Arbeitsformen Bis zu drei Tage pro Woche: Mitarbeiter des Kantons Thurgau können nach der Pandemie im Homeoffice arbeiten – auch die anderen Ostschweizer Kantone setzen weiter auf offene Arbeitsformen Die Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung können neuerdings bis zu 60 Prozent von daheim aus arbeiten – zuvor waren es 50 Prozent. Corona ist aber nicht der alleinige Grund für diese Erhöhung. Der Regierung geht es um die Reduktion von CO 2 -Emissionen. Sebastian Keller 17.03.2021, 05.20 Uhr

Homeoffice ist seit dem Ausbruch der Pandemie keine futuristische Randerscheinung mehr. Wegen Corona hat der Bundesrat diese Form für Büroarbeiter zur Pflicht erhoben. Diese gilt noch immer.

Beim Kanton Thurgau geniesst Homeoffice auch nach der Pandemie einen hohen Stellenwert. Bis zu 60 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit können die Mitarbeiter der Verwaltung in den eigenen vier Wänden absolvieren. Für Vollzeitangestellte heisst das: maximal drei Arbeitstage.

Die Richtlinie «Homeoffice in der KVTG» regelt die Einzelheiten. Deren Update trat im November 2020 in Kraft. Auf Anfrage dieser Zeitung hat der Informationsdienst des Kantons das Dokument öffentlich gemacht. Verwaltungsmitarbeiter konnten bereits vorher einen Teil ihrer Arbeit von zu Hause aus erledigen. 50 Prozent war allerdings das Maximum.

Neu ist laut Informationsdienst auch, dass Amts- und Betriebsleitungen Homeoffice bewilligen; zuvor war das Personalamt dafür zuständig. Rund 4000 Personen stehen im Sold des Kantons, davon arbeiten allerdings nicht alle im Büro.

«Die Arbeitsform des Homeoffice ist freiwillig», heisst es in der Richtlinie. Und weiter: «Homeoffice wird in der Regel nur auf Wunsch der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters installiert.» Falls dieser Wunsch aufkeimt, füllt das Amt und der Mitarbeiter eine Vereinbarung aus. Einen Anspruch gibt es indes auch nicht.

Gewisse Tätigkeiten sind ausgeschlossen

Das Dokument des Personalamtes regelt zahlreiche Details. Wer daheim arbeiten will, muss über hohes Selbstmanagement und Eigeninitiative verfügen. Ferner muss sich die Tätigkeit fürs Homeoffice eignen. Damit kommen etwa «Tätigkeiten, die keine räumliche Anwesenheit erfordern», in Frage. Das dürfte bei Mitarbeitern, die Kunden an einem Schalter bedienen, kaum der Fall sein.

Den Arbeitsplatz zu Hause muss der Mitarbeiter selber einrichten, für die Kosten selber aufkommen. Voraussetzung ist «ein schneller und leistungsstarker Internetzugang». Auch zu den Themen Datenschutz und Amtsgeheimnis finden sich Vorgaben: So ist der Mitarbeiter verantwortlich, «dass die Entsorgung von vertraulichen und geheimen Daten (Unterlagen) am ordentlichen Dienstort erfolgt».

Der Informationsdienst betont: «Wichtig ist, dass der soziale Austausch am Arbeitsplatz weiterhin gewährleistet wird.»

Wer vermehrt auf Homeoffice setzt, dem wird nicht der Schreibtisch aus weggeräumt. Das Personalamt stellt in der Richtlinie klar, dass die Verwaltung «grundsätzlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zur Verfügung» stellt. Ein Anspruch auf einen fix zugeordneten (persönlichen) Arbeitsplatz bestehe indes nicht.

Wie den aktuellen Regierungsrichtlinien zu entnehmen ist, hat der Ausbau vom Homeoffice einen Zweck: die Reduktion von CO 2 . Wer weniger mit dem Auto zur Arbeit fährt, stösst weniger Treibhausgase aus.

Und in der Privatwirtschaft?

Homeoffice ist – zumindest für die Kantonsverwaltung – keine neue Erfindung: Laut Informationsdienst ist diese Möglichkeit bereits seit Januar 2001 gesetzlich verankert. In der entsprechenden regierungsrätlichen Verordnung heisst es: «Wenn es die betrieblichen Bedürfnisse zulassen, kann Telearbeit bewilligt werden.»

