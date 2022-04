«reWork»: Thurgau fördert Wiedereingliederung am Arbeitsplatz

Arbeitsmarkt Länger arbeitsunfähig? «reWork Thurgau» verspricht unkomplizierte Hilfe bei der Wiedereingliederung Die berufliche Wiedereingliederung von Menschen mit längerer Arbeitsunfähigkeit kann langwierig und kompliziert sein. Mit dem Ziel, Betroffenen die bestmögliche Unterstützung zu bieten und den bestehenden Arbeitsplatz zu erhalten, haben Arbeitgeber, Ärzte, Verbände und Versicherungen das Bündnis «reWork Netzwerk Thurgau» ins Leben gerufen. Hans Suter 28.04.2022, 04.50 Uhr

Alex Steinacher, Präsident der Ärztegesellschaft Thurgau (Mitte) zeigt den Flyer mit der Schweigepflichtentbindung. Rechts Möller, Ärztliche Direktorin der Clienia Littenheid AG, links Marc Widler, Geschäftsführer Gewerbe Thurgau. Bild: Michel Canonica

Peter M. ist 40-jährig, gesund und Familienvater. Er arbeitet als Handwerker in einem KMU, wo er überwiegend stehend mittelschwere bis schwere körperliche Arbeit verrichtet und auch Maschinen bedient, von denen ein Gefährdungspotenzial ausgeht. Eines Tages geschieht das Unfassbare, das sein Leben auf den Kopf stellt: Er erleidet einen schweren Verkehrsunfall, bei dem ein enger Angehöriger ums Leben kommt. Er selbst trägt mehrere Knochenbrüche davon – und eine Traumafolgestörung, wie sich später zeigt.

Wenn plötzlich alles über die Ohren wächst

Peter M. wird zur Erstversorgung in ein Akutspital gebracht, wo er sogleich operiert wird. Später folgt eine stationäre Rehabilitation. Diese verläuft recht erfolgreich, trotzdem ist nicht alles gut: Es bleibt eine fortgesetzte Arbeitsunfähigkeit bestehen aufgrund einer «generalisierten Angstsymptomatik im Rahmen der Traumafolgestörung», wie die behandelnden Fachleute feststellen. Wie soll es mit Peter M. nun weitergehen?

Mittlerweile ist eine ganze Reihe an Akteuren mit spezifischen Ansprüchen oder Leistungen in den Vorfall involviert: der Betroffene und sein Arbeitgeber, als Versicherer die Suva, der Hausarzt, wegen der Traumafolgestörung ein Psychiater, die Invalidenversicherung und in deren Auftrag der Regionale Ärztliche Dienst (RAD) Ostschweiz zur Abklärung der künftigen Arbeitsfähigkeit. Für den Betroffenen ein Wirrwarr, bei dem er längst den Überblick verloren hat. Zudem leidet er zunehmend unter Existenzangst.

Kommunikation ist das Schlüsselelement

Um diesen vermeintlich ausweglosen Punkt gar nicht erst zu erreichen, übernimmt «reWork Netzwerk Thurgau» möglichst von Anfang an die Koordination. Dahinter steckt ein Bündnis von elf Playern: Sozialversicherungszentrum Thurgau (SVZ), Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau, Gewerbe Thurgau, Clienia, RAD Ostschweiz, Psychiatrische Dienste Spital Thurgau, Ärztegesellschaft Thurgau, Amt für Wirtschaft Thurgau und Arbeit (AWA), Suva, Thurgauer Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (TGPP) und der Schweizerische Versicherungsverband (SVV).

Nur: Welche dieser Akteure dürfen überhaupt miteinander sprechen, ohne die Schweigepflicht zu verletzen?

Dazu hat «reWork Netzwerk Thurgau» einen Flyer mit einer Schweigepflichtentbindung entwickelt. Auf dieser simplen, aber wirkungsvollen Karte hält der Betroffene schriftlich fest, welche Ärztinnen und Ärzte er von der Schweigepflicht gegenüber seinem Arbeitgeber entbindet. Zudem setzt er seine Unterschrift und folgende zwei Sätze: «Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die für eine berufliche Wiedereingliederung notwendigen medizinischen Informationen mitgeteilt werden können. Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.»

