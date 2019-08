Auf den Spuren der Legionäre von Frauenfeld nach Vitudurum Das Thurgauer Amt für Archäologie lädt diesen Samstag zu einer römischen Abendwanderung ein.

Römische Legionäre am historischen Markt auf Schloss Wellenberg. (Bild: Donato Caspari, 25. Mai 2017)

(red) Diesen Samstag, 17. August, findet von 16 bis 19 Uhr eine Abendexkursion unter dem Titel «... on the Roman way again» statt. Die 7,5 Kilometer lange Wanderung führt entlang der ehemaligen Römerstrasse von Frauenfeld Richtung Vitudurum (Oberwinterthur) und wird von den beiden Archäologen Hansjörg Brem und Urs Leuzinger geleitet.

Die Exkursion führt durch eine interessante Landschaft westlich von Frauenfeld mit römischer Trasse, Pfahlbau-Welterbe, einem Schloss, Grenzsteinen und Biotopen. Der archäologische Spaziergang – eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Römerstrasse Neckar-Alb-Aare – wird bei jedem Wetter durchgeführt. (red)