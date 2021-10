Arbon: Mit Pistole und Axt eine Prostituierte befreit

Gerichtsfall Mit Pistolen und Axt: Drei Männer befreien eine Prostituierte aus einem Arboner Etablissement Der Zuhälter wirft ihnen Nötigung, Hausfriedensbruch und mehrfache Widerhandlung gegen das Waffengesetz vor. Im September standen die Angeklagten vor dem Bezirksgericht Arbon. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.15 Uhr

Der Fall klingt wie aus einem Krimi: Drei Männer befreien im Herbst 2016 eine Erotikmasseuse aus den Fängen ihrer beiden Zuhälter, und zwar aus einem Arboner Etablissement. Die Frau hatte einem von ihnen – er war als Fahrer für das Unternehmen tätig – geschildert, wie sie behandelt wird: grob, sie würde etwa mit Gewalt zu Sex ohne Kondom gezwungen. Sie wolle aufhören, könne aber nicht, da sie mit Repressalien zu rechnen habe; die Zuhälter würden ein Kopfgeld auf ihre Familie aussetzen, auch zahlten sie ihr dann den Lohn nicht mehr aus. Der Fahrer zögert nicht lang. Er informiert seinen älteren Bruder und einen Kumpel. Sie wollen die Prostituierte wortwörtlich da rausholen.

Auftritt mit Axt und Pistole

Wenig später teilt die Frau telefonisch mit, dass einer der Zuhälter derzeit nicht im Nachtlokal wäre. Sogleich macht sich einer der Männer von Romanshorn auf den Weg, um am Bahnhof St.Gallen einen Bruder abzuholen und anschliessend den Kumpel in Rorschacherberg. Jener nimmt eine Axt mit, die Brüder haben eine geladene Pistole dabei.

Im Nachtlokal öffnet man ihnen die Tür. Als den Männern der zweite Zuhälter entgegenkommt, stösst der ältere Bruder diesen zuerst weg und weist ihn an, sich auf ein Sofa zu setzen. Jener hält eine Pistole in Händen, der Kumpel die Axt. So halten sie den Zuhälter in Schach. Währenddessen packt die Prostituierte mit Hilfe des Fahrers ihre Sachen zusammen. Dieser behändigt etwa 3000 Franken aus der Tasche des Zuhälters, nachdem die Prostituierte ihm sagt, dabei handle es sich um ihren Lohn. Zu viert verlassen sie das Lokal.

Die Staatsanwaltschaft räumt vor Gericht zwar ein, die Zuhälter seien «nicht gerade zimperlich» mit der Frau umgegangen. Allerdings habe die Bande gleich gegen mehrere Gesetze verstossen, wie der Zuhälter zu Recht geltend mache.

Ein Zuhälter bereits zu Gefängnisstrafe verurteilt

Dem widerspricht der Verteidiger des Fahrers. Abgesehen davon, dass sein Mandant in guter Absicht gehandelt habe, hätte der Zuhälter gar keine Funktion gehabt. «Sogar in der Anklage steht, er wirkte zum anderen Zuhälter unterstützend.» Weder sei er eingemietet gewesen, noch wäre er der Inhaber des Erotikbetriebs, weshalb er gar nicht zur Anzeige berechtigt sei. Zudem habe er keinen Widerstand angemeldet, als es darum gegangen sei, sich hinzusetzen.

Der Verteidiger des älteren Bruders argumentiert ähnlich und verweist auf ein Verfahren, das gegen den anderen Zuhälter des Etablissements läuft; gleich eine ganze Gruppe von Frauen hätte diesen nur kurze Zeit nach der Befreiungsaktion angezeigt. Darüber hinaus wirft er ein, dass die Prostituierte eindrücklich geschildert habe, wozu die Zuhälter sie gezwungen hätten.

Recherchen der «Thurgauer Zeitung» zeigen, dass der andere Zuhälter bereits achteinhalb Jahre Gefängnis kassiert hat – wegen Förderung der Prostitution. Allerdings hat jener Zuhälter das Urteil des in seinem Fall zuständigen Gerichts Thal-Gäu weitergezogen, das Verfahren ist nun am Solothurner Obergericht hängig und deshalb noch nicht rechtskräftig.

Das Bezirksgericht Arbon spricht die beiden Brüder allerdings schuldig – und zwar in allen Punkten. Und gekoppelt an die von ihnen begangenen Bandendiebstähle (siehe «Von der Uhr bis hin zum Tresor – nach über 30 Diebstählen steht eine Bande vor Gericht»). Der Kumpel hat bereits vorgängig einen Strafbefehl erhalten.