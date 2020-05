Antrag auf Entlassung des Stadtschreibers, Druck auf Stadtpräsidenten und Mediation: Zu den Querelen in Steckborn kommen neue Details ans Licht Im Stadthaus von Steckborn hängt der Haussegen schief. Stadtpräsident Roman Pulfer behauptet, dass der Stadtrat sich über seinen Kopf hinweg gesetzt und ihn zum Rücktritt gedrängt habe. Läuft am Untersee seit Monaten ein Machtkampf? Samuel Koch 29.05.2020, 04.30 Uhr

Die Steckborner Stadtfahne weht im Wind. (Bild: Reto Martin)

Die Missstimmung am Untersee erreicht einen neuen Höhepunkt. Ein Konflikt, der in Steckborn schon seit Monaten schwelt. Nun dringen Interna an die Oberfläche. Den Stein für die Öffentlichkeit sichtbar ins Rollen gebracht hat die am Montag um 5 Uhr verschickte Mitteilung von Stadtschreiber Hanns Wipf mit dem Titel «Der Stadtrat stellt die Weichen neu». Der Inhalt rückt nach der Rücktrittsankündigung von Stadtrat Gregor Rominger per Ende Juni vor allem FDP-Stadtpräsident Roman Pulfer in ein zwiespältiges Licht.