ladenlokals. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Was schon länger in der Aadorfer Bevölkerung gemunkelt wird, ist nun Tatsache. Die Nafzger GmbH, mit Hauptsitz in Wängi und einer Filiale in der «Passage» Frauenfeld, eröffnet im August einen weiteren Standort in Aadorf. An der Morgentalstrasse 24, bei der Ruedi-Rüssel-Tankstelle und gleich neben dem Bike-Shop, wird es bald nach frischem Brot, feinem Kaffee und süsser Patisserie duften.

Auf rund 220 Quadratmetern entsteht in aufwendiger Umbauarbeit durch lokale Handwerker ein modernes Ladenlokal mit Café. 50 Sitzplätze laden zum Verweilen und Geniessen ein. Für Familien entsteht zudem eine separate Kinderecke. So ist auch an die Kleinen gedacht. Ausreichend Parkplätze sind vorhanden. Vor dem Gebäude befinden sich drei Kurzzeitparkplätze. Wer sich etwas länger bei einer Tasse Kaffee Zeit lassen möchte, kann einen von zehn weiteren Parkplätzen auf der Rückseite des Gebäudes benutzen und bequem über die Treppe am Hintereingang ins Ladenlokal gelangen.

In der Bäckerei-Konditorei Naftzger wird die bekannte Mosttorte hergestellt . (Bild: Donato Caspari)

«Jetzt stehen uns noch ein paar spannende und arbeitsintensive Wochen und Monate bevor“, sagt Romina Nafzger, Inhaberin der Nafzger GmbH. «Aber wir freuen uns jetzt schon riesig, die Einwohner der Gemeinde Aadorf mit unseren Spezialitäten verwöhnen zu dürfen.» So fiebern wohl nicht nur Regina und Eugen Ruckstuhl, die Vermieter der Liegenschaft an der Morgentalstrasse, freudig der Neueröffnung entgegen.