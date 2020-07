Serie Auf diesem Fischinger Hof können Alpakas und Kühe ihren Lebensabend geniessen Die Familie Kappeler hat sich vor zwei Jahren entschieden, die Milchwirtschaft einzustellen. Nun betreibt sie auf dem Hunzenberg eine Pension für rund 60 Tiere. Christoph Heer 24.07.2020, 16.30 Uhr

Carolin, Irma mit Hund Aron, Renée und Patrik Kappeler bieten ihren Kühen einen schönen Lebensabend. (Bilder: Christoph Heer)

Für die Einheimischen ist er ein Weiler, der zu Fischingen gehört wie das Kloster: der Hunzenberg. Bekannt für seine sattgrünen Wiesen, gesunden Wäldern und hervorragenden Aussichtspunkten wie etwa auf dem «Kapf» oder beim «Häneloch». Fussgänger, Wanderer und alle anderen Naturliebhaber fühlen sich hier oben wie im Paradies.

Seit gut einem Jahr lassen sich davon nicht nur Menschen verwöhnen. Auch rund 50 Kühe, Rinder und Ochsen allen Alters und Rassen sowie neun Alpaka-Männchen leben hier zufrieden miteinander auf dem «Chäppis-Hof». Und die Landwirtefamilie Kappeler sorgt dafür, dass sie hier ihren Lebensabend geniessen können. Da erkennt auch ein Laie, dass die Tiere von Zufriedenheit nur so strotzen, denn ihnen fehlt es an nichts.

Sie leben jetzt auf Kappelers Altersweide, einem der schönsten Orte im Tannzapfenland. Nach reiflicher Überlegung haben sich Irma und Patrik Kappeler dazu entschieden, ihre Milchwirtschaft einzustellen und stattdessen auf die Karte Altersweide und Pension zu setzen – bis anhin mit Erfolg. Mit ihren vier Töchtern Carolin, Yvonne, Nicole und Renée bewirtschaften sie den Hof.

2010 neuer Laufstall fertiggestellt

Patrik Kappeler hat den Betrieb 1996 von seinen Eltern übernommen und feierte 2010 einen Höhepunkt. Damals konnten die Tiere in den neu gebauten Laufstall einziehen. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Produktion von Käsereimilch. Unter anderem für die Direktvermarktung wurde zudem eine kleine Trutenmast gehalten. Ende 2018 fiel schliesslich der Entscheid für die Umstrukturierung.

Patrik Kappeler

So fungiert der Hof seit Juli 2019 als Altersweide und Pension. Die ersten Alpakas kamen Anfang November 2019 auf den Hof. Patrick Kappeler sagt:

«Männliche Alpakas, die sich nicht zur Zucht eignen, werden oft geschlachtet.».

Die Familie möchte die Tiere unterstützen, die Vermittlung der Tiere geschieht in Zusammenarbeit mit einem Züchter. «Es besteht grosses Interesse daran, möglichst vielen Tieren ein frühzeitiges Lebensende zu ersparen», sagt Kappeler.

Paten für die Alpakas gesucht

Aktuell leben neun Alpakas auf dem «Chäppis-Hof», für sie werden Paten gesucht. Irma Kappeler erklärt, dass für die Tiere genug Weidefläche und eine bestmögliche Infrastruktur vorhanden ist.

Die Alpakas auf dem «Chäppis-Hof» sind ausschliesslich Männchen.

Man merkt dem sympathischen Ehepaar an, dass sie mit viel Herzblut hinter ihrem neuen Geschäftsmodell stehen. Das Tierwohl steht stets an erster Stelle. Die Familie hat sich getraut, ihr Leben – zumindest beruflich – zu verändern. Das Sprichwort «Wer wagt, gewinnt», trifft in diesem Fall den Nagel auf den Kopf.