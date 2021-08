Vorbereitung für Frauenfelder Mitsommerfest 2022

Anlass Vorbereitung auf Mitsommer 2022: Speed-Dating auf Promenade Frauenfeld Am Samstag, 28. August, können sich Vereine, lokale Produzenten und weitere Interessierte auf der Promenade treffen. So sollen Ideen entwickelt und eine Zusammenarbeit für zweite Auflage des Mitsommerfestes im Jahr 2022 aufgebaut werden. 22.08.2021, 16.45 Uhr

Am Mitsommerfest 2019 auf der Promenade. Bild: Donato Caspari (15.06.2019)

Das OK des Mitsommerfests lädt kommenden Samstag, 28. August, zwischen 14 und 17 Uhr unter die Bäume auf der Promenade zum Speed-Dating an einer langen Bar. Interessierte Vereine, Anwohner sowie Anbieter von lokalen Produkten sind aufgerufen, sich kennenzulernen, zusammenzuspannen oder gemeinsam mit dem OK Ideen für ihren Auftritt am Mitsommerfest 2022 zu entwickeln, das kommendes Jahr vom 17. bis 19. Juni stattfinden soll.

Ab 17 Uhr ist die Bar dann für alle offen. Damiano Casella, Gesamtgestalter des Mitsommerfests sagt:

«Wir wollen das Mitsommerfest noch bunter, vielfältiger, lokaler und abwechslungsreicher gestalten als beim letzten Mal. Meist gelingt das gemeinsam besser als alleine.»

Deshalb wolle man am 28. August dort, wo Mitte Juni 2022 die zweite Auflage des Mitsommerfestes stattfinden wird, Vereine, lokale Produzenten, aber auch Anwohner zusammenbringen, um ihnen bei Fragen sowie beim Entwickeln von Ideen und Partnerschaften Unterstützung anbieten. Um Anmeldung per Mail an vereine@mitsommerfest.ch wird gebeten.

Spontane Date-Willige sind aber ebenfalls willkommen. Die lange Bar für das Speed-Dating setzt das OK gemeinsam mit einem neuen lokalen Bierlieferanten um. Nach dem offiziellen Speed-Dating-Teil ist die Bevölkerung ab 17 bis um 22 Uhr eingeladen, sich ebenfalls an die lange Bar zu setzen, lokale Spezialitäten zu konsumieren und gemeinsam die Vorfreude auf das Mitsommerfest 2022 zu geniessen.

Mehr Informationen unter: www.mitsommerfest.ch