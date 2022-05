Ersatzwahl Andreas Schwager komplettiert das Bezirksgericht Münchwilen Die Ersatzwahl für das Amt des Berufsrichters am Bezirksgericht Münchwilen schafft Andreas Schwager als einziger Kandidat am Sonntag problemlos. Olaf Kühne 15.05.2022, 16.32 Uhr

Andreas Schwager

neu gewählter Berufsrichter am Bezirksgericht Münchwilen Bild: Olaf Kühne

Das Bezirksgericht Münchwilen ist wieder vollständig besetzt. Am Sonntag wählte der Hinterthurgau Andreas Schwager zum neuen Berufsrichter. Der 39-jährige Rechtsanwalt tritt damit die Nachfolge von Nina Schüler-Widmer an, die im Februar zur Münchwiler Gerichtspräsidentin gewählt worden ist. In der sonntäglichen Ersatzwahl erzielte Andreas Schwager aus dem ganzen Bezirk 6502 Stimmen, auf «Vereinzelte» entfielen 202 Stimmen. Indes fanden sich auch 978 leere Wahlzettel in den Urnen der 13 Gemeinden.