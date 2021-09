Gemeinde Wagenhausen heisst 60 Neuzuzüger willkommen

Rund 60 Neuzuzüger und etwa 30 Behörden- und Vereinsvertreter versammelten sich am Freitagabend zum Neuzuzügerapéro in Wagenhausen. Der Gemeindepräsident blickte in seiner Ansprache vergangene Zeiten zurück.

Thomas Güntert 19.09.2021, 16.50 Uhr