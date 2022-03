Atelierwochenende in der Kulturpool-Regio Frauenfeld

Atelierwochenende Ein intimer Einblick: Kunstschaffende öffnen auf Einladung des Kulturpools Regio Frauenfeld ihre Ateliers Nach Durchführungen in den Jahren 2013, 2016 und 2019 geht diesen Frühling das vierte Atelierwochenende in den Gemeinden des Kulturpools Regio Frauenfeld über die Bühne. 30 Kunstschaffende gewähren von Freitag bis Sonntag, 29. April bis 1. Mai, Einblick in ihr Werkstattschaffen. Bei den früheren Ausgaben kamen zwischen 2000 und 3000 Interessierte. Mathias Frei 25.03.2022, 04.30 Uhr

Begutachten die Atelierwochenende-Broschüre: Stadtpräsident Anders Stokholm, Künstler Mark J. Huber, Kulturamtchef Christof Stillhard und Künstler Stefan Rutishauser. Bild: Mathias Frei

Ein wenig habe er schon aufgeräumt, gesteht Stefan Rutishauser. In seinem Atelier an der Broteggstrasse wird er am Wochenende des 29. April bis 1. Mai Kunstinteressierte empfangen – wie 29 weitere Kunstschaffende auch zwischen Hüttwilen und Matzingen. Am Donnerstagmittag fand eine Medieninformation zu eben diesem Atelierwochenende statt, das der Kulturpool Regio Frauenfeld zum mittlerweile vierten Mal austrägt.

Von Dettighofen bis Thundorf Diese Kunstschaffende (in alphabetischer Reihenfolge) sind dabei: Kathrin Bigler, Felben-Wellhausen; Fredi Bissegger, Pfyn; Ursula Bollack-Wüthrich, Frauenfeld; Anita Bollag-Jauslin, Frauenfeld; Rudolf Brühlmann, Frauenfeld; Bianca Frei-Baldegger, Pfyn; Naomi Garde, Frauenfeld; Annemarie Graf, Frauenfeld; Markus Graf, Frauenfeld; Peter Guarisco, Uesslingen; Werner Gunterswiler, Gachnang; Annemarie Hasler, Frauenfeld; Mark J. Huber, Thundorf; Florian Hunziker, Frauenfeld; Carole Isler, Frauenfeld; Silvia Jenny, Frauenfeld; Jan Kocnar, Frauenfeld; Bernarda Kornmayer, Matzingen; Kupferdruckatelier, Frauenfeld; Andreas Lüthi, Uesslingen; Susanne Mäder, Frauenfeld; Monika Mathis, Frauenfeld; Faustina Peloso, Frauenfeld; Regula Raas, Dettighofen; Herbert Ramsauer, Dettighofen; Yvonne Roth, Frauenfeld; Stefan Rutishauser, Frauenfeld; Barbara Sterkman, Hüttwilen; Mathias Tanner, Frauenfeld; Michael Truniger, Frauenfeld. (red)

Rutishauser und Künstlerkollege Mark J. Huber schon bei der ersten Ausgabe 2013 dabei. Das Atelierwochenende sei wichtig für die Kontaktpflege, sagt Huber. Und Rutishauser sagt:

Die Broschüre des Atelierwochenendes. Bild: Mathias Frei

«Nur arbeiten, während Gäste da sind, das kann ich nicht. Das ist mir zu intim.»

Am besagten Wochenende öffnen Künstlerateliers am Freitag von 17 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Die Niederschwelligkeit ist für Huber ein Erfolgsfaktor. Man brauche keinen Vorwand, sondern könne einfach unverbindlich schauen gehen. Dieser Einblick in die Arbeitsprozesse von Kreativen zog bei den früheren Ausgaben laut Christof Stillhard, Leiter des städtischen Kulturamts, jeweils zwischen 2000 und 3000 Interessierte an.

Dieses Jahr mit überdurchschnittlichen vielen Kunstschaffenden

Im Atelier von Stefan Rutishauser. Bild: Mathias Frei

Seit 2013 findet das Atelierwochenende im Dreijahres-Rhythmus statt. Stillhard sagt: «Das ist der Anlass, bei dem die Regio Frauenfeld auch als Kulturregion wahrgenommen wird.» Er freut sich, dass heuer überdurchschnittlich viele Künstlerinnen und Künstler teilnehmen. Stadtpräsident Anders Stokholm fasziniert die Vielfalt und Vielfarbigkeit des regionalen Kunstschaffens.

«Es lässt sich in den Ateliers, aber auch auf dem Weg von einem Atelier zum nächsten viel entdecken.»

Alle Atelieradressen: www.kulturpool-regio-frauenfeld.ch