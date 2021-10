Artenvielfalt «Grün ist nur des Lebens Baum»: Nussbaumer Schulklasse pflanzt Wildhecken zwischen Basadingen-Schlattingen und Diessenhofen Ausgerüstet mit Schaufeln, Spaten, Pickeln und Karretten machte sich eine Schulklasse aus Nussbaumen ans Werk, mit Kantonsrat Simon Weilenmann einen Wildheckenstreifen mit rund 300 Sträuchern und Bäumchen anzulegen. Damit ist es mit der Arbeit aber noch nicht getan. Thomas Brack 27.10.2021, 16.30 Uhr

Schülerinnen und Schüler pflanzen im Beisein von Biobauer und Kantonsrat Simon Weilenmann (links, in schwarz) eine Wildhecke an. Bild: Thomas Brack

Die neunzehn Fünft- und Sechstklässlerinnen und -klässler mit ihrer Lehrerin Brigitte Meister waren an diesem neblig-kühlen Montagmorgen am Guggenbühl zwischen Basadingen-Schlattingen und dem Diessenhofer Ortsteil Willisdorf anzutreffen. Weshalb sie nicht wie gewohnt in Nussbaumen die Schulbank drückten, hat folgende Bewandtnis: Klassenassistentin Sarah Weilenmann erfuhr durch ihren Bruder Simon Weilenmann, Biobauer und Kantonsrat der Grünen, von der Aktion «Heckentag Schweiz».