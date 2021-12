Asylwesen: Thurgau hilft Gemeinden trotz weniger Globalpauschale

Asylwesen Gemeinden können aufatmen: Thurgau federt die rückläufigen Beiträge für Flüchtlinge mit fast 2 Millionen Franken ab Der Regierungsrat hat das neue Tarifmodell «Asylwesen Kanton Thurgau» genehmigt. Als begleitende Massnahme plant er, eine Arbeitsgruppe mit Vertretern verschiedener beteiligter Institutionen einzusetzen, welche die Einführung des Tarifs begleitet und die Angemessenheit der Tarifberechnung laufend überprüft. 19.12.2021, 16.15 Uhr

Thurgauer Gemeinden erhalten nicht tiefere Beiträge, wenn ein Flüchtling oder eine vorläufig aufgenommene Person erwerbstätig wird. Bild: Alex Spichale / BAD

Der Bund zahlt dem Kanton Thurgau für jede dem Kanton zugewiesene Person, die nicht erwerbstätig ist, während fünf oder sieben Jahren nach Asylgesuchsstellung oder Einreise in die Schweiz quartalsweise eine Globalpauschale (GP). Dabei handelt es sich um Asylsuchende (AS), Flüchtlinge (FL) und vorläufig aufgenommene Personen (VA). Für ausreisepflichtige Personen (AP) fliesst einmalig eine Nothilfepauschale (NP). Diese Pauschalen werden jährlich festgelegt. Mit diesen Geldern und einem allfälligen zusätzlichen Beitrag durch den Kanton Thurgau werden die Ausgaben im Bereich Unterbringung, Betreuung und Sozialhilfe in kantonalen Unterkünften sowie Staatsbeiträge an die Gemeinden bezahlt.

Anreiz geschaffen für die Erwerbstätigkeit

Per 1. Januar 2017 wurde im Thurgau das gegenwärtige Abgeltungssystem eingeführt. Ein Ziel des aktuellen Systems sei, dass durch eine Erwerbstätigkeit einer Person im Asylbereich der Anspruch der Gemeinde auf einen Staatsbeitrag aus der Globalpauschale GP1 oder GP2 für diese Person bestehen bleibe, schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Das schaffe für die Gemeinden einen Anreiz, dass die VA und FL erwerbstätig werden. Anderseits soll das System einfach in der Umsetzung sein. Das aktuelle System habe seine Ziele erreicht und soll im Grundsatz beibehalten werden. In den vergangenen Jahren habe sich das Asylsystem mit der Asylgesetzrevision des Bundes per 1. März 2019 und der Integrationsagenda Schweiz aber weiterentwickelt – mit Auswirkungen auf die Finanzierung.

Kanton übernimmt knapp 2 Millionen Franken selbst

Mit dem neuen Tarifmodell Asylwesen Kanton Thurgau werde Transparenz geschaffen über die Berechnung der Staatsbeiträge an die Gemeinden aus der GP1 und GP2, heisst es weiter in der Mitteilung. Anderseits werde das Prinzip der Lastenteilung bei den Ausgaben für den Asylbereich zwischen den Ebenen Kanton und Gemeinden auf die ersten Monate der Personen des Asylbereichs im Kanton ausgedehnt.

Das neue Modell sieht vor, dass die Globalpauschalen des Bundes zur Finanzierung der Kosten des Kantons für die vier Anspruchsgruppen VA, FL, und neu für ausreisepflichtige Personen (AP) und unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) verwendet werden. Trotz sinkender Globalpauschale des Bundes sei der Kanton bereit, die Tarife VA und FL der Gemeinden im Jahr 2022 mit 1,95 Millionen Franken aus Kantonsgeldern zu finanzieren, um die rückläufigen Pauschalen für die Gemeinden abzufedern. (red)