Terrorismus Arboner Dschihadist soll der Schweizer Pass entzogen werden Alperen A. geriet in die Schlagzeilen als er 2014 vom Thurgau aus nach Syrien reiste, um «Ungläubigen den Kopf abzuschlagen». Nun will der Bund verhindern, dass er jemals wieder in die Schweiz zurückkommt. 03.02.2021, 15.57 Uhr

Alperen A. während der Koran-Verteilaktion «Lies». Bild: Screenshot/Youtube

Er sitzt wahrscheinlich in der Türkei im Gefängnis: Alperen A., der von Arbon aus in den Dschihad gezogen ist. Nach dem Willen des Bundes wird er nie mehr in die Schweiz zurückkehren. Denn ihm soll das Bürgerrecht entzogen werden. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat den Entscheid im Bundesblatt publiziert, da der Aufenthalt des Gotteskriegers nicht bekannt ist. Er besitzt neben dem Schweizer auch den türkischen Pass.

Nach dem zweiten Treffen haben sie geheiratet

Alperen A. sorgte für Schlagzeilen, als er 2014 nach Syrien in den Krieg zog, um «Ungläubigen den Kopf abzuschlagen», wie er gemäss «Tages-Anzeiger» im Whatsapp-Chat kundtat. Dann würden er und seine Brüder irgendwann auch die Schweiz und Deutschland erobern. Damals war er 21 Jahre alt und verheiratet mit einer deutschen Konvertitin, die er bei der Koran-Verteilaktion «Lies» kennengelernt hat. Sie folgte ihm hochschwanger ins Kriegsgebiet.

Er hielt sie gegen ihren Willen mit dem Baby im Kriegsgebiet fest

Der Fall sorgte für Aufsehen, da Alperen A. seine junge Frau gegen ihren Willen in Syrien festhielt. Erst als sich die deutschen Behörden einschalteten, konnte sie mit ihrem Baby ausreisen. Die Frau ist heute 28 Jahre alt und wurde im Juli 2020 von einem deutschen Gericht zu einer bedingten Strafe verurteilt, wie der «Reutlinger General-Anzeiger» schreibt.

Ihr wurde ein Video zum Verhängnis, in dem zu sehen ist, wie sie mit einer Kalaschnikow schiesst. Sie habe nur zur Übung geschossen, sagte sie vor Gericht. Nach Syrien sei sie gereist, um ihren Mann zurückzuholen. Das Paar hatte bereits nach islamischem Recht geheiratet, nachdem sie sich zum zweiten Mal getroffen hatten. Doch die Ehe sei schlecht gewesen. Er habe sie fast jeden Tag geschlagen.

Alperen A. wird mit internationalem Haftbefehl gesucht

Alperen A. wuchs in Arbon in einer türkischstämmigen Familie auf. Als Vierjähriger wurde er mit seinen Eltern eingebürgert. Zunächst führte er ein unauffälliges Leben. Er lernte Logistikfachmann und interessierte sich für Fussball. Etwa mit 20 Jahren wandte er sich dem radikalen Islam zu.

In Syrien soll er sich der Nusra-Front, einem regionalen Al-Kaida-Ableger, angeschlossen haben. Was genau er dort gemacht hat, sei aber bis heute unklar, schreibt der «Tages-Anzeiger». Auf jeden Fall eröffnete die Bundesanwaltschaft 2014 ein Strafverfahren gegen ihn. Seitdem wird er mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Vorwürfe reichen von Zugehörigkeit zu einer terroristischen Organisation bis zu Geiselnahme. 2016 wurde Alperen A. in der Türkei verhaftet.

Unter Karin Keller-Sutter wurde der alte Gesetzesartikel neu entdeckt

Er ist nach Recherchen des «Tages-Anzeiger» der fünfte Dschihadist, gegen den der Bund ein Verfahren zum Entzug des Bürgerrechts einleitet. Das ist nur möglich, wenn die betreffende Person mehrere Pässe ­besitzt. Den entsprechenden Gesetzesparagrafen habe das ­Justizdepartement unter Bundesrätin Karin Keller-Sutter neu entdeckt. Dieser werde nun ­systematisch auf Dschihad-Reisende angewandt.