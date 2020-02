Glosse Aadorf serviert das Thema der Woche auf dem Silbertablett Südsicht auf grusige Aadorfer Trinkwasserproben und sprachlichen Anstand. Olaf Kühne 12.02.2020, 04.20 Uhr

Aadorfer Trinkwasserproben waren verschmutzt. Das Trinkwasser aber war sauber. Was da wohl schiefgegangen ist? (Bild: Reto Martin)

Fäkalsprache ist in unserer Zeitung verpönt. Zu Recht. Eigentlich. Schliesslich könnten hier Kinder mitlesen – und für deren Verrohung wollen wir nicht auch noch verantwortlich sein.

Sprachlichen Anstand zu wahren, fällt uns diese Woche allerdings besonders schwer. Hat uns doch Aadorf – einmal mehr – das aktuelle Thema quasi auf dem Silbertablett geliefert.

Fäkalbakterien im Trinkwasser. Also vermeintlich, wie sich im Nachhinein herausstellte. Grusig war letztlich nicht das Trinkwasser, sondern nur die Probe.

«Wir gehen davon aus, dass während der Entnahme der Probe die Verunreinigung stattgefunden hat», heisst so was in der amtlichen Mitteilung. Aha, sagen wir, denken uns den Rest und bedauern umso mehr, dass wir nicht so dürfen, wie wir gerne würden.