Telearbeit hat sich als Begriff – zumindest in der medialen Berichterstattung – zwar nicht durchgesetzt, die Arbeitsform hat wegen der Pandemie allerdings Schub erhalten. Verschiedene Umfragen zum Thema zeigen: Homeoffice wird nach der Bewältigung der Pandemie nicht verschwinden. Auch in der Privatwirtschaft nicht. So hat der Basler Pharmariese Novartis angekündigt, dass Mitarbeiter «für immer» von zu Hause aus arbeiten können – wenn sie dies wünschen.

Marc Widler ist Geschäftsführer des Thurgauer Gewerbeverbandes. Er rechnet ebenfalls damit, dass nach der Pandemie Homeoffice in der Privatwirtschaft einen höheren Stellenwert haben wird als zuvor.

Über eine Umfrage im Thurgauer Gewerbe verfügt er indes nicht. «Viele haben wegen des aufgezwungenen Versuches den Nutzen erlebt», stellt er fest. Vorher habe es gegenüber dieser Arbeitsform gewisse Vorbehalte gegeben:

«Das hat sich nicht bewahrheitet: Die Mitarbeiter arbeiten auch daheim gewissenhaft.»

Dass die Privatwirtschaft flächendeckend bis zu 60 Prozent Heimarbeit anbietet, glaubt er nicht. «Das ist eher hoch», sagt der TGV-Geschäftsführer.

Homeoffice habe auch Grenzen: Die Berufsbildung funktioniere bei dieser Arbeitsform nicht. «Da braucht es eine 1:1-Betreuung», betont Widler. Die Lehrlinge auf der Geschäftsstelle des Verbandes sind auch während der Pandemie im Büro. Widler pocht nun darauf, dass die vom Bundesrat verordnete Pflicht wegen Corona «hoffentlich bald» in eine Empfehlung umgewandelt wird.

Der Kanton Zürich geht noch einen Schritt weiter als der Thurgau. Der Kommunikationsbeauftragte der Finanzdirektion bestätigt auf Anfrage: Seit Anfang Jahr gebe es keine Obergrenze für Homeoffice mehr. Zuvor war die Rede von «nicht mehr als 50 Prozent». Geregelt ist dies im Merkblatt «Mobiles Arbeiten». Darin heisst es auch: «Die Arbeitszeit kann unter Berücksichtigung der betrieblichen Bedürfnisse zu jeder Tageszeit geleistet werden.»

St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden: Offenere Arbeitsformen werden bleiben

(jan.) Auch die Verwaltungsangestellte der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden werden weiterhin auf offenere Arbeitsformen setzen können. So sieht der Kanton St.Gallen in der durch Corona bedingten Ausweitung von Homeoffice eine Chance, «neue Arbeitsformen auch langfristig etablieren zu können», wie Flavio Büsser, Generalsekretär des Finanzdepartements, schreibt.

Gegenwärtig gelte die «Dienstanweisung über orts- und zeitunabhängiges Arbeiten vom 16. Juni 2020». Bereits per 1. Januar 2019 war die revidierte Personalverordnung in Kraft getreten, die grundsätzlich Arbeitsformen zulässt, die über die Arbeit im Homeoffice hinausgehen. Mitarbeiter können somit nicht nur beantragen, den Ort der Arbeitserbringung zu bestimmen, sondern auch Wünsche betreffend des Zeitraums anbringen, in dem die Arbeitsleistung erbracht werden soll – sofern es die betrieblichen Anforderungen zulassen. Wichtig sei eine «Eignungsprüfung», die im Einzelfall die Vorgesetzten durchzuführen hätten, sagt Büsser. So müssten sich die Tätigkeit und die Aufgaben eignen und ein Arbeitsort vorhanden sein.

Auch in der Verwaltung von Appenzell Ausserrhoden habe man im Rahmen der ersten und zweiten Coronawelle «zahlreiche, vorwiegend positive Erfahrungen mit Homeoffice gemacht. Wir gehen davon aus, dass sich Homeoffice noch stärker etablieren wird als vor der Pandemie», schreibt Andreas Disch, stellvertretender Leiter des Kommunikationsdienstes Appenzell Ausserrhoden, auf Anfrage.

Auch hier wurde die Arbeit im Homeoffice bereits vor der Pandemie ermöglicht. Umfang und Erreichbarkeiten seien jeweils zwischen der Anstellungsbehörde und den Mitarbeitenden vereinbart worden. Eine Homeoffice-Regelung für die kantonale Verwaltung sei aktuell in Arbeit. Eine fixe Begrenzung der Anzahl Tage im Homeoffice wie im Kanton Thurgau ist laut Disch darin aber nicht vorgesehen. Telearbeit sei grundsätzlich für alle rund 900 Mitarbeitenden möglich. Für Tätigkeiten wie etwa Schalterdienste und Kundengespräche sei Homeoffice aber kaum möglich.