Arme hören während der Krise nicht einfach auf, arm zu sein: Frauenfelder Ressestbar passt ihr Konzept an «De Schneller isch de Gschwinder»: Nach diesem Motto funktioniert die Frauenfelder Restessbar ab sofort. Unabhängig davon gibt's genügend Lebensmittel für alle Notleidenden. Samuel Koch 07.04.2020, 16.40 Uhr

Lebensmittelabgabe in der Restessbar vor Zeiten von Corona. (Bild: Andrea Stalder

(11. Februar 2020))

Arme hören während der Krise nicht einfach auf, arm zu sein. Deshalb richtet sich die Restessbar am Schaffhauserplatz in Frauenfeld neu aus. Das neue Motto lautet: «De Schneller isch de Gschwinder.» Denn an diesem Samstag ab 13 Uhr können Bezügerinnen zum Hörer greifen und die Restessbar kontaktieren.

Sicherheit steht trotz knurrender Mägen im Fokus

Urs Geser, Vereinspräsident Restessbar. (Bild: Andrea Stalder)

Am Telefon erhalten sie eine genaue Zeitangabe, wann sie ihre Lebensmittel an der Restessbar abholen dürfen. «Wir bestellen im Viertelstundentakt maximal fünf Personen zur Restessbar», sagt Urs Geser, Präsident des Trägervereins. Trotz knurrenden Mägen steht derzeit die Sicherheit an oberster Stelle, auch mit Gittern des Werkhofs. Geser sagt:

«Wir müssen die Vorgaben des Bundes unbedingt einhalten»

Mit diesem Konzept soll eine Menschenansammlung verhindert werden. Lebensmittel hat es derweil genug: «Wir haben alles in gesponserten Tragtaschen bereitgestellt, für sicher 60 bis 70 Personen», sagt Geser. Zuletzt erfolgte vom Verein Restessbar ein Hilfeschrei, nachdem ein wichtiger Lieferant abgesprungen ist.

Erfolgreicher Aufruf zur Mithilfe der Bevölkerung

Der jetzigen Wiederaufnahme der Restessbar geht eine Aktion über die sozialen Medien voraus, in der die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen worden ist. Einerseits um Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, andererseits um Notleidende auf das neue Angebot aufmerksam zu machen. «Die Hinweistafeln, die wir an mehreren Orten auf privatem Grund aufstellen, befinden sich im Druck», sagt Geser.

So werden bald Plakate entlang der Strassen stehen, wie sie vor Wahlen bekannt sind. «Nur mit humanitärer statt politischer Botschaft», schreibt der Verein auf seiner Website. Die Stadt mit ihren öffentlichen Plätzen kann keine Hand bieten, wie Stadtpräsident Anders Stokholm in den sozialen Medien auf eine entsprechende Frage kundtut:

«Zur Zeit leider nicht, da wir die öffentlichen Orte für die Bundesvorgaben einsetzen müssen.»

Das jetzige Konzept verfolgt die Restessbar – unabhängig bevorstehender Lockerungen des Bundes – bis zu den Sommerferien. Denn laut Urs Geser treffe Armut immer verzögert auf. «Oftmals steigt die Anzahl erst nach Wochen sprunghaft an.»

Restessbar-Hotline, ab sofort jeden Samstag ab 13 Uhr unter Telefonnummer 079'131'55'39.