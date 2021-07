Angriff von oben «Unglaublich erschrocken und schnell weggerannt»: Greifvogel attackiert drei Jogger zwischen Herdern und Pfyn Ein Mäusebussard hat südlich von Herdern mehrere Jogger angegriffen, die nun von ihren aussergewöhnlichen Erlebnissen erzählen. Experten sind sich einig, der Greifvogel wollte sich verteidigen. Ein Einzelfall ist das im Thurgau nicht. Jetzt haben die Behörden Sicherheitstafeln aufgestellt und geben Passanten Verhaltenstipps. Samuel Koch 15.07.2021, 16.30 Uhr

Ein Mäusebussard im Sinkflug. Bild: Getty Images

Völlig unerwartet, aus dem Nichts. So hat ein Mäusebussard vor kurzem drei Jogger angegriffen, die südlich von Herdern, zwischen Tiefenmühle und Debrunnen in der Nähe des Pfyner Rietweihers unterwegs waren. Einer von ihnen heisst Robin Stalder, der den Greifvogel bei seiner Runde schon von weitem gesehen, sich aber nichts dabei gedacht hat. Dann plötzlich greift der Vogel an, vermutlich ein Mäusebussard. Der 23-jährige Stalder erzählt:

«Plötzlich kam er von hinten und hat mich mit einem Flügelschlag am Kopf getroffen. Ich habe mich mega erschrocken und dann Gas gegeben.»

Stalder lacht, mit Glück im Unglück. Denn glücklicherweise habe der Greifvogel nicht zugepackt, wie dies andernorts im Thurgau mit Kopfverletzungen auch schon vorgekommen ist. Etwa im Juni 2018, als ein Raubvogel einen Jogger bei Aadorf am Kopf packte und leicht verletzte. Der Schock über Angriffe von oben ist aber oftmals grösser. Nachdem Robin Stalder realisiert hat, was passierte, habe er den Mäusebussard nicht mehr aus den Augen gelassen. «Ich bin mit den Händen über dem Kopf in Richtung Waldrand gerannt.» Unschön sind seine Erinnerungen an dieses machtlose Gefühl.

Ähnlich ist es Denis Zuppiger ergangen, der ebenfalls südlich des Weilers Debrunnen in der Nähe des Rietweihers angegriffen wurde. Ihm sei der aggressive Greifvogel schon während einer Joggingrunde vor vier Wochen aufgefallen. Letzte Woche dann aber näherte er sich Zuppiger gefährlich. «Er ist etwa einen Meter über meinen Kopf geflogen», sagt der 24-Jährige, der ebenfalls gehörig erschrak. Zu Hause erzählt er seiner Mutter vom Vorfall, die daraufhin den Jagdaufseher kontaktiert hat.

Gebiete während Brutzeit meiden

Für Peter Siegwart, Jagdaufseher des betroffenen Reviers Pfyn-West, ist die Ursache alles andere als vogelwild. Er sagt:

«Wenn sich ein Raubvogel in der Nähe eines Nestes bedroht fühlt, verteidigt er sein Revier.»

Mathis Müller, Gemeinderat Pfyn und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Vogelwarte Sempach. Bild: PD

Nebst den beiden Herdermern Stalder und Zuppiger hat ein Greifvogel in der Nähe des Rietweihers aus der Luft auch die Pfyner Gemeinderätin Monika Sonderegger während des Joggens angegriffen. Während der Brutzeit von Jungvögeln zwischen Mai und Juli komme es bei Greifvögeln immer wieder zu Angriffen auf Menschen. Für Mathis Müller, Gemeinderat von Pfyn und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Vogelwarte Sempach, ist in den nächsten Wochen ebenfalls Vorsicht geboten. «Man muss schon aufpassen, denn die Krallen sind kräftig und spitzig», sagt der Experte.

Bei einer potenziellen Gefahr empfiehlt Müller, als Jogger das Tempo zu drosseln und sich gegebenenfalls mit den Armen den Kopf zu schützen. Ausserdem sollte man im Zweifelsfall keine Musik hören, um einen möglichen Angriff aus der Luft frühzeitig zu bemerken. Rund um den Rietweiher zwischen Pfyn und Herdern stehen neuerdings drei Vorsichtstafeln, um auf die Gefahr aus der Luft aufmerksam zu machen.

«So ist die Natur», sagt Siegfried Aeschbacher, Jagdaufseher des angrenzenden Reviers Herdern-West, der selbst schon von Greifvögeln attackiert wurde. Er meint: «Es bleibt einem nichts anderes übrig, als das Gebiet zu meiden.» Das befolgen auch Robin Stalder und Denis Zuppiger, die jetzt vorläufig halt anderswo ihre Joggingrunden drehen müssen.