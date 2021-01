Auf dem Seerücken Weisses Kleid auf sonst so grünen Wiesen: Schlittelspass oberhalb von Eschenz und Mammern Sobald Schnee liegt, gehört Klingenzell zu einem beliebten Ausflugsziel für Schlittler und Spaziergänger. Peter Spirig 11.01.2021, 11.30 Uhr

Ein Schlittelkonvoi mit Bob und Davoser unterwegs in Richtung Mammern. Bild: Peter Spirig

«Schlittenfahrt, Schlittenfahrt im Schnee, juhee!» Dieses Versli hätte man am Sonntagmittag auch in der Umgebung von Klingenzell oberhalb von Eschenz und Mammern singen können. Freudig kreischend fuhren etliche Kinder auf ihren Schlitten sitzend von der Klingenzellerstrasse herkommend in Richtung Söhrenbergstrasse und von dort in Richtung Mammern, so weit es der Schnee zuliess.

Etwas weiter oben rund um den Aussichtspunkt Hochwacht war noch wesentlich mehr Schnee auszumachen. Hier trug die sonst grüne Wiese ein weisses Kleid, so weit das Auge reichte. Das ermöglichte etlichen Kindern, vereinzelt unter Anweisung eines Erwachsenen, juchzend auf einem Bob oder einem Davoser einen kleinen Hang herunterzusausen.

Vater und Tochter machen sich bei der Hochwacht bereit für die nächste Fahrt. Bild: Peter Spirig

Nebst dem Schlittelspass lud herrlichstes, aber eiskaltes Winterwetter dazu ein, die Aussicht zu geniessen. Schliesslich befand man sich auf der Hochwacht, welche einst zur Burg Hohenklingen in Stein am Rhein gehört haben soll. Das Wetter jedenfalls ermöglichte beste Sicht auf den Untersee, in den Hegau hinein oder in Richtung Insel Reichenau.