Jürgen Böhler (rechts), Chefarzt der RAD Ostschweiz, präsentiert das Bündnis «reWork Netzwerk Thurgau». Bild: Michel Canonica

«Es geht hier auch um Angst und Scham»

Die Schweigepflichtentbindung bildet das eigentliche Kernstück zur Wirkungsentfaltung des «reWork Netzwerk Thurgau». «Gerade, wenn es kompliziert wird, braucht es die Entbindung von der Schweigepflicht. Dann müssen viele Menschen viel miteinander reden», wie Ralf-Peter Gebhardt, Direktor Psychiatrische Dienste Thurgau, am Mittwoch bei der Vorstellung des Bündnisses erklärt. Dem pflichtet Alex Steinacher zu, sowohl als Hausarzt als auch als Präsident der Ärztegesellschaft Thurgau. Zur Abklärung der Arbeitstätigkeit sei ein Kontakt mit dem Arbeitgeber von grosser Bedeutung.

Auf Kommunikation setzt auch der Unfallversicherer Suva. Laut Daniel Michel erhält der Betroffene bei einem schweren Unfall sogar eine persönliche Ansprechperson, im Fachjargon Case Manager genannt. Viele Betroffene hätten nach einem Unfall oder bei einer Erkrankung grosse Existenzängste. «Umso wichtiger ist es, die gegenseitigen Erwartungen abholen zu können», sagt Michel. Gleicher Meinung ist man bei der Invalidenversicherung (IV). Gabriela Wagner, Leiterin Bereich IV-Stelle des SVZ Thurgau verdeutlicht:

«Wir sind dankbar, wenn ein Fall früh gemeldet wird, um uns mit dem Betroffenen und den Ärztinnen und Ärzten austauschen können.»

Letztlich gehe es darum, Betroffenen die bestmögliche Unterstützung zu bieten und den bestehenden Arbeitsplatz zu erhalten. Dabei könne der Weg über Teilzeit-Wiedereinstieg, eine andere Tätigkeit oder über Hilfsmittel zur weiteren Ausübung der Tätigkeit führen.

Als Koordinationsstelle fungiert Gabriela Wagner, Leiterin Bereich IV-Stelle des SVZ Thurgau. Bild: Michel Canonica

Man dürfe nicht vergessen, «es geht hier oft auch um Angst und Scham», verdeutlicht Elisabeth Möller, ärztliche Direktorin der Clienia Littenheid AG. Bei einem Unfall stosse der Betroffene meist auf ein gewisses Verständnis. Bei psychischen Erkrankungen hingegen sei die Situation für alle Beteiligten oft viel schwieriger. In den Augen von Marc Widler, Geschäftsführer des Thurgauer Gewerbeverbandes, lohnen sich die Anstrengungen zur Wiedereingliederung. Die Erfahrung zeige, dass der Ersatz eines erfahrenen Mitarbeiters das Unternehmen teurer zu stehen komme als die Wiedereingliederungsaufwendungen.

Pandemie warf das Projekt um zwei Jahre zurück

So viele involvierte Akteure im «reWork Netzwerk Thurgau» zu verbünden, «war sehr anstrengend und hat einige Sitzungen benötigt», sagt Jörgen Böhler, Chefarzt des RAD Ostschweiz. Der Anfang des Projekts reiche ins Jahr 2015 zurück. Die Coronapandemie habe die Lancierung aber um zwei Jahre verzögert. Zugutekam dem Projekt, dass nicht alles von Grund auf erarbeitet werden musste. Man habe auf das «reWork»-Projekt des Kantons Graubünden abstützen und auch das Branding übernehmen dürfen. Zudem habe man auf der Erfahrung der Suva mit ihrem eigenen und nun im Thurgau integrierten Programm aufbauen können.

Weitere Informationen unter: www.rework-tg.ch.