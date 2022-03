Thurgau: Arbeitslosenquote verharrt Anfang März bei 2,3 Prozent

Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote im Kanton Thurgau verharrt per Anfang März bei 2,3 Prozent Die Dauer der Arbeitslosigkeit ist im Februar leicht gesunken, die Jugendarbeitslosigkeit hingegen leicht angestiegen. Zu beobachten ist laut dem Amt für Wirtschaft und Arbeit auch, dass die Dauer der Arbeitslosigkeit leicht sinkt. 07.03.2022, 17.20 Uhr

Ende Februar waren im Thurgau 3520 Personen als arbeitslos gemeldet. Im Bild das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Per 28. Februar 2022 registrieren die drei Thurgauer RAV 3520 arbeitslose Personen. Damit sind 19 Personen mehr arbeitslos als im Vormonat, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) mitteilt. Die Arbeitslosenquote stagniert damit bei 2,3 Prozent.

Bei den Stellensuchenden ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Seit Ende Januar 2022 hat sich deren Anzahl von 6748 Personen um 93 auf aktuell 6655 Personen reduziert. Die Quote vermindert sich damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent.

Beachtliche Abnahme

«Im Vorjahresvergleich ist die Abnahme der Stellensuchenden beachtlich», hält das AWA in ihrer Mitteilung fest. «Im Februar 2021 haben bei einer Quote von 5,2 Prozent 8058 Personen eine Stelle gesucht. Ende Februar 2022 beläuft sich diese Zahl noch auf 6655, also 1403 Stellensuchende weniger.» Auch die Quote der Arbeitslosen ist im Vorjahresvergleich von 2,9 Prozent auf gegenwärtig 2,3 Prozent markant gesunken. Die Anzahl Arbeitsloser hat sich innert Jahresfrist von 4547 um 1027 auf 3520 zurückentwickelt.

Jugendarbeitslosigkeit steigt leicht an

Während die Arbeitslosigkeit generell stagniert, erhöht sie sich bei den arbeitslosen 15- bis 24-Jährigen von 341 im Januar auf 374 (+33) im Februar. Auch bei den 25- bis 49-Jährigen ist die Arbeitslosigkeit von total 1900 im Januar auf 1912 (+12) Ende Februar marginal gestiegen. In den restlichen Alterskategorien ist eine leicht sinkende Tendenz festzustellen. Dabei ist in der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen der markanteste Rückgang von 1256 im Januar 2022 auf 1225 (–31) Ende Februar 2022 auszumachen.

Dauer der Arbeitslosigkeit wird kürzer

Zu beobachten ist laut AWA, dass die Dauer der Arbeitslosigkeit leicht sinkt. So ist der Anteil derjenigen Personen, die zwischen einem und sechs Monaten arbeitslos sind, von 57,1 Prozent auf 57,6 Prozent gestiegen. Konkret betreffen dies im Januar 1998 und Ende Februar 2027 Personen (+29). Im Gegensatz dazu ist bei der Arbeitslosendauer in der Kategorie sieben bis zwölf Monate ein leichter Rückgang zu verzeichnen (–10).

Die Arbeitslosenzahlen sind in den Kategorien Fachfunktion und Kader gesunken. Beim Kader auf 191 (–13), bei Arbeitslosen in einer Fachfunktion auf 1938 (–3). Bei Personen in einer Hilfsfunktion 1283 (+13), bei Lehrlingen 53 (+13), bei Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden 31 (+7) und bei den Übrigen 24 (+2) sind die Arbeitslosenzahlen dagegen leicht angestiegen.

Mehr offene Stellen im Thurgau gemeldet

Per 28. Februar waren bei den Thurgauer RAV 2537 offene Stellen registriert (+133 gegenüber dem Vormonat). 2087 davon waren meldepflichtig, 450 Stellen unterstanden nicht der Meldepflicht. Zugänge gab es im Februar 1982 (–323), 1699 meldepflichtige und 283 nicht meldepflichtige Stellen. Abgänge bei den offenen Stellen verzeichnete der Kanton Thurgau 1849 (+345). Davon waren 1619 meldepflichtig, 230 waren nicht meldepflichtig. (red)