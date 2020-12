Archäologie «Ich bin glücklich überrascht»: 5000 Jahre alter Leinsamen deutet auf Pfahlbausiedlungen im Hinterthurgau hin In einem sieben Meter langen Bohrkern aus dem Bichelsee findet die Forscherin Lucia Wick von der Universität Basel einen spätneolithischen Leinsamen. Das deutet auf Flachsanbau im Hinterthurgau zu jener Zeit hin. Für Urs Leuzinger, Leiter des Thurgauer Museums für Archäologie, wächst damit die Beweislage: Auch im südlichen Thurgau dürften Pfahlbauer gesiedelt haben. Sebastian Keller 23.12.2020, 05.30 Uhr

Leinsamen, den Lucia Wick im Bohrkern entdeckt hat. PD

Archäologen fangen mit wenig viel an. Nur aufgrund eines einzigen Samens können in diesem Fach fundamental neue Erkenntnisse wachsen. In diesem Fall ist es ein Leinsamen, der Samen des Flachs.