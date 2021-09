«Apfelkanton» Christian Lohr kontert Hermann Hess: «Den Thurgau schlechtzureden, ist sicher der falsche Ansatz» Technologie statt Landwirtschaft: Die Forderung des Thurgauer Unternehmers und alt FDP-Nationalrats Hermann Hess nach einer zeitgemässeren Positionierung des Kantons stösst auf gemischte Reaktionen. Eine Umfrage im Thurgauer Polituniversum zeigt: Falsch liegt Hess zwar nicht, aber auch nicht ganz richtig. Hans Suter 21.09.2021, 05.20 Uhr

Im Bild ein Apfelbaum bei Neukirch mit Sicht auf den Bodensee.

«Leider trägt der Thurgau selber viel dazu bei, in Bern nicht ernst genommen zu werden», sagte der Amriswiler Investor Hermann Hess in einem Interview in der Montagausgabe dieser Zeitung. Man verkaufe sich als «Apfelkanton» statt als Teil der boomenden Wirtschaftsregion Bodensee, «was angesichts der geringen Wertschöpfung der Landwirtschaft ein schwerwiegender Fehler ist».

Hermann Hess, Investor aus Amriswil.

Der Thurgau ist in den Augen von Hess ein herausragender Industrie- und Gewerbekanton mit einer interessanten suburbanen Rolle gegenüber den Zentren Zürich-Winterthur, Konstanz, St.Gallen und Wil mit drei Universitäten. Alle diese Städte (ausser Wil) seien jedoch mehrfach grösser als die grösste Thurgauer Stadt Frauenfeld. Hess zieht daraus den Schluss: «Wir sind ein erfolgreicher Vernetzungskanton.»

Lohr: Viele junge Leute wählen diese Region

Nationalrat Christian Lohr (Die Mitte), Kreuzlingen.

Der Kreuzlinger Mitte-Nationalrat Christian Lohr kontert mit einem milden Lächeln: «Hermann Hess kritisiert vieles. Aber es ist ihm in seinen zwei Jahren als Nationalrat auch nicht gelungen, viel zu bewegen.» Und Lohr widerspricht Hess: «Ich erlebe den Thurgau anders.» In Bern sei der Thurgau sehr wohl geachtet, er werde geschätzt und ernstgenommen.

«Persönlich finde ich es schade, wenn Exponenten wie Hess den Thurgau schlechtreden; das ist sicher der falsche Ansatz.»

Es gebe gute Kooperationen im Zentrum der Euregio Bodensee, sagt Lohr. Und es gebe in vielen Bereichen einen Aufbruch. «Viele junge, motivierte Leute wählen diese Region aus, um vorwärtszukommen. Das wird in der Schweiz durchaus wahrgenommen.»

Graf-Lischer: Vielfalt noch sichtbarer machen

Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP), Frauenfeld.

Die Frauenfelder SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher sieht den Thurgau als faszinierenden Kanton, der viel zu bieten habe für Menschen – sowohl zum Wohnen als auch zum Arbeiten. «Diese Vielfalt könnte man noch sichtbarer machen», sagt sie. In einer zukunftsgerichteten Weiterentwicklung sieht sie insbesondere das Sichtbarmachen des Engagements und der Talente im Thurgau. Grosses Potenzial sieht sie insbesondere im Gesundheitswesen. Die Seegegend habe sich zu einem eigentlichen «Phyto Valley» mit vielen Firmen in der Komplementärmedizin entwickelt. «Das ist eine grosse Stärke. Wir dürfen durchaus selbstbewusst auftreten, statt uns in einer Opferrolle zu fühlen.»

Gutjahr: Anschluss an den Metropolitanraum Bodensee

Nationalrätin Diana Gutjahr (SVP), Amriswil.

Die in Amriswil wohnhafte SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr unterstützt die Ansätze von Hess mit einer klaren Forderung: «Generell darf und muss sich der Kanton Thurgau stärker und offensiver positionieren.» Dazu zählt für sie, dass sich der Thurgau nebst der Mitarbeit im Metropolitanraum Zürich auch dem Metropolitanraum Bodensee anschliesst. Am 19. Februar 2020 hätten Vertreter aus Politik und Wirtschaft der Ostschweiz und Bodenseeanrainer die Charta unterzeichnet. Damit kämen die Akteure dem Ziel näher, als Metropolitanraum Bodensee auch im Raumkonzept Schweiz anerkannt zu werden. Aber eben:

«Der Kanton Thurgau hat trotz Intervention aus Wirtschaftskreisen und den Oberthurgauer Gemeinden davon abgesehen. Das muss unbedingt nachgeholt werden.»

