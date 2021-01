Auf der Suche Einmal quer durch die Schweiz und doch erfolglos: Die Hündin Iluq von Heinz Steger bleibt seit einer Jagd in Pfyn unauffindbar Er verbrachte drei Monate in einem Waldstück in Pfyn, kaufte sich Wildkameras und schaltete die Tierkommunikation ein. Alles, um seine verschwundene Hündin Iluq wieder zu finden. Seit drei Jahren sucht Heinz Steger, den seine neuste Spur nach Basadingen führt. Sophie Ade 23.01.2021, 04.30 Uhr

Die Foxterrier Hündin wird seit 2017 von Heinz Steger vermisst. Bild: PD

Hätte Heinz Steger am Morgen des 28. Dezembers 2017 mit dem Verlust seiner Hündin Iluq gerechnet, wäre er der Einladung auf eine Jagd in den Pfyner Wald nicht gefolgt. Doch ahnen konnte Steger diese Wendung ebenso wenig wie die Tatsache, dass er über drei Jahre später in Basadingen steht und die Suche noch immer nicht beendet hat. Denn vor zwei Wochen soll die Hündin dort gesichtet worden sein.

So machte sich der Zürcher aus Oerlikon am besagten Tag 2017 auf den Weg in den Thurgau und übergab dort angekommen seine Hündin den Treibern. Ihre Wege trennten sich, doch wusste Steger mit Hilfe eines GPS-Senders, welcher an ihrem Halsband angebracht war, wo sich seine Foxterrier Hündin aufhielt. «Iluq ist schon immer lieber im Wald herumgelaufen, anstatt ernsthaft zu jagen. Darum auch der Sender», erzählt der 59-Jährige.

Jedoch hörte das Gerät auf, Signale zu senden, kurz nachdem die Hündin den Wald verliess und den Weg Richtung Feld einschlug. «Bis heute kann ich mir nicht erklären, aus welchem Grund der Sender keine Signale mehr von sich gab», meint Steger. Seither fehlt von der Hündin jede Spur.

Unterstützung von Pfyner Restaurant

Nach einer vergeblichen Suche, die die ganze Nacht dauerte, begann der nächste Tag mit einem Facebook-Aufruf. Anschliessend kehrte er mit einem befreundeten Polizisten in den Pfyner Wald zurück und startete eine viertägige Suchaktion. Er erzählt:

«Ich war berührt, wie viele freiwillige Helfer sich doch fanden, obwohl ich gar nicht im Thurgau heimisch bin.»

Auch die Mitarbeiter des Restaurants Krone in Pfyn setzten ihre Hebel in Bewegung und verbreiteten die Nachricht des verschwundenen Hundes. So durchsuchten sie den ganzen Wald und setzten sogar Spürhunde ein. Doch alles ohne Erfolg.

Heinz Steger und seine Hündin Iluq verbrachten vor ihrem Verschwinden den ganzen Tag miteinander. Bild: PD

Daraufhin beschloss Steger kurzerhand, sein Leben bis auf weiteres nach Pfyn zu verlagern und lebte drei Monate lang in seinem Auto. Sein treuer Begleiter war die Hoffnung, das weisse Fell seiner Hündin in den Wäldern wieder zu sehen. Allerdings blieb auch dieser Versuch erfolglos und Steger änderte seine Vorgehensweise. «Ich druckte Flyer, die ich im ganzen Thurgau verteilte und setzte mich mit Tierkommunikatoren in Verbindung», erzählt der Besitzer von Iluq. Dabei blieb es aber nicht. Mit Wildkameras überwachte er seine installierten Futterstellen und hoffte auf nützliche Hinweise.

«Ich habe wirklich alles versucht und kenne nun den ganzen Thurgau.»

Ohne einen neuen Anhaltspunkt stellte Heinz Steger die Suche in Pfyn und Umgebung im März 2018 ein. Zwei Anrufer aus dem Langenthal, die Iluq einen Monat später gesichtet haben wollten, veranlassten ihn dort, seine Spurensuche wieder aufzunehmen und die ganze Prozedur mit Flyern erneut durchzuführen.

Die Hündin blieb aber weiterhin verschollen. In Langenthal sowie in Genf, wo sie sich laut zwei weiteren Leuten einen Monat später aufgehalten haben soll und worauf sich Heinz Steger an das andere Ende der Schweiz begab. Doch es war ein Fehlalarm. «Für die Leute ist mein Foxterrier eben nur ein weisser Hund mit Flecken. Die entscheidenden Unterschiede können sie oft nicht ausmachen», sagt Steger, der mittlerweile im Besitz eines neuen Hundes ist.

4000 Franken für Iluqs Finder

Bis heute lässt ihm das Verschwinden von Iluq keine Ruhe. Steger, der der festen Überzeugung ist, dass seine Hündin noch am Leben ist, sagt:

«Manche sagen bestimmt, ich sei ein Dickkopf. Aber solange ich nicht weiss, was wirklich vorgefallen ist, kann ich nicht abschliessen.»

Aus diesem Grund hat er seine Belohnung auf 4000 Franken erhöht und macht regelmässig neue Aufrufe auf Facebook. «Es sind auch die Leute, die mir mit ihrer Teilnahme und ihrem Engagement Kraft und Glauben geben und mich vor dem Aufgeben bewahren.»

Die Foxterrier Hündin Iluq beim Agility. Eine der Lieblingsbeschäftigungen von ihr und ihrem Besitzer. Bild: PD

Auch wenn die Zeit seine Trauer um den Verlust von Iluq allmählich geheilt hat, ist das Ganze nicht vergessen. Jedoch ist seine Suche nach ihr zeitlich begrenzt. «Ich habe mir selbst die Frist gesetzt, dass ich aufhöre zu suchen, wenn Iluq 15 Jahre alt ist. Dann könnte sie auch aufgrund ihres Altes gestorben sein.» 2026 müsse er die Sache abschreiben und akzeptieren, dass das Leben weitergeht, auch wenn er nicht genau weiss, was damals passiert ist.

Seine neuste Spur schliesst den Kreis wieder und mündet im Thurgau. Vor zwei Wochen soll Iluq in Basadingen gesichtet worden sein. Steger meint:

«Es rührt mich, dass die Leute mich auch nach drei Jahren noch immer unterstützen.»

Doch auch in Basadingen findet seine Suche noch kein Ende, denn seine Hündin bleibt weiterhin unauffindbar.