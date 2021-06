Entschädigung für angeklagten alt Stadtschreiber von Frauenfeld

Anklage wegen Wahlbetrug Licht ins Dunkel: Es gab keine Kündigung, und Stadt Frauenfeld zahlte alt Stadtschreiber Ralph Limoncelli 81'592 Franken Entschädigung GPK-Präsident Peter Hausammann liess am Mittwochabend im Gemeinderat tief blicken, was die Causa «Trennung von Stadtschreiber Ralph Limoncelli» betrifft. Der Stadtrat habe diese Krise gut bewältigt, ein grosser Kritikpunkt ist aber die schlechte Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit. Mathias Frei 17.06.2021, 16.55 Uhr

November 2016: Ralph Limoncelli in seinem Büro im Frauenfelder Rathaus. Bild: Andrea Stalder

Abwasserreinigungsanlagen arbeiten mit mehreren Reinigungsstufen. Bei der Causa «Trennung von Stadtschreiber Ralph Limoncelli» ist das Klärgut am Mittwochabend im Rahmen der Rechnungssitzung des Frauenfelder Gemeinderats in eine neue Reinigungsstufe gekommen. CH-Gemeinderat Peter Hausammann hat als Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration den Rat und damit die Öffentlichkeit über wichtige Erkenntnisse in dieser Sache informiert. Hausammanns Fazit:

«Die Handhabung der Krise durch den Stadtrat war gut, aber die Information der Öffentlichkeit darüber das Gegenteil.»

Diesen Frühling hat die Thurgauer Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen Ralph Limoncelli. Sie fordert eine bedingte Haftstrafe von 15 Monaten wegen qualifizierter Wahlfälschung sowie eine Busse von 3000 Franken. Der Angeklagte habe im Nachgang der Grossratswahlen von März 2020 absichtlich rund hundert unveränderte Listen der GLP vernichtet und mit solchen der SVP ersetzt. Bewusst sei der Wählerwille missachtet worden, heisst es in der Anklageschrift.

Der Thurgauer Generalstaatsanwalt Stefan Haffter. Bild: Reto Martin

Limoncelli beteuerte bislang, nichts mit einem Wahlbetrug zu tun zu haben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Am 6. Juli – allenfalls auch noch am 7. Juli – wird er sich aber vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten müssen.

Nach der Medienmitteilung vom 4. August 2020 ergaben sich erste Fragen

Für GPK-Präsident Hausammann ist klar: «Die Führung und Erledigung des Strafverfahrens ist Sache der zuständigen Behörden und Gerichte.» Die GPK beteilige sich nicht an Spekulationen. Und:

«Die Information über die Trennung vom Stadtschreiber ist Sache des Stadtrats, nicht der GPK oder des Gemeinderats.»

Peter Hausammann, Gemeinderat CH und Präsident Geschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration. Bild: PD

Er informiere lediglich im Rahmen der Aufsichtstätigkeit der GPK. Zu sagen gibt es aber auch in diesem Rahmen einiges. Aufgrund der Medienmitteilung des Stadtrats vom 4. August 2020, wo es hiess, Limoncelli habe gekündigt, um sich Neuem zuzuwenden, sowie aufgrund der Einfachen Anfragen von Christa Zahnd (SVP) und der Recherchen der «Thurgauer Zeitung» hätten sich Fragen ergeben. Wie Hausammann sagt, habe sich die Informationsbeschaffung als «sehr schwierig und langwierig» erwiesen.

Wie Hausammann erklärt, habe der Stadtrat mit Limoncelli eine extrem weitgehende Vereinbarung abgeschlossen gehabt, was der Öffentlichkeit mit welchem Wording mitgeteilt wird. Erst mit der Anklageerhebung sei diese Stillschweigensvereinbarung hinfällig geworden, weshalb die GPK sodann mit «allen relevanten Unterlagen» bedient worden sei.

Entschädigung unabdingbar, Höhe des Betrags diskutabel

Die neuen Erkenntnisse zeigten, dass es keine Kündigung gab, weder seitens Stadt noch von Limoncelli. Vielmehr war es eine Aufhebungsvereinbarung in gegenseitigem Einvernehmen, unterzeichnet am 31. Juli 2020. Hausammann:

«Der Stadtrat wollte die Zusammenarbeit wegen des Strafverfahrens beenden, aber das Risiko einer Kündigung nicht eingehen.»

Logische Folge sei die Aufhebungsvereinbarung gewesen. In solchen Fällen sei eine Entschädigung des Arbeitnehmers nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung «unabdingbar», so Hausammann. Es gehe dabei um die Abgeltung von gesetzlich zwingenden Ansprüchen, auf die der Arbeitnehmer verzichte. Im Fall von Limoncelli betrug diese Entschädigung 81'592 Franken, was fünf Monatslöhnen inklusive Anteil 13. Monatslohn entsprach – zusätzlich zur Lohnfortzahlung bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses. Der Stadtrat habe sich juristisch beraten lassen. Oberrichter Hausammann sagt:

«Diese Beratung war nach unserer Beurteilung korrekt und gut. Über die Höhe kann man natürlich diskutieren. Sie liegt unseres Erachtens im Ermessensbereich des Stadtrats.»

Zudem habe sich die Stadt verpflichtet, Anwaltskosten von Limoncelli bis maximal 30'000 Franken zu übernehmen. «Kommt es zu einem Schuldspruch, ist diese Vergütung zurückzuzahlen.»

April 2020: Der Thurgauer Generalstaatsanwalt Stefan Haffter musste bezüglich der Klage wegen Wahlfälschung bei den Grossratswahlen 2020 sieben Kisten Wahlzettel auszählen. Bild: Reto Martin

Grosser Kritikpunkt ist die Kommunikation und Information

Hausammann beurteilt das konkrete Vorgehen des Stadtrats in dieser Sache – mit Ausnahme der Kommunikation – als «korrekt und auch gut». Der Stadtrat habe sich im Sinne der Schadensbegrenzung für einen harten Schnitt entschieden. Der Stadtrat habe trotz «vollem Vertrauen des Stadtpräsidenten als direkter Vorgesetzter» die Situation als «derart belastet» erachtet, «dass trotz der Unschuldsvermutung keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr möglich war».

Der grosse Kritikpunkt Hausammanns ist die Kommunikation und Information. Betreffend Kündigung sei die Unwahrheit gesagt, der Trennungsgrund nicht genannt worden. Zudem seien die Freistellung und der gesamte finanzielle Aspekt verschwiegen worden.