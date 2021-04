Archäologie Das Geheimnis ist gelüftet: Im Tongefäss von Eschenz verbergen sich römische Münzen Das, was aus einem nur 16 Zentimeter hohen Tongefäss zum Vorschein kam, hatte niemand erwartet: sieben römische Silbermünzen. Vor deren Freilegung wurde das Fundobjekt zum Röntgen ins Kantonsspital Frauenfeld gebracht. Letztes Jahr wurde das Tongefäss bei archäologischen Grabungen in Eschenz gefunden. Hans Suter 30.04.2021, 05.20 Uhr

In akribischer Kleinarbeit legt die Konservatorin-Restauratorin Linda Leutenegger durch die abgebrochene Öffnung Münze um Münze frei. Bild: Reto Martin

Anfänglich sah noch alles nach Routine aus. Das Tongefäss wurde im Jahr 2020 bei archäologischen Grabungen an der Lindenstrasse in Eschenz gefunden. Ausgelöst wurden diese durch den geplanten Neubau eines Einfamilienhauses anstelle eines bestehenden Gebäudes.

Der Ort hat Geschichte: Die heutige Lindenstrasse liegt mitten im Siedlungsgebiet des einstigen Vicus Tasgetium, einem römischen Brückenkopf am Rhein mit verschiedenen Gewerbebetrieben.

Blick in das Tongefäss: Durch diese Öffnung wurden die Silbermünzen mit Handwerkzeugen freigelegt. Bild: Reto Martin

Nebst anderen Gegenständen und einem Skelett (siehe Kasten) stiessen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Thurgauer Amtes für Archäologie in einer Vorratsgrube auf dieses nur 16 Zentimeter hohe Tongefäss. Der Kantonsarchäologe Hansjörg Brem erinnert sich:

«Es war ausser einem kleinen Loch an der Seite nahezu unversehrt, aber mit Erde gefüllt.»

Ob es nur Erdreich ist oder sich etwas Unerwartetes darin verbirgt? Wie bei solchen Funden üblich, wurde das zirka 1900 Jahre alte Objekt als erste Konservierungsmassnahme in einen Kühlschrank gestellt. Dann begann die systematische Erforschung des geheimnisvollen Inhalts.

Fünf Vorratsgruben und ein Skelett (red) Der Abbruch und geplante Neubau eines Einfamilienhauses an der heutigen Lindenstrasse mitten im bekannten Siedlungsgebiet des Vicus Tasgetium führte zu einer archäologischen Grabung. Bereits 1941, 1965, 1969 und 1992 kamen in dieser Bauparzelle Siedlungsbefunde und Fundmaterial zum Vorschein. 2020 wurde eine Fläche von knapp 100 Quadratmetern freigelegt und dokumentiert. Über dem anstehenden kiesigen Sand folgten drei römische Kulturschichten mit vielen Ziegelfragmenten, Holzkohlestücken und Fundmaterial. Über die Grabungsfelder liess sich eine zirka 4,5 x 9,5 Meter grosse Steinrollierung beobachten. Mörtelreste zwischen den Geröllen deuten auf eine Unterlage eines Mörtelgussbodens hin. Grosse Steine säumten die Ränder, die das Fundament eines allenfalls mit einer Fachwerkwand unterteilten Bohlenständerbaus bildeten. Die vielen Hüttenlehmstücke entlang der Struktur belegen lehmverputzte Wände. Es konnten fünf Vorratsgruben dokumentiert werden. In einer lagen zahlreiche grosse Scherben von Amphoren und Dolien (Tongefässe). Unter der Rollierung kam eine beigabenlose Bestattung zum Vorschein. Das Skelett einer erwachsenen, etwa 1,65 Meter grossen Person in Rückenlage mit Blick nach Südosten kann stratigrafisch nicht genauer positioniert werden, da die Anschlüsse im Profil bei der Entdeckung bereits fehlten und die Grabgrube im Grundriss nicht erkennbar war.

