Appell Post aus Deutschland: Ein Projektteam macht auf Plastik im Bodensee aufmerksam Die Bodensee-Stiftung fordert alle Gemeinden rund um den Bodensee auf, Mikroplastik zu vermeiden. Wasserfilter der Thurgauer Abwasserreinigungsanlagen können bereits kleinste Partikel filtern. Ein grosses Problem ist jedoch der Strassenverkehr. Judith Schuck 26.02.2022

Plastikabfälle in Gewässern sind ein zunehmendes Problem. Bild: Magnus Larsson / iStockphoto

Auf Kosmetika finden wir immer häufiger die Deklaration «ohne Mikroplastik». Darunter fallen kleinste Partikel bis fünf Millimeter Grösse des überaus haltbaren Materials. Dass die Meere, die darin lebenden Fische und weitere Organismen bereits von diesen kleinsten Plastikteilchen durchseucht sind, ist heute kein Geheimnis mehr. Wenig untersucht sind jedoch Binnengewässer. Dies möchte das europäische Pilotprojekt Life Blue Lakes, eine Kooperation zwischen Deutschland und Italien ändern. Verschiedene Bergseen wie der deutsche Chiemsee, der Bodensee oder der Gardasee in Italien untersuchen die Forscherteams auf Mikroplastik und Müllproblematik.

Die Bodensee-Stiftung sowie der Global Nature Fund, beide mit Sitz im deutschen Radolfzell, sind Projektpartner von Life Blue Lakes. Die bisherigen Analysen veranlasste die Bodensee-Stiftung, eine «Charta zum Schutz der Seen» zu lancieren. Diese Charta sendete die Stiftung Mitte Februar an alle Gemeinden rund um den Bodensee, mit dem Ziel, die Kommunen auf das Problem aufmerksam zu machen.

Das Plastik stammt vom Land

Dimitri Vedel ist Projektleiter bei der Bodensee-Stiftung mit Schwerpunkt Energiewende, Natur- und Gewässerschutz. Das Mikroplastik in den Meeren sei schon lange Thema. Dass 80 Prozent davon aus dem Landesinneren kommen und über Flüsse ins Meer geschwemmt werden, sei jedoch noch nicht in den Köpfen. Vedel sagt:

«Wir müssen auf dieses Problem reagieren. Die Verschmutzung stammt vom Land.»

Bei Untersuchungen von Wasserproben oder Fischen aus dem Bodensee kann Mikroplastik nachgewiesen werden, wenn auch noch unter dem Problemschwellenwert. «Das ist uns aber zu wenig», sagt der diplomierte Forstwirt. Auf EU-Ebene sei noch gar kein Schwellenwert definiert und es gebe keine einheitlichen Messmethoden für die europäischen Seen.

Hauptverursacher ist der Pneuabrieb

Auch wenn der Bodensee verglichen mit Chiemsee oder Gardasee gut dasteht, stellte sich das Forscherteam von Life Blue Lakes die Frage: «Was können wir tun, damit der Zustand bleibt?» Mikroplastik kommt vor allem durch die Abwässer in den See, sei es durch Kosmetik wie Crèmes und Peelings oder beim Waschen von Textilien aus Kunststofffasern. Hauptverursacher ist aber der Reifenabrieb im Strassenverkehr, wobei sich die Nanopartikel nicht nur bei Autos, sondern auch Fahrradreifen oder Schuhsohlen ablösen und durch Wind, Regen und Zuflüsse im See landen.

Dies bestätigt auch Denise Debrunner vom Amt für Umwelt Thurgau:

«Der Pneuabrieb ist in der Schweiz der Hauptverursacher von Mikroplastik im Gewässer.»

Manuel Tille, Leiter der Abteilung Abwasser und Anlagensicherheit vom Amt für Umwelt, ergänzt, dass bei der Umsetzung der Vorgaben der neuen Vollzugsrichtlinie «Umgang mit Strassenabwasser von Kantonsstrassen» Verbesserungen zu erwarten seien. Laut einer Studie filtern Abwasserreinigungsanlagen 80 Prozent Mikroplastik heraus, mit Sandfiltern noch mehr.

Plastikabfall am Bodenseeufer. Bild: PD

Unter Aufsicht des Tiefbauamts sollen die Abwässer von Kantonsstrassen künftig mit bewachsenen Sandfiltern gereinigt werden. «Das Problem hierbei ist, dass ein Grossteil der Strassen im Thurgau den Gemeinden gehört», sagt Debrunner. Das Amt für Umwelt könne hier kaum kontrollieren, wie die Reinigung gehandhabt werde. Der Problematik der Gewässerverschmutzung durch Mikroplastik sei sich der Kanton bewusst. Er begrüsst, dass die Gemeinden von Life Blue Lakes ebenfalls auf die Problematik aufmerksam gemacht wurden.

Auch die Schweizer Gemeinden angeschrieben

«Darum möchten wir die Kommunen in die Verantwortung ziehen», sagt Vedel von der Bodensee-Stiftung. Vor Versendung der Charta gab es bereits Treffen mit Gemeindepräsidenten oder Leitern von Abwasserreinigungsanlagen an Runden Tischen und Workshops. Denn es gebe zwischen Schaffhausen und Bregenz viele kleine Kommunen, die nicht über ein Umweltamt verfügten und generell schlechter aufgestellt seien wie Städte und grosse Gemeinden.

Die Charta gibt mit Hilfe der 5 Rs «Reduce, Refuse, Reuse, Recycle oder Rethink» (Reduzieren, Vermeiden, Wiedergebrauchen, Rezyklieren oder Überdenken) eine Matrix vor, wie Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Tourismus, Abwasserreinigungsanlagen, Gebäudesanierer oder die Landwirtschaft Massnahmen treffen kann. Die Aufforderung zur Selbstverpflichtung der Gemeinden, mit Unterzeichnung der Charta auf diesem Gebiet aktiv zu werden, solle dabei im Bereich des jeweils Machbaren in den unterschiedlichen Kommunen angegangen werden, mit Unterstützung des Projektteams.

«Alle Bodenseegemeinden in Deutschland, Schweiz und Österreich haben unser Seenpapier jetzt auf dem Tisch», sagt Vedel. Die Beschäftigung mit dem Thema auf Verwaltungseben könne als Steigbügel dafür gelten, es im zweiten Schritt in die Öffentlichkeit zu tragen.

