Kantonsarchäologe Brem spricht an der Hüttwiler Bundesfeier

1.August Auch der Kantonsarchäologe bunkert WC-Papier im Keller – und spricht an der Hüttwiler Bundesfeier über den nicht perfekten Menschen Eigentlich Hansjörg Brem schon 2020 am Hüttwiler 1.August sprechen sollen. Aber die Pandemie kam dazwischen. Heuer hat es nun geklappt. Er hatte am Sonntagabend 150 Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Haldenhof. Mathias Frei 01.08.2021, 22.18 Uhr

Kantonsarchäologe Hansjörg Brem an seiner Festansprache auf dem Haldenhof in Hüttwilen. Bild: Mathias Frei

«Der Homo Sapiens Sapiens hat ein Hirn – und er hat in der Schweiz immer noch politische Kultur.» Das stellt Hansjörg Brem am Sonntagabend an der Hüttwiler Bundesfeier fest. Rund 150 Einwohnerinnen und Einwohner sind auf den Haldenhof gekommen, um ein paar gemeinsame Stunden mit feinem Essen zu verbringen, musikalisch begleitet vom Color-Box-Duo (Hausi Schmid und Michael Indermaur) – und nicht zuletzt um der Festrede des Thurgauer Kantonsarchäologen beizuwohnen. Brem war schon vergangenes Jahr als Redner vorgesehen, die Feier wurde schliesslich pandemiebedingt abgesagt. Er habe seine Ansprache nicht einfach verschieben können, meint der Frauenfelder.