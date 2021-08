Einblick in die Arbeit eines Mähdrescherfahrers der Hilzinger AG

Arbeit Zwei Tonnen weniger Ertrag: Die Lohndrescher der Frauenfelder Hilzinger AG kämpfen mit den Folgen des Unwetters Björn Hänni ist Unternehmer und Mähdrescherfahrer. Derzeit erschweren die starken Niederschläge die Getreideernte. Wenn es die Befahrbarkeit der Böden zulässt, sind Mähdrescher bis spät in die Nacht hinein unterwegs. Ein Blick in und aus dem Mähdrescher. Christine Luley 06.08.2021, 04.30 Uhr

Björn Hänni in seinem Mähdrescher auf einem Feld in Warth. Bild: Christine Luley

Es staubt vorne und hinten, links und von rechts. Auf einem Getreidefeld in Warth ist ein Mähdrescher unterwegs. Björn Hänni sitzt in der klimatisierten Fahrerkabine und schaut konzentriert auf den breiten Haspel, der sich über dem Korn dreht. Er achtet fortwährend auf das rotierende Schneidewerk, auf Steine und auf Bodenunebenheiten.

Björn Hänni, Mähdrescherfahrer. Bild: Christine Luley

Die Perspektive auf das Feld und der Blick, wie der Mähdrescher die Ähren aufnimmt, sind beeindruckend. «Die Stangen auf der Rolle bringen das Getreide in Position, damit der Messerbalken die Halme abschneiden kann», erklärt Hänni. Seine rechte Hand liegt auf dem Schalthebel. An Stellen, wo die Frucht liegt, drückt er auf den Joystick, worauf Metallzinken die Halme anheben und sie den Messern zuschieben. Die Einzugsschnecke befördert das abgeschnittene Getreide ins Innere der Maschine. Da findet dann auch das eigentliche Dreschen statt.

Spreu vom Weizen trennen

Hänni beschreibt, wie im Dreschkorb und in der Dreschtrommel die Körner durch Reibung und Zentrifugalkraft vom Stroh getrennt werden. Auf der Siebfläche pusten Winde die Spreu vom Weizen. Am Ende kommt hinten das Stroh heraus und wird zu einem späteren Zeitpunkt zu Ballen gepresst.

Lohndreschen liegt in der Familie Das Dreschen liegt Björn Hänni im Blut. 1937 begann sein Grossvater, Alfred Hilzinger, mit einer Standdreschmaschine bei den Bauern in der Scheune oder auf dem Dreschplatz das zu Garben gebunden Getreide auszudreschen. 1945 gründete er die Hilzinger AG in Frauenfeld. Durch den Erwerb eines von einem Traktor gezogenen Mähdreschers konnte der Betrieb ab 1953 Dreschen direkt auf dem Feld anbieten. 1984 hat Schwiegersohn Hansruedi Hänni die Leitung des Familienbetriebes übernommen. Mittlerweile ist mit Björn und Sven Hänni die dritte Generation am Ruder. Das Unternehmen beschäftigt an den beiden Standorten Frauenfeld und Mettendorf 17 bis 20 Mitarbeiter und bildet sechs Lehrlinge aus. Während der Dreschsaison unterstützen drei Temporäre das Team. (clu)

Landwirt Rainer Wiesmann hat das Lohnunternehmen Hilzinger AG zum Dreschen seines Winterweizens beauftragt. Er fährt mit dem Traktor parallel zum Mähdrescher. An der Erntemaschine schwenkt ein Rohr aus und in einem dichten Strahl fliessen 7000 Liter Weizenkörner aus dem Korntank in Wiesmanns Anhänger. Präzisionsarbeit, denn es soll kein Korn auf dem Feld landen.

Landwirt Rainer Wiesmann schaut beim Umladen der Weizenkörner zu. Bild: Christine Luley

Der Landwirt aus Trüttlikon gibt das Brotgetreide «IP-Suisse-Qualität, mit dem Marienkäfer-Label» in der Sammelstelle Strass ab. Dieses Jahr muss er nebst den Hagelschäden an Gerste, Sonnenblumen, Zuckerrüben und Tabak auch beim Weizen wetterbedingte Einbussen hinnehmen. Statt der geschätzten 13 Tonnen beträgt die Ernte nur 11 Tonnen.

Am nächsten Tag regnet es. In der Halle der Firma Hilzinger AG stehen vier neue, gelbe und zwei ältere, grüne Mähdrescher. Hänni erklärt:

«Wir haben eine durchmischte Flotte im Alter von fünf bis 20 Jahren, angepasst an die hiesigen Boden- und Anbauverhältnisse.»

Jeder Chauffeur habe seine Maschine, kenne ihre Stärken und Schwächen. Er schätzt die Herausforderung auf dem 20-jährigen Topliner-Deutz-Fahrzeug, das ohne Touchscreen und Überwachungsbildschirm auskommt. Seniorchef Hansruedi Hänni verweist auf die neueste Errungenschaft, eine New-Holland CX 8050, die ausgerüstet ist mit Feuchtigkeitsmessung und Ertragserhebung.

Der Blick aus der Fahrerkabine des Mähdreschers. Bild: Christine Luley

Meter um Meter durchs Feld

Rotmilane kreisen am Himmel. Durch die Erschütterungen werden die Mäuse aufgescheucht, und die Greifvögel stürzen sich auf die willkommene Mahlzeit auf dem Stoppelfeld. Hänni koppelt den Vorbau des Mähdreschers ab und hängt ihn hinten an. Der nächste Einsatz in Buch wartet. Sein Tagwerk dauert bis in die Nacht hinein. «Wir versuchen, die Terminwünsche unserer Kunden zu berücksichtigen», sagt er. Bei dem vielen Regen ist daraus ein Rennen gegen die Zeit geworden.

Wenn das Dreschteam zu einem Arbeitseinsatz unterwegs ist, wird es oft mit den genervten Reaktionen der Verkehrsteilnehmer konfrontiert. An unmöglichen Stellen werde oftmals überholt und nicht bedacht, dass ein Mähdrescher beim Abbiegen stark ausschwenke. Hänni würde etwas mehr Verständnis für die Landwirtschaft schätzen.