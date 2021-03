Archäologie «Einige Rätsel bleiben wohl für immer ungelöst»: Ein aussergewöhnlicher Fund aus der Bronzezeit entzückt die Thurgauer Archäologen Ein Sondengänger hat in einem Waldstück in der Gemeinde Wagenhausen eine bewilligte archäologische Erkundung durchgeführt. Dabei ist er auf einen aussergewöhnlichen Fund aus der Spätbronzezeit gestossen. Hans Suter 22.03.2021, 17.28 Uhr

Wie um zirka 1200 vor Christus hingelegt, wurde es etwa 3200 Jahre später aufgefunden: das bronzezeitliche Depot von Etzwilen. Bild: AATG

Eines Tages in der Spätbronzezeit, etwa 1200 Jahre vor der Geburt Jesu Christi: Ein Mensch oder eine Menschengruppe begibt sich auf eine Anhöhe im heutigen Tättebüelwald bei Etzwilen in der Gemeinde Wagenhausen. In einer kleinen Vertiefung im Erdreich werden Gegenstände aus Bronze deponiert: sieben einfache und bandförmige Ringe, eine Pfeilspitze, drei Nadelschaftfragmente, zwei Binningernadeln, zwei rundstabige Arm- oder Fussreife mit Fischgrätemotiv, eine blecherne Armspange, sechs Drahtspiralen, ein mit Draht umwickelter Bronzeschaft und ein lanzettenförmiges Blech mit Punktverzierung. So zumindest sollte sich das Depot einem späteren Finder offenbaren. Dass dieses kleine Vermögen über eine sehr lange Zeit hier verbleiben würde, war wohl nicht beabsichtigt.

Etwa 3200 Jahre später, am 20. Januar 2020, begibt sich neuerlich ein Mensch auf die Anhöhe im Tättebüelwald. Auch er mit klarem Ziel, wenngleich einem völlig anderen. Diesmal ist bekannt, um wen es sich handelt: Stefan Di Staso. Der 55-jährige Hemmishofer ist einer jener ausgebildeten Sondengänger, die in ihrer Freizeit mit Bewilligung des Amtes für Archäologie des Kantons Thurgau nach Gegenständen aus vergangenen Zeitaltern und Kulturen suchen. Es sind aber nicht die Hinterlassenschaften von Menschen aus der Bronzezeit, die Stefan Di Staso hierherführen. Sein Interesse gilt den Römern. Di Stasio hat in dieser Region schon früher vereinzelte Streufunde wie römische Münzen oder Gewandnadeln (Fibeln) gemacht, die er allesamt mit detaillieren Angaben zum Fundort dem Amt für Archäologie übergeben hat.

«Es hat unvorstellbar viel Müll in den Wäldern»

Er ahnt nicht, dass diesmal alles etwas anders verlaufen wird als gedacht. Di Stasio hat 20 Jahre Erfahrung und sucht bewusst nach dem Zufallsprinzip im Tättebüel. «Ich vermute, dass diese Anhöhe früher unbewaldet war und von hier aus ein Sichtkontakt zu einem Hügel gegenüber bei Ramsen im Kanton Schaffhausen bestanden hat», begründet er. Sein Sondiergerät, das auf metallische Gegenstände reagiert, schlägt schnell an. Doch das bedeutet noch nicht viel. «Es hat unvorstellbar viel Müll in den Wäldern», sagt Di Staso nachdenklich.

«Auch illegal vergrabener Müll von Armee, Jägern und anderen.»

In diesem Wald im Tättebüel bei Etzwilen nahe an der Grenze zum Kanton Schaffhausen wurde der bronzezeitliche Depotfund geborgen. Bild: AATG

Doch dann zeigt sein Gerät einen Fund an, der edleres Metall vermuten lässt. Vorsichtig säubert er die Stelle von Laub und entdeckt eine Vertiefung. Dann gräbt er ein quadratisches Loch von 20 Zentimetern Seitenlänge und stösst in 40 Zentimetern Tiefe mit dem sogenannten Pointer auf einen bronzenen Ring. Als er diesen hochhebt, löst sich ein Klumpen an Erdmaterial mit mehreren darin eingebetteten Bronzeobjekten.

