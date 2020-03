«Auch für Bauten im Wald braucht es eine Bewilligung»: Regierungsrat spricht sich gegen umstrittene Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang aus Der Regierungsrat hat die Einfache Anfrage von CVP-Kantonsrat Peter Bühler zu den Gachnanger Waldhütten beantwortet. Klar und deutlich. Rahel Haag 07.03.2020, 04.30 Uhr

Eine der beiden umstrittenen Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang im Dorf Rosenhuben. Bild: Rahel Haag (19. Dezember 2019)

Den meisten Kindergärten und Schulen im Kanton genügten für den Unterricht im Wald Einrichtungen, die unterhalb der Schwelle der Baubewilligungspflicht liegen. «Hütten aus Holz und teilweise Plastik, wie sie in Gachnang stehen, gehören in der Regel nicht dazu und unterstehen zu Recht der Bewilligungspflicht – ansonsten wäre der Wald innert Kürze nach Belieben möbliert, obwohl er ein grosses Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen darstellt.» Dies schreibt der Regierungsrat in seiner fünfseitigen Antwort auf die Einfache Anfrage von CVP-Kantonsrat Peter Bühler aus Ettenhausen. Sie fällt deutlich aus.