Haus datiert von 1537 hat beide Frauenfelder Stadtbrände überlebt

Architekturgeschichte Die Sensation ist perfekt: Dieses Haus in der Frauenfelder Vorstadt datiert von 1537 und hat beide Stadtbrände überlebt Bis vergangenen Februar war die Wohnung an der Zürcherstrasse 201 in der Frauenfelder Vorstadt vermietet. Den Auszug wollten die Besitzer, Aja und Felix Brunner, zum Anlass für eine Renovation nehmen. Dabei kam heraus, dass die schmale Liegenschaft zu den ältesten in ihrer Gesamtheit erhaltenen Bauten der Kantonshauptstadt gehört. Claudia Koch Jetzt kommentieren 12.10.2021, 04.10 Uhr

Felix Brunner in seinem Haus, das von 1537 datiert. Bild: Ralph Ribi

Früher scheinen die Menschen kleinere Füsse gehabt zu haben. Und kürzere Beine. Denn die Treppen im grün bemalten Haus an der Zürcherstrasse 201 werden von Stockwerk zu Stockwerk steiler und enger, die Stufen schmaler. Felix Brunner steht im ersten Stock und strahlt vor Freude wegen des bevorstehenden Umbaus. 2017 haben Felix und Aja Brunner die Nachbarliegenschaft Nummer 203, die das Doppelhaus komplettiert, gekauft. Er, der 25 Jahre im Ausland tätig und wohnhaft war, zuletzt mit seiner Frau in Bali lebte, sagt:

«Ich wollte gerne ein Haus in der Frauenfelder Altstadt erwerben. Meine Frau war es, die das Inserat im Internet gesehen hat.»

Der linke Eingang und die zwei Fenster pro Stockwerk: Das ist die Zürcherstrasse 201. Bild: Ralph Ribi

Innerhalb eines Tages hätten sie sich zu dem Kauf entschieden. Bis Februar 2021 war die Wohnung oberhalb des Pop-up-Shops Innovent bewohnt, nun herrschen weiss getünchte Bollensteinwände sowie freigelegte Holzbalken und Bodenriemen vor. Zwei Wochen lang habe er körperlich so viel gearbeitet, wie schon lange nicht mehr, sagt Brunner lachend. Das heisst konkret: Küchen- und Badzimmermöbel ausbauen, Beton- und Plättliboden herausspitzen, Wandverkleidungen und Tapeten entfernen. Dadurch konnte eine Raumhöhe von gut zwei Metern gewonnen werden, die der grossgewachsene Eigentümer begrüsst.

Archäologen haben im Dachstuhl Proben entnommen

Brunner war sich bewusst, dass er bei einem Umbau eines solch alten Gebäudes die Denkmalpflege miteinbeziehen wird. Denn wie alt das Haus in der Oberen Vorstadt tatsächlich ist, entpuppte sich als grosse Überraschung, wie das Amt für Denkmalpflege in einer Dokumentation festhält. Das aufgebotene Amt für Archäologie entnahm Holzproben aus dem Gebälk und dem Dachstuhl. Die dendrochronologische Untersuchung ergab, dass das Bauholz im Obergeschoss und Dachstuhl von 1537 respektive 1544 stammt. Die Sensation, wie es in der Dokumentation heisst, war perfekt: Das Doppelhaus war sowohl vom Stadtbrand von 1771 wie auch jenem von 1788 verschont geblieben.

Von Damenkleidern über Uhren bis zum Coiffeur Stäheli Laut Dokumentation des Amtes für Denkmalpflege wohnten im 19. Jahrhundert ein Sattlermeister und ein Stadtwächter in dem kleinen Häuschen. Anfang des 20. Jahrhunderts betrieb das Ehepaar Michel-Partsch ein Haarschneidegeschäft. Dann folgte ein Damenkleidungsgeschäft, das wenige Jahre später von den neuen Eigentümern Bläsi-Wager in ein Uhrmachergeschäft bis 1966 umfunktioniert wurde. Es folgte der Umbau wiederum in ein Friseurgeschäft, in dem bis zum Kauf 2017 durch das Ehepaar Brunner das Friseur-Ehepaar Stäheli wirkte. Brunners führen seither den Pop-up-Shop Innovent, der monatsweise günstig vermietet wird und aktuell einer Bildergalerie Platz bietet. (clk)

Die Aussicht vom Balkon über das Thurtal. Bild: Ralph Ribi

Auch für das Ehepaar Brunner waren diese Resultate unerwartet, sodass sie sich überlegen, selbst einzuziehen. Brunner sagt dazu:

Hausbesitzer Felix Brunner. Bild: Ralph Ribi

«Nur schon die Terrasse im zweiten Stock mit Sicht auf das Thurtal wäre ein Grund, hier zu wohnen.»

Auf jedem Stockwerk, insgesamt vier an der Zahl, gibt es Interessantes zu entdecken. Eine Nische weist auf ein Plumpsklo hin. Hier soll nach Wunsch des Eigentümers ein Fenster eingebaut werden, um mehr Licht in das schmale, aber lange Haus zu bringen. Apropos lang: Brunner weist auf einen einzelnen Balken in der Mitte des Hauses hin, der 14 Meter misst. «Beeindruckend», lautet sein Kommentar. An weiteren Balken bis hoch zum Dachgeschoss entdeckt man Klebstreifen mit Zahlen drauf. Dort wurden die Proben für die Holzuntersuchung entnommen.

Blick von der Seite Grabenstrasse auf das schmale Haus. Bild: Ralph Ribi

Ausbau für kommenden Frühling geplant

Wie die Räume aussehen werden, das kann sich Brunner gut vorstellen. Zwischen den alten, wurmfreien Balken sollen weisse Platten für eine hellere Atmosphäre sorgen. Dass die Balken besonders in den oberen Stockwerken so dunkel sind, habe laut Brunner damit zu tun, dass früher mit offener Feuerstelle geheizt und gekocht wurde. Ganz zuoberst sieht er Platz für eine Galerie mit Bett. Brunner hofft nun, dass das Dach im November neu gedeckt und isoliert werden kann.

«Die meisten sehr alten Ziegel werden wiederverwertet, kaputte ersetzt.»

Im Haus, das aus dem Jahr 1537 datiert. Bild: Ralph Ribi

Die Treppen in die oberen Etagen möchte Brunner gerne verschieben, um die Zimmer grossräumiger zu machen. Im Frühling soll es an den Ausbau gehen, sobald die Baubewilligung und das Einverständnis der Denkmalpflege vorliegen. Ein letztes Schmuckstück möchte Brunner bei der Besichtigung nicht vorenthalten: den Eingangsbereich. Hier befindet sich die Haustüre, ebenerdig hin zur Grabenstrasse, und die Gasheizung, die bereits beim Erwerb des Hauses vor vier Jahren eingebaut wurde. Dahinter hat es einen langen, dunklen Keller. «Ideal für einen Weinkeller», schmunzelt Brunner und verweist auf die Überreste des Gesteins, auf das das Haus aufgemauert wurde.

Historische Bausubstanz ist in diesem Fall nicht gelogen. Bild: Ralph Ribi