Andreas Rüttimann neuer Schulleiter für Sek Reutenen in Frauenfeld Der Nachfolger von Matthias Weckemann beginnt Mitte Oktober.

Frauenfeld TG - Oberstufenzentrum Reutenen in Frauenfeld.

Bild: Nana do Carmo / TZ

06.05.2014

Andreas Rüttimann, neuer Schulleiter (Bild: PD)

(red) Der Frauenfelder Andreas Rüttimann übernimmt auf Mitte Oktober die Schulleitung der Sekundarschulanlage Reutenen. Dies teilt die Sekundarschulbehörde mit. Auf April 2019 hat Matthias Weckemann bekanntgegeben, dass er Anfang Oktober eine neue Schulleitungsaufgabe in der Nähe seines Wohnortes übernehmen möchte. Weckemann war sieben Jahre Schulleiter in den Schulanlagen Reutenen und Ost (Felben-Wellhausen).



Erfahrung als Kantilehrer und Sek-Schulleiter

Rüttimann ist Vater von zwei schulpflichtigen Kindern. Nach dem Studium und dem Lizenziat Phil I an der Universität in Zürich schloss er die Ausbildung mit dem Diplom als Mittelschullehrer (Sekundarstufe II) ab. Während rund sieben Jahren unterrichtete er an den Kantonsschulen in Schwyz und Wettingen. Zehn Jahre arbeitete er in leitenden Funktionen bei einer Bank, bevor er vor rund fünf Jahren die Sek-Schulleitung im zürcherischen Maur übernahm. Gleichzeitig absolvierte er die Schulleiterausbildung. Er verfügt zudem über die Berechtigung zum Unterrichten auf der Sekundarstufe I. Rüttimann wird ein 100-Prozent-Pensum inne haben.