Suchen ist verboten Das Suchen nach archäologischen Funden und Fundstellen ist im Kanton Thurgau mit und ohne Metalldetektor verboten. In seltenen Fällen kann eine Bewilligung erteilt werden. Im Kanton Thurgau haben etwa 60 ausgebildete Privatpersonen eine Bewilligung vom Amt für Archäologie, Prospektionen durchführen zu dürfen. Wer auf einem Acker zufällig eine alte Münze findet, darf diese nicht einfach behalten. Finder sind angehalten, die Fundumstände wie Ort und Lage festzuhalten und den Fund dem Amt für Archäologie des Kantons Thurgau zu melden. Gemäss Gesetz hat der Kanton das Recht, historisch bedeutsame Fundgegenstände einzufordern. Weitere Informationen unter:

«Dann bin ich zum Auto gelaufen und habe ein Behältnis geholt», um den Fund zu bergen, sagt Stefan Di Staso. Ihm sei bereits klar gewesen:

«Das ist ein spektakulärer Fund, wie ein Sechser im Lotto.»

Di Staso verdeutlicht: «Man wird sich in einem solchen Moment bewusst, dass man der erste Mensch ist, der das Verborgene wieder zu Gesicht bekommt.» Noch am selben Tag hat er den Fund dem Amt für Archäologie des Kantons Thurgau (AATG) übergeben.

In einer Schale überreichte Stefan Di Staso seinen Fund dem Amt für Archäologie Thurgau. Bild: AATG

Sogleich Nachgrabungen durchgeführt

«Aus wissenschaftlicher Sicht handelt es sich um einen aussergewöhnlichen und wertvollen Fund», sagt Irene Ebneter, Archäologin und Sammlungsleiterin beim AATG. Allerdings sei der Fund noch nicht detailliert ausgewertet. Bei sofort eingeleiteten und mit Einverständnis des Grundbesitzers durchgeführten Nachgrabungen durch das AATG im Bereich der Fundstelle konnten laut Ebneter einige prähistorische Scherben geborgen werden. «Weder beim flächigen Abtrag noch im Profil wurde aber eine Grube oder andere Strukturen von der Niederlegung der Bronzeartefakte beobachtet», sagt die Archäologin. Feststeht: Die eng beieinanderliegenden Bronzefunde umfassen unter anderem zwei sogenannte Binningernadeln mit grossem pilzförmigem Kopf und beim anschliessenden Schaft mehreren Rippen. Dazu kommen mehrere Arm- oder Fussringe, darunter ein Exemplar mit schönem Fischgrätmuster. Bei mehreren miteinander verbundenen Ringen handelt es sich um ein typisches Gürtelgehänge. Dazu kommt eine Pfeilspitze. Irene Ebneter ist überzeugt:

«Das stellte zur Zeit der Niederlegung einen grossen Materialwert dar.»

Einige Rätsel bleiben ungelöst

Irene Ebneter, Archäologin, Sammlungsleiterin AATG Bild: AATG

Laut dem Befund des Thurgauer Archäologenteams sind die Bronzeobjekte unterschiedlich erhalten und patiniert, einige Stücke sind hitzeversehrt. «Anhand der Binningernadeln, der Pfeilspitze mit abstehendem Widerhaken, der Ringkette und der Armreife kann das Ensemble in die Spätbronzezeit also auf die Zeit um 1200 vor Christus datiert werden», sagt Irene Ebneter. Gute Vergleichsbeispiele mit ähnlicher Zusammensetzung stammten aus dem basellandschaftlichen Binningen und Belp bei Bern.

«Da weder Block noch bei der Nachgrabung Holzkohlefragmente oder kalzinierte Knochen zum Vorschein gekommen sind, dürfte es sich nicht um Grabbeigaben handeln», vermutet Ebneter. Wahrscheinlicher sei eine Deponierung – «ob sakrale Weihegabe oder Materialhort, bleibt offen». Da das Ensemble vorwiegend aus Schmuckstücken besteht, sei die Pfeilspitze bemerkenswert, weil diese als Waffenbestandteil gedeutet wird.

«Auffällig ist auch, dass bei der Niederlegung einige Stücke bereits verbogen oder fragmentiert beziehungsweise hitzeversehrt waren.»

Über das Leben der Menschen in der Bronzezeit (2200–800 v. Chr.) weiss man verhältnismässig wenig, weil es keine schriftlichen Überlieferungen gibt. Die archäologischen Quellen sind während der ersten zwei Jahrhunderte der Frühbronzezeit (2200–1550 v. Chr.) sehr spärlich. Reichlicher werden sie erst mit dem Wiedereinsetzen der Seeufersiedlungen ab dem 20./19. Jahrhundert vor Christus. Das macht es für die Forschung anspruchsvoll, sich ein präzises Bild vom Denken, Fühlen und Handeln dieser Menschen zu machen. Die Archäologin Irene Ebneter ergänzt denn auch: «Einige Rätsel bleiben wohl für immer ungelöst.»