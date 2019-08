ARA Aadorf: Der Baustart für das 16-Millionen-Projekt ist erfolgt

Visualisierung der ARA Auwiese nach dem projektierten Ausbau. (Bild: ZVG)

Sanierung der Aadorfer Kläranlage lässt Abwassergebühren steigen

Die Kläranlage Auwiese des Abwasserzweckverbandes Lützelmurgtal stösst an ihre Kapazitätsgrenzen. Zudem schreibt der Bund zusätzliche Filter gegen Mikroverunreinigungen vor. Der 15,9-Millionen-Kredit kommt in den Hinterthurgauer Gemeinden Aadorf, Eschlikon und Bichelsee-Balterswil am 25. November an die Urne.