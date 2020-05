Auch auf dem Friedhof soll’s bunt blühen: Das ist das Ziel des neuen Grünflächenkonzepts in Diessenhofen Die Stadt Diesenhofen legt an mehreren Standorten artenreiche Wildblumenwiesen an. Thomas Brack 03.05.2020, 18.00 Uhr

Hansueli Ruch (l.) und Tom Vogel vom Bauamt arbeiten auf dem Friedhof. Vogel recht die frisch gesäte Blumenwiese. (Bild: Thomas Brack)

Kürzlich informierten der Diesenhofer Stadtpräsident Markus Birk und Bauamtschef Werner Schellenberg über das Neukonzept «Blumenwiesen» in Diessenhofen, das auf 2000 Quadratmetern an 16 verschiedenen Standorten etappenweise in Angriff genommen wird. Ein Standort ist der Friedhof Diessenhofen.