Rund 1900 Jahre überdauert: In diesem unscheinbaren Tongefäss waren sieben Silbermünzen verborgen. Bild: Reto Martin

Metalldetektor und Röntgenbefund machten Hoffnung

Am Anfang standen Fragen über Fragen. Welchem Zweck könnte das Tongefäss gedient haben? «Zum Beispiel dem Aufbewahren einer Flüssigkeit wie Wasser, nicht aber von Öl», weiss Brem aus Erfahrung. Könnte es gar Gegenstände aus Metall darin haben? Der Einsatz eines Metalldetektors beantwortete diese Frage mit einem schrillen Pfeifen, was die Spannung steigen liess.

Um in der Vorfreude nichts zu überstürzen, wurde das Gefäss routinemässig ins Kantonsspital Frauenfeld gebracht. Nicht für eine Operation – sondern zum Röntgen. Der Kantonsarchäologe lobt:

«Das Spital verfügt über

hervorragende Geräte.»

Der Befund liess die Herzen des Archäologenteams nochmals höher schlagen: Die aus zwei Perspektiven aufgenommenen Röntgenbilder zeigten in der einen Dimension runde dunkle Stellen wie Schatten, in der anderen dunkle Linien. Damit war klar: Mit grosser Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Münzen.

Sechs Stunden akribische Kleinarbeit

Linda Leutenegger, Konservatorin-Restauratorin beim Thurgauer Amt für Archäologie. Bild: Reto Martin

Nun standen die Fachleute vor der nächsten Frage: Wie lässt sich der trockene Erdklumpen ohne ungewollte Beschädigung durch die wenige Zentimeter grosse Öffnung herausholen? Klar war: Das darin verborgene Geheimnis liess sich nur durch eine Freilegung lüften. Obwohl der oberste Teil der Öffnung abgebrochen war und römische Tongefässe dieser Art nicht selten sind, kam eine Zerstörung des Objektes nicht in Frage.

Also kam Linda Leuenberger ins Spiel. Sie ist nicht nur ausgebildete Konservatorin-Restauratorin, sie hat auch eine Engelsgeduld. In akribischer Feinarbeit arbeitete sie den Erdklumpen Millimeter um Millimeter ab. Dabei half ihr ein kleines Loch in der Gefässwand. «Durch dieses konnte ich einen Lichtstrahl auf die zu bearbeitende Stelle werfen, was die Arbeit um einiges erleichterte», erklärt sie. Nach sechs Stunden hatte sie eine römische Münze freigelegt. Sie rief aber weder «Heureka!» (Ich hab's) noch das in lateinischer Sprache gleichbedeutende «Signa», sondern ihre Kolleginnen und Kollegen.

Die Konservatorin-Restauratorin Linda Leutenegger präsentiert eine der Münzen in ungereinigtem Zustand. Bild: Reto Martin

Nur einen bis zwei Funde dieser Art pro Jahr

Hansjörg Brem, Thurgauer Kantonsarchäologe. Bild: Reto Martin

«Mich hat dieser kleine Schatz extrem gefreut», sagt Kantonsarchäologe Hansjörg Brem. Der Experte für historische Münzen konnte es kaum fassen, dass Linda Leuenberger insgesamt sieben Münzen freilegen konnte. Dies im Bewusstsein, dass die junge Frau der erste Mensch ist, der diese Münzen nach rund 1900 Jahren im Verborgenen zu Gesicht bekommt.

Die einen guten Zentimeter grossen Münzen sind stark verunreinigt. Anhand der Beschaffenheit, der Farbe und dem weitgehenden Fehlen grüner Oxidationsspuren geht Brem davon aus, dass es sich beim verwendeten Material um Silber oder eine Legierung mit hohem Silberanteil, nicht aber um Gold handelt. Auch lässt sich der aufgeprägte Kopf eines römischen Kaisers erkennen. «Der Bart lässt auf den ersten Blick darauf schliessen, dass die Münzen aus der Zeit um etwa 117 bis 211 nach Christus stammen», sagt der Kantonsarchäologe.

«Zu jener Zeit war es Mode, dass der Kaiser einen Bart trug.»

Nahaufnahme einer der sieben römischen Silbermünzen. Bild: Reto Martin

Welchen monetären Wert hatten diese Münzen? Anhand der ersten Sichtung handelt es sich laut Brem um einen Münzwert von jeweils einem Denar. «Ein Denar wiegt rund drei Gramm Silber und entsprach damals etwa dem Durchschnittslohn für zwei Wochen Arbeit, bei sieben Denaren also 14 Wochen Arbeit», rechnet Brem vor. «Da hat sich bestimmt einer geärgert, diesen kleinen Schatz nicht mehr zu haben», meint der Archäologe und setzt den Wert noch in einen anderen Vergleich:

«Für den Verrat an Jesus wurden damals 30 solcher Silberlinge geboten.»

