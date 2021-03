Anklage Die Strafuntersuchung im Thurgauer Wahlfälschungsskandal ist fast abgeschlossen: Der ehemalige Frauenfelder Stadtschreiber steht im Verdacht In den nächsten Tagen erhebt die Thurgauer Staatsanwaltschaft im Fall des Wahlbetrugs Anklage. Im Fokus steht der ehemalige Stadtschreiber Frauenfelds, Ralph Limoncelli. Silvan Meile 20.03.2021, 05.30 Uhr

Wahlurnen der Stadt Frauenfeld. Bild: PD

An den Grossratswahlen vom März 2020 kam es zu Unregelmässigkeiten.

Nach Intervention der GLP reichte die Staatskanzlei eine Anzeige gegen Unbekannt ein.

Der Generalstaatsanwalt eröffnete einen Fall, sprach daraufhin von Wahlfälschung.

Die GLP erhielt auf Kosten der SVP einen zusätzlichen Sitz.

In den nächsten Tagen will die Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Im Fokus steht der Frauenfelder Stadtschreiber, der seine Stelle bereits kündigte.

Ralph Limoncelli sagt, er halte die Gerüchte weiterhin gut aus. Seit Monaten wird er - zumindest hinter vorgehaltener Hand - von verschiedenen Seiten verdächtigt, etwas mit der Wahlfälschung zu tun zu haben. Nun steht die Strafuntersuchung kurz vor dem Abschluss.

Generalstaatsanwalt Stefan Haffter will im Fall um den Thurgauer Wahlbetrug noch diesen Monat beim Bezirksgericht Frauenfeld Anklage erheben. Die Klage werde sich tatsächlich gegen Ralph Limoncelli richten, erklärt eine gut unterrichtete Quelle gegenüber dieser Zeitung und verweist auf ein persönliches Gespräch mit dem ehemaligen Stadtschreiber.

Ralph Limoncelli Bild: Andrea Stalder

«Gerüchte kommentiere ich nicht», sagt Limoncelli auf die Frage, ob er im Fokus der Ermittlungen stehe. Weder bestätigt noch dementiert der Alt-CVP-Kantonsrat, in die Strafuntersuchung verwickelt zu sein. Und doch bereitet er nach eigenen Angaben eine Medienmitteilung vor, die er verschicke, sobald die Staatsanwaltschaft die Anzeige kommuniziere. Das sollte in den nächsten Tagen geschehen. Bis dahin schweigt Limoncelli eisern. Er sagt nur: «Ich halte die Gerüchte seit bald einem Jahr aus.»

Für Ermittler stand schnell fest: Es ist Wahlfälschung

Generalstaatsanwalt Haffter nahm Untersuchungen Anfang April 2020 auf. Zuvor reichte die Thurgauer Staatskanzlei wegen Unregelmässigkeiten des Wahlresultates in der Stadt Frauenfeld Anzeige gegen unbekannt ein. Den Fall ins Rollen brachte die GLP. Die Partei zweifelte ihr auffallend schlechtes Resultat in der Stadt Frauenfeld an. Sie fühlte sich betrogen und intervenierte.

Limoncelli war Stadtschreiber in Frauenfeld und in dieser Funktion am 15. März 2020 verantwortlich für das Wahlbüro. Später stellte sich heraus: 100 GLP-Listen waren unrechtmässig der SVP angerechnet worden, weil sie auf den falschen Stapel gelegt wurden. Weitere fast 100 unveränderte Listen der GLP sollen verschwunden und durch solche der SVP ersetzt worden sein.

Generalstaatsanwalt Stefan Haffter Bild: PD

«Von blossem Auge» seien Auffälligkeiten auf hinzugefügten Wahlzetteln zu erkennen, erklärte Haffter wenige Wochen, nachdem er in diesem Fall das Heft in die Hand nahm. Die Wahlfälschung stand damit fest. Der Druck aus der Politik war gross, Klarheit zu schaffen. Der Grosse Rat reagierte und korrigierte das Wahlresultat. Ein Sitz der SVP ging an die GLP.

Plötzlicher Abgang als Stadtschreiber

Und dann ein Knall in Frauenfeld: Ralph Limoncelli verliess vier Monate nach den Wahlen plötzlich seine Stelle als Stadtschreiber und wurde freigestellt. Für viele war klar, dass dieser Abgang in Verbindung mit dem Wahlbetrug steht. «Man kann das konstruieren», sagt Limoncelli heute. Es gebe doch nichts zu hinterfragen, wenn jemand nach zwölfeinhalb Jahren seinen Job kündige.

«Mein Abgang wurde positiv kommuniziert von der Stadt. Wäre an den Gerüchten was dran gewesen, hätte der Stadtrat anders informieren müssen.» Fakt ist aber auch, dass Stadtpräsident Anders Stockholm damals auf Anfrage dieser Zeitung zwar die Stadträte bezüglich Strafverfahren explizit aus der Schusslinie nahm, nicht aber den freigestellten Stadtschreiber.

Möglicherweise eine dünne Beweislage

Auch wenn Limoncelli angeklagt wird, gilt die Unschuldsvermutung. Ausserdem gibt es auch jene Gerüchte, nach denen die Beweislage einer Wahlfälschung dünn sein könnte. «Die Beweisführung ist nicht einfach in diesem Verfahren», sagte Generalstaatsanwalt Haffter Ende Jahr gegenüber dieser Zeitung.

Mit der Anklageerhebung, die in den nächsten Tagen erwartet wird, geht dieser Fall ans Bezirksgericht Frauenfeld. Dann schlagen Richter das nächste Kapitel der Frauenfelder Wahlfälschung auf.