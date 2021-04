Anklage Wahlbetrug im Kanton Thurgau: Angeklagter wollte «persönliche Rechnung mit der GLP begleichen» Ralph Limoncelli habe Wahllisten der GLP absichtlich vernichtet und mit zusätzlichen der SVP ersetzt. So sollte das ursprünglich publizierte Resultat gültig bleiben und er als Leiter des Wahlbüros sein Gesicht bewahren, heisst es in der Anklageschrift. Ausserdem habe Limoncelli damit eine alte Rechnung mit der GLP begleichen wollen. Silvan Meile 19.04.2021, 15.24 Uhr

Generalstaatsanwalt Stefan Haffter führte die Ermittlungen.

Bild: Reto Martin, 15. April 2020

Im Nachgang der Grossratswahlen vom März 2020 habe der Frauenfelder Stadtschreiber absichtlich rund hundert unveränderte Listen der Grünliberalen vernichtet und mit solchen der SVP ersetzt. Ralph Limoncelli machte das, damit es gegenüber dem am Wahlsonntag bekanntgegebenen Resultat zu keiner Sitzverschiebung kommt. Bewusst sei der Wählerwille missachtet worden.

So steht es in der Anklageschrift der Thurgauer Staatsanwaltschaft. Sie fordert eine bedingte Haftstrafe von 15 Monaten wegen qualifizierter Wahlfälschung sowie eine Busse von 3000 Franken. Ausserdem soll Limoncelli die Verfahrenskosten von 10'500 Franken bezahlen.



Die GLP witterte früh Unstimmigkeiten

GLP-Bezirkspräsident Andreas Schelling fielen bereits am Wahlsonntag vom 15. März auf, dass etwas nicht stimmen kann. Nur 27 unveränderte Wahllisten erhielt seine Partei in der Stadt Frauenfeld. Es waren sogar weniger als die serbelnde BDP. Frühmorgens begab sich Schelling am Montag persönlich zur Staatskanzlei des Kantons Thurgau und wies darauf hin, dass das publizierte Resultat der Stadt Frauenfeld nicht stimmen könne.



Die Staatskanzlei forderte daraufhin vom Frauenfelder Stadtschreiber eine Nachzählung. Noch am gleichen Tag meldete Limoncelli telefonisch bei der Staatsanwaltschaft, dass in Frauenfeld tatsächlich nur 27 unveränderte GLP-Listen eingegangen seien, führt die Staatsanwaltschaft in der Anklage aus. Doch Schelling blieb auf seinem Standpunkt und beharrte gegenüber der Staatskanzlei auf eine zweite Nachzählung. Eine solche machte Limoncelli schliesslich.

Tatsächlich war etwas faul. Limoncelli berichtete nach seiner zweiten Überprüfung an die Staatskanzlei, dass er hundert unveränderte Wahlzettel der GLP entdeckte, die irrtümlich der SVP angerechnet worden seien. Das sei nun korrigiert. Die Stadt Frauenfeld entschuldigte sich offiziell bei den Wählerinnen und Wählern für diesen ärgerlichen Fehler, wies jedoch darauf hin, dass dieser keine Sitzverschiebung zur Folge habe.



Staatsanwaltschaft benennt Motive

Doch an diesem Punkt setzt der Generalstaatsanwalt beim Vorwurf des Wahlbetrugs an. Spätestens hier wurden demnach die Grossratswahlen gefälscht. «In Tat und Wahrheit» habe Limoncelli damals nicht nur einen, sondern zwei Stapel an jeweils rund hundert unveränderten Wahllisten der GLP (6400 Parteistimmen) bemerkt. Das habe er aber bewusst verschwiegen, wie auch die Tatsache, dass das rasch korrigiert Resultat noch immer nicht mit den zur Überprüfung ausgefüllten Protokollen der Stimmenzähler übereinstimmte.



«In der Absicht, das eigene Gesicht zu wahren, das Image der Stadt Frauenfeld nicht zu schädigen und die Gelegenheit zu nutzen, eine alte Rechnung mit der GLP aus dem Jahr 2015/16 zu begleichen» habe er sich entschlossen, den zweiten falsch abgelegten Stapel an GLP-Listen zu vernichten und durch zusätzliche unveränderte Wahlzettel der SVP zu ersetzen, damit keine Sitzverschiebung daraus resultiere, heisst es in der Anklageschrift.

«Dies tat er in der Annahme, dass die Angelegenheit für die Staatskanzlei des Kantons Thurgau und auch für die GLP Bezirk Frauenfeld erledigt sei und niemand mehr weitere Fragen stellen würde, was sich im Nachhinein jedoch als Trugschluss herausstellen sollte.»



Denn die GLP blieb hartnäckig. Sie reichte einen Wahlrekurs ein und forderte eine Nachzählung durch den Kanton. Die Staatskanzlei entschloss sich tatsächlich, eine eigene Nachzählung durchzuführen und vereinbarte mit Limoncelli einen Termin. In der Anklageschrift heisst es:

«Damit die von ihm vorgenommene Wahlfälschung bei der angekündigten Nachzählung durch die Staatskanzlei des Kantons Thurgau nicht auffallen würde, musste Ralph Limoncelli eine falsch abgelegte Beige à ca. hundert Wahlzettel der GLP-Liste durch unveränderte Wahlzettel der Liste SVP ersetzen.»

Dazu habe er bei den Einwohnerdiensten der Stadt vorrätige Reserve-Wahlcouverts geholt. Aus mindestens 86 und maximal 99 Wahlbüchlein mit den Wahllisten aller Parteien habe er unveränderte Wahlzettel der SVP herausgetrennt. In jeweils «einer kleinen Anzahl – direkt hintereinander liegend und nicht vollständig zusammengefaltet» – habe er diese unter die am Wahlsonntag von den Wählerinnen und Wählern der Stadt Frauenfeld ordnungsgemäss eingereichten Wahlunterlagen gemischt. Diese seien zum damaligen Zeitpunkt immer noch im Keller des Rathauses aufbewahrt worden.

Verhandlung findet im Juli statt

Schliesslich reichte die Thurgauer Staatskanzlei eine Anzeige gegen unbekannt ein. Rasch bestätigte die Staatsanwaltschaft einen Wahlbetrug, woraufhin der GLP einen Grossratssitz auf Kosten der SVP zugesprochen wurde.

Ob die rund 200 unveränderten Wahllisten ursprünglich absichtlich falsch abgelegt worden sind, lässt die Anklageschrift offen. In der darin erwähnten «alten Rechnung» zwischen Limoncelli und der GLP macht die Staatsanwaltschaft einen Verweis auf einen Vorstoss aus grünliberaler Seite im Frauenfelder Stadtparlament, welcher die damalige Doppelrolle von Limoncelli als Stadtschreiber und CVP-Kantonsrat hinterfragte. Ob das tatsächlich als Motiv zählt, ist wohl fraglich. Limoncelli beteuerte bisher, nichts mit einem Wahlbetrug zu tun zu haben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Am 6. Juli – und allenfalls auch noch am 7. Juli – wird er sich aber vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten müssen.