Dies insbesondere bei lauter werdenden Diskussionen, der Kanton Thurgau werde zu wenig stark wahrgenommen. Der Thurgau habe unglaubliche Stärken, ist Gutjahr überzeugt. «So sind die Wege im Thurgau kurz und man kann relativ schnell und einfach mit Kantons- und Regierungsvertretern in Kontakt treten und Themen diskutieren», nennt sie als Beispiel.

Egger: Schöne Landschaft als Qualitätsmerkmal

«Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass der Kanton Thurgau offensichtlich nicht so schlecht positioniert ist: Eine florierende Wirtschaft, stabile politische Verhältnisse und ein gesunder Staatshaushalt», kontert Grünen-Nationalrat Kurt Egger, der den Sitz in der Grossen Kammer indirekt vom vorzeitig zurückgetretenen Hermann Hess erobert hat. Der Hinterthurgauer Politiker räumt aber ein: «Als Haupt- oder einziges Merkmal ‹Apfelkanton› sollte sich der Kanton sicher nicht positionieren.»

Nationalrat Kurt Egger (Grüne), Eschlikon.

Der Thurgau sei ein ländlicher Kanton und die schöne Landschaft ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Dies gelte sowohl für das Wohnen als auch für das Gewerbe und die Industrie. Egger:

«Diese Qualität müssen wir uns erhalten, indem wir zum Beispiel den Kanton nicht weiter überbauen.»

Auch sieht er noch Potenzial bezüglich der Vernetzung in der Wirtschaftsregion Bodensee. Das bedinge unter anderem eine engere Zusammenarbeit und ein Ausbau des ÖV rund um den Bodensee.

Viel Einigkeit bei den Parteipräsidenten

Mitte-Parteipräsident Paul Rutishauser.

«Grundsätzlich hat Hermann Hess recht», sagt Mitte-Präsident Paul Rutishauser. Der Thurgau sollte nicht zu sehr als Apfelkanton wahrgenommen werden. Wenngleich dieses Image während der Pandemie eher von Vorteil gewesen sei. Rutishauser sieht den Thurgau als modernen Industriekanton, der sich im Dreiländereck noch stärker vernetzen sollte.

Auch FDP-Präsident Gabriel Macedo kann hinter den Aussagen Hess' stehen: «Er hat sehr gute Ansätze.» Der Thurgau werde in der ganzen Schweiz als sympathischer, bodenständiger, traditioneller Kanton wahrgenommen. «Das ist sicher richtig und gut, aber der Thurgau hat noch mehr zu bieten.» Er sieht den Thurgau in einer Art Scharnierfunktion zwischen dem nahen Ausland und der Innerschweiz. «Das liesse sich noch stärker ausspielen, ohne unsere Wurzeln und Merkmale über den Haufen werfen zu müssen.»

SVP-Präsident Ruedi Zbinden betont, die Landwirtschaft habe eine grosse Bedeutung und präge das Landschaftsbild. Zugleich erfreue sich der Kanton an einer grossen Vielfalt innovativer Unternehmen. «Mehr kann man immer machen», räumt er ein. «Es fragt sich aber, ob die Bevölkerung das will», sagt er im Rückblick auf die vom Volk abgelehnte «Expo 2027».

GLP-Co-Präsidentin Christina Pagnoncini ist überzeugt, dass der Thurgau noch mehr über die Grenzen hinaus arbeiten sollte. Mit Blick auf Konstanz sagt sie: «Wir treffen auf offene Türen.» Den Apfel sieht sie dazu als sympathischen Bezug und wehrt sich zugleich für die Bauern: «Die Landwirtschaft wird viel ins Negative gezogen.» Sie sieht die Thurgauer Zukunft im Bewahren der Natur und der Förderung und Vermarktung von umweltfreundlichen Technologien.

Einer, der sich mit Überzeugung für die Thurgauer Landwirtschaft ins Zeug legt, ist der Romanshorner Gemüseproduzent Stefan Fässler. Er stellt zugleich klar: «Ich bin Unternehmer und produzierender Gärtner ohne Bundesbeiträge.» Ein Stück weit habe Hermann Hess schon recht, räumt er ein. Das Wort Landwirtschaft sei aber zu nichtssagend. «Wir produzieren im Thurgau gute Nahrungsmittel.» Ob Fleisch, Gemüse oder Früchte – jeder Produzent sei ein Spezialist. «Wir sind stille Schaffer und müssen es nicht gross hinausschreien.»