Laut Hansjörg Brem kommen Funde wie dieses Gefäss mit den sieben Silbermünzen nur ein- bis zweimal pro Jahr vor im ganzen Land. Hätte es eine Goldmünze darunter gehabt, wäre es gar eine Sensation gewesen. Bislang wurden im Thurgau in Grabungen keine römischen Goldmünzen gefunden.

So geht es weiter mit den Münzen

Nun werden die Münzen gereinigt. Das ausgearbeitete Erdmaterial wird aufbewahrt. Dann erfolgt die exakte Bestimmung der Münzen. Ausserdem wird der Fund gemäss den archäologischen Gepflogenheiten wissenschaftlich dokumentiert. «Ich gehe davon aus, dass wir diese Münzen später ausstellen werden, um diesen besonderen Fund einem breiten Publikum näherbringen zu können», sagt Brem. Besitzer dieses kleinen Schatzes ist nicht der Landeigentümer, sondern der Kanton und damit die ganze Thurgauer Bevölkerung.

Nach der ersten Sichtung datiert der Kantonsarchäologe die gefundenen Münzen in Richtung des späten 2. Jahrhunderts nach Christus. Dies anhand aufgeprägter Inschriften und Köpfen mit Bart.

Nach der Reinigung und der exakten Bestimmung werden die Münzen in geeignetem Rahmen ausgestellt. Bild: Reto Martin

Zeitliche Einordnung des Geschehens

In der Zeitspanne zwischen den Jahren 117 und 211 nach Christus herrschten vornehmlich folgende fünf römische Kaiser: Hadrian (117–138), Antonius Pius (138–161), Marc Aurel (161–180), Commodus (180–192) und Septimius Severus (193–211). Hadrian verantwortete den Bau des sogenannten Hadrianswalls und die Fertigstellung des heute weltbekannten Pantheons in Rom. Der Hadrianswall war ein römisches Grenzbefestigungssystem des britannischen Limes, das zwischen Newcastle und Solway Firth, nahe der heutigen Grenze zwischen Schottland und England in Grossbritannien, angelegt war.

Hadrians Nachfolger, Antonius Pius, wirkte in der letzten grossen Friedensperiode des Reiches. Er gilt deshalb als «letzter glücklicher Kaiser». Auf ihn folgte der Philosoph Marc Aurel (Marcus Aurelius). Er musste mit der Pest und mit Grenzkonflikten fertigwerden. In dieser Zeit kam der als Limes bezeichnete Grenzwall zwischen dem Römischen Reich und den «Barbaren» im Norden stark unter Druck. Eine wichtige Nachschublinie führte über den damaligen Brückenkopf bei der Insel Werd im heutigen Eschenz. Ironie des Schicksals: Die Not der Römer verhalf dem Vicus Tasgetium zu gewerblichem Aufschwung mit blühendem Handel.

Die Fertigstellung des weltbekannten Pantheons in Rom fiel in die Zeit von Kaiser Hadrian. Zu dieser Zeit waren die Römer auch in Eschenz stark präsent. Im Bild Restaurationsarbeiten vor dem Pantheon. Bild: Riccardo Antimiani/EPA/Key

Letzter Kaiser der antoninischen Dynastie war Commodus. Er sah sich selbst als Herkules und setzte auf «Brot und Spiele». Theatralisch war auch sein Ende: Er wurde im Bad erwürgt. In jener Zeit spielt auch der bekannte Kinofilm «Der Gladiator». Nach einem Mehrkaiserreich mit Wirren und Machtkämpfen erlangte Kaiser Septimius Severus erst 197 nach Christus die Alleinherrschaft, nachdem der letzte Gegner (Albinus) besiegt war.

Nun fragt sich: Welcher dieser römischen Kaiser hat die in Eschenz gefundenen Silbermünzen prägen lassen? Die Antwort wird die detaillierte Münzbestimmung liefern.